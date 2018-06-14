Скандальный кыргызский чиновник назначен главой таджикского оператора связи

Компания Beeline Tajikistan назначила своим генеральным директором бывшего опального государственного чиновника из соседнего Кыргызстана.

Агентство «Азия-Плюс» 11 июня сообщило, что таджикским оператором связи «Таком», который предоставляет услуги под брендом Beeline, и контрольный пакет акций которого был недавно приобретен компанией ZET Mobile Limited, будет руководить Алмазбек Кадыркулов.

Назначение Кадыркулова произошло параллельно с завершением сделки по продаже голландским холдингом VEON Ltd своих активов в Beeline Tajikistan компании ZET Mobile Limited. Коммерческие условия сделки так и не были обнародованы.

Как сообщает Радио «Азаттык», кыргызская служба РСЕ/РС, Кадыркулов ранее занимал несколько должностей в Кыргызстане, и с большинства из них уходил со скандалом.

Он начал свою карьеру при президенте Курманбеке Бакиеве, который был свергнут во время кровавого восстания в апреле 2010 года. По данным «Азаттык», Кадыркулов, будучи заместителем министра образования, курировал тендер на $2,3 млн по изданию школьных учебников, который в конечном итоге выиграла компания, связанная с коррумпированным сыном Бакиева Максимом. Книги не напечатали, и чем завершилось расследование уголовного дела, неизвестно.

Также сообщается, что в 2009 году Кадыркулов, будучи членом совета директоров аэропорта «Манас» в Бишкеке, участвовал в незаконной сделке с топливом, опять же с участием компании, связанной с Бакиевыми. Компания должна была поставить ГСМ в аэропорт. Сделка обошлась государству примерно в 150 млн сомов (в то время $3,4 млн).

Но даже после ухода Бакиева Кадыркулов смог удержаться во власти. В течение двух лет, в 2015-2016 годах, он возглавлял Фонд по управлению государственным имуществом. Этот период запомнился особенно активной распродажей государственных активов, считающихся убыточными, в том числе Карабалтинского спиртзавода и долей в авиакомпании Kyrgyzstan Airlines и компании «Кыргыз мобайл компани».

Размах и масштабы распродажи раздражали многих – тех, кто считал, что это зашло слишком далеко, и других, кто покровительствовал Кадыркулову в правительстве, считавших, что работает он не очень хорошо или недостаточно быстро.

В итоге, после шквала критики со стороны тогдашнего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, Кадыркулов подал в отставку. Известно, что с тех пор он не занимал никаких государственных должностей.

В своем первом интервью на посту главы Beeline Tajikistan Кадыркулов отметил, что «у наших народов схожий менталитет».

«Это своего рода вызов. Почему бы не попробовать», – сказал он Радио «Озоди».

Неясно, что именно имел в виду Кадыркулов, говоря об общем менталитете таджиков и кыргызов. Возможно то, что эти центральноазиатские страны объединяет схожая история поглощения правящими семьями значительной части частного сектора.

Хотя нет официального подтверждения, по сообщениям, ZET Mobile Limited контролируется Хасаном Асадуллозодой, богатым шурином президента Эмомали Рахмона. Помимо интересов в области телекоммуникаций, Асадуллозода имеет контроль над алюминиевой компаний «Талко», авиакомпанией «Сомон Эйр» и владеет собственным банком.