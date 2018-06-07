Казахстан и возобновляемые источники энергии: фантастика или дальновидный шаг?

На экране появляется веселый мультперсонаж и мечтает о том, как «высокие волшебные шпили» и «светящийся фиолетовый кристалл» в один прекрасный день положат конец вредным угольным электростанциям.

«Эх, это всего лишь фантазии», – печально говорит он. Рядом появляется девушка. «Все эти магические устройства – на самом деле мощные ветряные фермы, а солнце – почти безграничный источник энергии», – говорит она.

Занятный анимационный ролик – часть масштабной кампании по продвижению «зеленой» энергии, которой была посвящена казахстанская международная выставка ЭКСПО-2017. Мероприятие давно завершилось, но развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) возглавило список важнейших задач Астаны. Эксперты, впрочем, считают, что описанная в амбициозной стратегии радужная картина – из области фантастики.

На этой неделе в казахстанской столице состоится второй правительственный саммит, посвященный возобновляемым источникам энергии. Если верить документам, мероприятие должно дать ощутимый толчок буксующей отрасли.

Министр энергетики Канат Бозумбаев сам полон энергии.

«Рынок возобновляемой энергетики растет, – сказал он 31 мая на отчетной встрече перед Общественным советом по вопросам топливно-энергетического комплекса и экологии. – В прошлом году мы ввели пять объектов возобновляемой энергии – три гидроэлектростанции, одну ветряную и одну солнечную электростанции. В этом году мы планируем установить 10 объектов возобновляемой энергии общей мощностью 123 МВт».

В то же время, как признает Бозумбаев, возобновляемые источники по-прежнему составляют всего около 1% всей электроэнергии, производимой в Казахстане. Фактически около 9/10 всей казахстанской электроэнергии вырабатывается путем сжигания углеводородов. Ветер, солнечная энергия и биомасса «не делают погоды» в энергетической системе страны. При этом странно, что гидроэнергетика, которая генерирует почти 10% электроэнергии Казахстана, не учитывается как возобновляемый ресурс.

Солнечную электростанцию, запущенную в западной части Мангистауской области в начале мая, власти представляют в качестве примера того, как должны развиваться проекты в данной отрасли. Место выбрано идеальное: к востоку от прикаспийского города Актау простираются огромные площади неплодородных земель. Глава Мангистауской области Ералы Тугжанов, выступая на мероприятии в честь открытия электростанции, не сдерживал себя в оценках.

«Это будет один из крупнейших объектов в рамках развития «зеленой» энергетики в Казахстане», – сказал он на церемонии, которая проходила в селе Батыр.

В то же время, объем инвестиций – 1,2 млрд тенге ($3,6 млн), вложенных в строительство электростанции в Батыре (проект профинансировал Государственный фонд развития предпринимательства) – и перспективы окупаемости вызывают вопросы. Станция, занимающая площадь размером в два футбольных поля, обеспечивает электричеством всего 300 домов.

Концепцию зеленой энергии активно продвигает президент Нурсултан Назарбаев. На мероприятии в Астане под названием Global Challenges Summit глава государства обозначил переход к чистой энергии как один из пяти «мегатрендов», которые, по его словам, формируют будущее планеты.

«Мы видим, что практически все крупные игроки энергетических рынков, корпорации, страны занялись масштабными инвестициями в новую энергетику. К 2030 году доля альтернативной энергии в нашем энергобалансе будет доведена до 30%», – заявил он.

Цифра представляется завышенной. Ведь даже Европейский Союз, который по части развития ВИЭ, как говорится, впереди планеты всей, к тому моменту планирует увеличить долю потребления возобновляемой энергии до 27%.

По всей видимости, предыдущая цель, которую поставил Назарбаев в 2013 году – увеличить долю альтернативной энергетики в Казахстане до 3% к 2020 году, 10% к 2030 году и 50% к 2050 году – была пересмотрена.

В докладе по энергетическому сектору Казахстана за 2017 год Всемирный банк дал более осторожные оценки.

«Усилия правительства по обеспечению значительно более высокой доли возобновляемых источников в энергетической системе обоснованы, хотя задачи по развитию альтернативной энергетики… могут быть чрезмерно амбициозными, – отмечает банк, имея в виду те самые 30%. – Если глобальные факторы не будут приняты во внимание, процесс выполнения текущих задач может привести к значительным издержкам. Поэтому правительству следует пересмотреть свои цели в области возобновляемых источников энергии».

Новая задача смутила даже специалистов в области ВИЭ.

«Все путаются, потому что в некоторых документах значится 10%, в других – 30%. Доля ВИЭ учитывает атомную энергетику, которой, скорее всего, не будет. Реальная цифра для Казахстана – это 10%», – сказал Eurasianet.org Арман Кашкинбеков, генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана.

Путь даже к более скромным целям будет тернистым: пока сектор ВИЭ не вызывает большого интереса у частных инвесторов, которые охотнее вкладывают в «проверенные» отрасли Казахстана, в те же углеводороды, например.

Как отмечает еженедельник «Эксперт» в материале, вышедшем в конце мая, банки развития являются основным источником финансирования несырьевых и инфраструктурных отраслей экономики. Так, строительство 50-мегаваттного завода Burnoye Solar-1 в южной Жамбылской области, первого частного производителя возобновляемой энергии в Казахстане, было частично – на 70 млн евро ($82 млн по текущему курсу) – профинансировано Европейским банком реконструкции и развития. В общей сложности проект обошелся в 120 млн евро. Другие проекты, связанные с Burnoye Solar-1, также реализуются за счет кредитов ЕБРР.

Это могло бы стать вдохновляющей историей успеха, если бы не зависимость казахстанской экономики от колебаний на традиционном глобальном рынке энергоресурсов, из-за которой компания Burnoye Solar-1, разрабатывающая одноименный проект в Жамбылской области, была вынуждена поумерить свои амбиции. Пока правительство пыталось удержать экономику на плаву после снижения цен на нефть, национальная валюта, тенге, девальвировалась, увеличив стоимость импорта материалов.

«Вследствие того, что от 80% до 100% оборудования покупается за рубежом в долларах, окупаемость проекта значительно возросла», – сказал тогда генеральный директор Burnoye Solar-1 Нурлан Капенов.

Правительство хочет видеть на рынке консолидированных игроков, которые будут вкладывать средства в развитие возобновляемых источников энергии. В феврале Бозумбаев поделился планами Казахстана по реализации 52 проектов мощностью 2 ГВт к концу 2020 года. По его оценкам, размер этих инвестиций составит почти 1 трлн тенге ($3 млрд).

В числе потенциальных инвесторов названы такие компании, как Eni (Италия) и General Electric (США). На местном уровне финансирование возьмут на себя государственный Банк развития Казахстана и фонд правительства «Самрук-Казына».

Однако инвестиции в ВИЭ пока не выглядят привлекательными. В энергосистеме Казахстана правит бал уголь. Это стабильное электричество в любую погоду, которое стоит намного дешевле.

Но на стороне возобновляемой энергии – время. Как прокомментировал Eurasianet.org Кашкинбеков из Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана, годы устаревшей системы сочтены.

«Советские теплоэлектроцентрали в Казахстане изношены и рано или поздно выйдут из строя. Необходимо привлечь больше инвестиций, провести тотальную модернизацию и создать новую инфраструктуру», – сказал он.