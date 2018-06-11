Крым: Насколько достоверны заявления властей о росте внешнеторгового оборота?

Крымская таможня объявила о радужных изменениях в сфере внешней торговли полуострова. Во-первых, если в 2017 году импорт преобладал над экспортом товаров, то в первом квартале 2018 экспорт впервые превысил импорт, заняв 60% внешней торговли, заявил начальник Крымской таможни Владимир Авраменко. По его словам, в основном, из Крыма вывозят продукцию химических предприятий полуострова, а также зерновые культуры.

Во-вторых, в первом квартале 2018 года в республике Крым наблюдается «устойчивая тенденция к увеличению внешнеэкономической деятельности», а по итогам 2017 года ее оборот составил $100 млн, что «незначительно превышает прошлогодние показатели», сказал Авраменко.

Проблема в том, что ни одно из этих утверждений не соответствует действительности.

Импорт в разы больше экспорта

Статистика за первый квартал на сайте Крымской таможни отсутствует. По данным Федеральной таможенной службы, в республику Крым поступило импортных товаров в 3,7 раз больше (на $13,8 млн), чем было экспортировано. А весь полуостров, с учетом Севастополя, импортировал товаров на сумму ($15,6 млн), в 2,7 раз превышающие объемы экспорта.

Более того, тенденция сохраняется и по итогам января-апреля (самый свежий из доступных периодов). По данным самой Крымской таможни, импорт за четыре месяца составил 19 млн, экспорт — в 2,8 раза меньше ($6,7 млн). После 2015 года экспорт еще ни разу не превышал импорт, и в каждом году был меньше его на 30–50%. Кроме того, сам по себе экспорт 2015–2017 годах сократился в 2,6 раза (до $30 млн).

Внешняя торговля падает

Что касается роста внешней торговли в 2017 году, о которой заявляет Крымская таможня, то и эти данные опровергаются официальной статистикой. По данным ФТС, которые собирает Крымстат, внешнеторговый оборот республики в 2017 году составил 93,6 млн, что на 19% меньше 2016 года и на 48% — 2015-го. В Севастополе аналогичное падение по всем годам, по всем параметрам.

Что скрывается за статистикой

Несмотря на сокращение импорта, в магазинах Крыма не ощущается нехватки импортных товаров. Можно найти практически все — от итальянских макарон до немецких кроссовок. За последние несколько лет, по ощущению местных жителей, импортных товаров не стало меньше или больше.

На фоне этого непонятно, каким образом формируется статистика внешней торговли. В 2017 году руководители нескольких крымских портов (где расположены таможенные посты, через которые на полуостров поступает большинство импортных товаров) рассказывали Eurasianet.org, что большинство импортных товаров в связи с санкциями завозят на полуостров через порт Новороссийск (Краснодарский край), откуда они, скорее всего, идут на полуостров в качестве «российских» товаров. Таким образом, они должны были учитываться не как импорт Крыма, но — Краснодарского края.

Однако возможно, ситуация изменилась. В ходе импорта товаров в Крым через порт Новороссийск (наиболее распространенный вариант), в этом порту, вероятнее всего, груз оформляется в качестве транзита, сообщил Eurasianet.org представитель одного московского таможенного брокера, который работает с портом Новороссийск. Даже если товар был перегружен с иностранного на российское судно (что часто происходит, по словам собеседников в портах), его доставка «закрывается» в документах только по прибытии в Крым, утверждает он.

«В результате Крымская таможня, скорее всего, на полном основании считает это за импорт полуострова. Таким образом, Крымская таможня учитывает не только то, что напрямую пришло из Европы, но и то, что привезено из Европы через Новороссийск или другие порты», — сообщил представитель таможенной компании.

Вдобавок к этому глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин в конце 2017 года объявил, что товары из Европы вопреки санкциям начали везти в Крым уже напрямую, а не через посреднические порты.

«Иностранцы пишут в документах «Россия. Симферополь», ставят свои печати, и товар спокойно едет в Крым… Есть санкции в отношении республики Крым, но нет санкций в отношении Симферополя, Армянска, Ялты… Поэтому написание в документах «Россия. Симферополь» ничего не нарушает… Не нужно везти товар в Краснодар, там его растаможивать, как это было раньше, и только затем отправлять в Крым», — утверждает он.

Согласно этому утверждению, некоторые импортные товары, до сих пор поступавшие в Крым в качестве «российских», теперь должны были начать учитываться в статистике внешней торговли полуострова. Однако пока что импорт продолжает сокращаться.

Почему импорт занижен

Не исключено, что статистика импорта Крыма не до конца отражает реальные объемы ввоза. В приказе ФТС об организации сбора статистики указано, что данные импорта и экспорта распределяются между субъектами России в зависимости от места регистрации участника внешнеэкономической деятельности.

На этот пункт приказа ссылается Крымстат, источником данных которого являются таможенные органы (в конце 2017 года приказ был обновлен, однако это правило в новой версии не изменилось). А поскольку данные Крымстата (например, по Севастополю) совпадают с цифрами Севастопольской таможни, значит таможенные органы точно так же следуют этому требованию.

Следовательно, товары, завезенные в Крым импортерами, зарегистрированными за пределами полуострова (и не важно, каким путем), не учитываются как импорт Крыма ни статистикой таможенных органов, ни структурами Росстата. И как выясняется, таких товаров немало. На упаковке домашней лампочки накаливания Phillips, купленной в Крыму, указано, что она выпущена в Нидерландах компанией «Филипс Лайтинг Б. В.», а была импортирована зарегистрированной в Москве компанией «Филипс световые решения Евразия». Соответственно, импортную лампочку таможенные органы и Росстат должны были записать в импорт Москвы.

Приобретенное в Крыму средство от засоров «Мистер мускул» было выпущено на турецком заводе APS Ambalaj, а импортировано в Россию фирмой «Эс. Си. Джонсон», зарегистрированной в городе Химки Московской области, следует из данных на упаковке. Такая же история со многими продуктами. Молотый кофе Tchibo, согласно описанию, произведен в Германии фирмой Tchibo Manufacturing GmbH, а импортирован в Россию московской компанией «Чибо СНГ». Аналогичное явление — со многими импортными лекарствами и средствами бытовой химии.

В связи с этим можно сделать вывод, что реальный импорт Крыма значительно превышает статистический. Если так, то попытка сравнить экспорт с формальным ввозом, которую предпринимает Крымская таможня, выглядит неубедительно. Не говоря уже о том, что объемы экспорта продолжают оставаться в несколько раз меньше даже этого статистического импорта.