Россия упрекнула Казахстан в несогласованном сотрудничестве с США

Кремль высказался в адрес казахстанских властей за сотрудничество с Вашингтоном без предварительного согласования с партнерами по коллективной безопасности.

По данным российской газеты «Коммерсантъ», министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алматы 11 июня задал казахскому коллеге Кайрату Абдрахманову ряд «неудобных» вопросов.

Лавров выразил недовольство Москвы по поводу предоставления Астаной Соединенным Штатам доступа к каспийским портам Актау и Курык для транзита грузов в Афганистан, а также размещения в Казахстане американских референс-лабораторий по исследованию вирусов. Газета ссылается на представителя российской делегации, пожелавшего остаться неизвестным.

Москву беспокоит возросшее влияние Вашингтона в центральноазиатском регионе. Недавние громкие визиты в США президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и узбекского лидера Шавката Мирзиеева освещались местными СМИ как особые события, чего не наблюдалось во время поездок в Россию.

Накопившиеся вопросы российская сторона подняла на заседании ОДКБ.

Договоренность об использовании США двух казахских портов была достигнута Астаной и Вашингтоном в прошлом году, и точку в соглашении поставили в Белом доме во время визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Америку. В мае официальный документ вступил в силу.

Источник сообщил «Коммерсанту», что для Москвы договоренности союзной ей Астаны с Вашингтоном стали «неприятным сюрпризом».

«В маршруте с использованием каспийских портов нет экономической и логистической целесообразности. Мы исходим из того, что американцам это нужно для присутствия на Каспии, чтобы здесь появилась их инфраструктура», – сказал российский дипломат. Он также отметил, что Казахстан в этом вопросе не только не консультировался с Москвой, но даже не поставил ее в известность о своих планах.

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заверил российского коллегу, что американские военные в портах Казахстана на Каспии не появятся. Однако Лаврова ответ явно не удовлетворил.

Еще одна претензия российского министра связана с референс-лабораториями, открытыми в Казахстане и Армении при финансовой поддержке США. Такие же лаборатории работают в Украине и Грузии, постсоветских странах, которые переориентировались на Запад.

«Наши спецслужбы и ученые напряжены появлением этих лабораторий. Не исключают, что это как-то может быть впоследствии использовано против нас. Москва хотела бы иметь доступ к этим лабораториям», – сказал «Коммерсанту» дипломатический источник.

Россию беспокоит растущий интерес США к Центральной Азии, зоне геополитических интересов Москвы. В Кремле считают, что Вашингтон преследует цель «оторвать» страны региона от России, переориентировав их на юг – к Афганистану и Пакистану. На январском заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке Сергей Лавров заявил, что подобные усилия «продиктованы не интересами экономического развития, а геополитикой», и призвал «не ставить центральноазиатские страны перед ложным выбором».