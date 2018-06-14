Россия: Денежный голод подрывает один из ключевых драйверов экономики

Российские банки практически не кредитуют стартапы. Менее четверти небольших компаний имеют кредит в банке. Остальные развиваются на собственные средства, занимают у друзей и родственников.

Малый и средний бизнес (МСБ) недостаточно прозрачный, имеет маленькие резервы и зачастую недисциплинирован в платежах, говорится в данных Центробанка. В связи с этим банки выдают таким заемщикам кредиты по более высоким ставкам и на более короткий срок в сравнении с корпоративными заемщиками.

В результате вклад МСБ в экономику страны не растет уже больше десяти лет, оставаясь на уровне примерно 20%. На фоне этого сокращается количество субъектов МСБ и число занятых в этой сфере людей. Между тем МСБ являются одним из драйверов роста и экономического благополучия наиболее развитых стран. В частности, в США, ЕС и Китае – крупнейших экономиках планеты – МСБ обеспечивают более половины ВВП и рабочих мест.

Кто кредитует стартапы

Малый и средний бизнес в 2017 году получил от банков 6 трлн рублей, что больше предыдущего года (5,1 трлн), но меньше 2014-го (7,2 трлн), когда в стране был пик кредитования, следует из данных ЦБ. Несмотря на рост суммы выданных кредитов, объем задолженности МСБ перед банками в 2017 году сократился на 7%, по данным агентства «Эксперт РА», в связи с уменьшением числа компаний этого сектора.

Из трех банков, в которых кредитный портфель в сфере МСБ вырос в 2017 году больше всего («Российский капитал», СМП Банк, Мособлбанк), ни один не кредитует бизнес с нуля, следует из предложений, размещенных на сайтах банков.

Из топ-15 крупнейших кредиторов МСБ лишь два банка предлагают кредит на открытие своего дела, выяснил корреспондент Eurasianet.org, позвонив в 5 банков и изучив сайты 10-ти.

Банк «Уралсиб», к примеру, предлагает займы размером 0,5-1,5 млн рублей максимум на три года по ставке 14-16%. Размер суммы и ставка зависят от наличия залога — жилой или коммерческой недвижимости. Без залога, например, можно получить кредит до 1 млн по ставке 16%. Однако любое из этих предложений доступно исключительно членам комитета по развитию женского предпринимательства объединения «Опора России», который объединяет женщин, занимающихся бизнесом.

Другой банк, «Центр-инвест», работающий в южных регионах России, выдает кредиты суммой до 300 тыс. рублей по ставке 12% максимум на три года, без залогов и поручительств. Условием является наличие бизнес-плана, который перед выдачей займа должны одобрить сотрудники банка.

Кредитные программы для стартапов «Центр-инвест» запустил в 2012 году и с тех пор выдал 740 млн рублей на финансирование 650 проектов, сообщили Eurasianet.org в пресс-службе кредитной организации. В основном это сфера услуг и торговли, но есть примеры успешного финансирования технологических стартапов, уточнили там.

До недавнего времени кредиты на старт бизнеса давал Сбербанк, однако сейчас подобных предложений там нет. Отказ от работы с начинающими предпринимателями глава банка Герман Греф объяснил обманом с их стороны, в результате которого банк потерял 20 млрд рублей за полтора года.

«Предприниматели в нашей стране очень креативные, и они придумали технологии, как нас обмануть, значительно быстрее, чем до нас доходило то, как они нас обманывают… И у нас был провал, мы просто остановили все выдачи. Сначала эта зараза началась в Москве, потом в Петербурге, потом Екатеринбурге, потом она поползла по стране, и тема обмануть Сбербанк стала любимой в стране», — говорил он.

Запросы Eurasianet.org в Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и Тинькофф банк остались без ответа.

Как стартапы привлекают деньги

Год назад российский актер Сергей Губанов рассказывал, что хотел получить в банке деньги на производство парфюмерии.

«Сначала я просил 10 млн рублей под залог недвижимости, которая по кадастру была оценена в 17 млн рублей. Потом, когда оказалось, что получить такую сумму невозможно, [я] снизил ее в два раза. Но все равно ничего не получилось. Причины отказа банки мне не озвучили. У меня нормальная кредитная история. Чтобы выдать мне автокредит, банки выстраивались в очередь. А выдать кредит на развитие бизнеса не оказалось желающих. Заявку я подавал в пять банков. Только один предложил деньги под 24% годовых, и только 1 млн рублей. В банке надо писать бизнес-план. А какой бизнес-план может быть у стартапов?» — говорил он.

Екатерина Березий, сооснователь московской компании «Экзоатлет» (выпускает экзоскелеты, позволяющие ходить инвалидам), рассказывала Eurasianet.org, что не обращалась в банки, понимая, что стартапы без активов им неинтересны. По ее словам, первые деньги компании удалось получить благодаря победе в конкурсе Startup Village, устроители которого (фонд «Сколково») выплачивают премии победителям.

Еще несколько опрошенных Eurasianet.org предпринимателей сказали, что не пытались получить кредит в банке. «К сожалению или счастью, компания Golova ни разу за свою историю не воспользовалась заемными средствами», — сообщили в столичной фирме Golova (ИП Юлия Скидан — занимается пошивом и продажей головных уборов для людей, потерявших волосы после химиотерапии).

Что смущает банки

Принимая решение о кредитовании, банки в первую очередь смотрят на возраст бизнеса. В одних банках, например, кредит не дадут компании младше полугода, в других — младше двух лет. Если потенциальный заемщик начинает с нуля, ему как физическому лицу могут предложить (обычно более дорогой) потребительский кредит. В апреле 2018 года, например, средняя ставка по кредиту сроком до года для малого и среднего бизнеса составляла 11,7%, для физлиц — 16,4% (без учета Сбербанка).

Стоп-факторами для банков также является отсутствие у стартапа активов, ликвидного залогового обеспечения и кредитной истории, сказал Eurasianet.org аналитик «Финам» Алексей Коренев. По его словам, никакое кредитное учреждение не пойдет на риск, учитывая, что такие кредиты потребуют создания в Центробанке дополнительных резервов под них. Если подобные займы все же выдают, то под очень высокий процент (банки стараются вернуть деньги как можно быстрее), что, по мнению аналитика, стартапера не радует.

«Впрочем, если вы отпрыск крупного чиновника, возможно, кредит вам дадут. В расчете на то, что сам банк получит доступ к кредитованию заказов по госпроектам, к которым имеет отношение ваш папа», — добавил Алексей Коренев.

Чтобы из перспективных проектов вырастал бизнес, в стране нужен комплексный подход, включающий бесплатное обучение предпринимателей, льготное финансирование на старте бизнеса, помощь наставников и экспертизу, сказали Eurasianet.org в банке «Центр-инвест». «Такой подход характерен для венчурных фондов, некоммерческих и государственных структур. Но редкий банк готов взять на себя такие обязательства», — уточнила пресс-служба банка.

«Получить деньги на стартап практически нереально. Это возможно только в тех случаях, когда у предпринимателя есть действующий бизнес, дающий возможность обслуживать этот кредит», — говорит заместитель председателя правления СДМ-банка Сергей Козлов.

«У МСБ обычно нет хороших залогов, такие компании зачастую непрозрачны, оценивать их платежеспособность банкирам дорого, а маржа в итоге оказывается невеликой. Куда проще заниматься потребительским кредитованием или работать с крупными предприятиями», — говорит Павел Самиев, управляющий директор Национального рейтингового агентства, генеральный директор консалтинговой фирмы «БизнесДром».

Нехватка денег мешает росту компаний

Только 23,4% небольших компаний имеют кредит или кредитную линию, показал опрос Банка России в 2017 году. Остальные, по-видимому, вынуждены зарабатывать деньги самостоятельно либо занимать у родственников и друзей.

Действующая система поддержки МСБ рассчитана на несколько десятков тысяч предприятий и не может подменить собой масштабную государственную политику, которая должна быть направлена на развитие миллионов субъектов МСБ и затрагивать налогово-бюджетную, денежно-кредитную политики, контрольно-надзорную сферы, говорится в докладе бизнес-омбудсмена президенту РФ.

В итоге доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны за последнее десятилетие осталась на прежнем уровне 20-21%. Между тем, в США, ЕС и КНР подобные предприятия обеспечивают свыше 50% ВВП и рабочих мест, являясь одним из столпов благополучия этих крупнейших экономик мира.

Более того, в 2017 году количество малых компаний в РФ сократилось на 2,3 тыс, а число работающих в них людей — на 331,4 тыс.

«В России получение долгового финансирования на ранних стадиях развития проекта затруднено размером необходимого обеспечения, которого у основателей, как правило, нет. В то же время в США существуют специализированные банки для поддержки инновационных компаний на ранних стадиях развития», — говорится в методическом пособии для предпринимателей «Российской венчурной компании».