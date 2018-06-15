Узбекистан продолжает скорбеть по футболистам, погибшим в авиакатастрофе

Когда женщина-диктор на советском радио зачитала счет в состоявшихся за день футбольных матчах, у Владимира Сафарова, преданного болельщика ташкентского клуба «Пахтакор», появилось ощущение, что что-то не так.

«Игра между «Динамо-Минск» и «Пахтакором» не состоялась, и пройдет гораздо позже», – сказала диктор.

То был август 1979 года, и Сафаров находился в Дамаске в составе советского инженерного корпуса, помогавшего строить железнодорожные дороги в Сирии.

Через несколько часов арабские коллеги Сафарова сообщили ему плохую новость, которую советские СМИ продолжали старательно игнорировать.

«Мне сказали, что самолет с игроками «Пахтакора» разбился в небе над Украиной по пути в Беларусь. Сначала я не поверил. Но потом мы включили «Голос Америки» и услышали то же самое», – сказал он Eurasianet.org.

Официальная версия событий дошла до Ташкента только через неделю: 11 августа в результате столкновения двух самолетов над украинским городом Днепродзержинск (ныне Каменское) погибли 178 человек, в том числе 17 игроков и сотрудников клуба «Пахтакор».

К этому моменту столица Узбекистана уже была охвачена горем. Ошеломительная толпа из тысяч людей, подпитываемая информацией из зарубежных радиорепортажей и слухами, собралась у знаменитого стадиона клуба. Некоторые спали прямо на улице.

Согласно одному из слухов, самолет был сбит, т.к. его приняли за вражеское судно. Советский лидер Леонид Брежнев летел в Крым примерно в то же время, когда произошло столкновение.

Затем в запоздалой статье в государственной газете была опубликована статья, в которой отдавалась дань памяти игрокам клуба. За статьей последовали масштабные публичные похороны в Ташкенте, где в качестве символичного жеста были погребены 178 камней.

Известие о том, что суд приговорил двух диспетчеров к 15 годам тюремного заключения за халатность, несколько успокоило, но не утешило людей.

«То, что мы потеряли в этой катастрофе, сложно поддается оценке», – сказал 79-летний Сафаров, который в конечном итоге сменил профессию инженера на спортивную журналистику, и теперь считается выдающимся историком узбекского футбола. – Они были не только отличными игроками, но и прекрасно понимали игру. Мы потеряли плеяду будущих тренеров».

Национальная трагедия

«Пахтакор» был не первым и не последним клубом, пережившим разрушительные последствия в результате авиакатастрофы.

Авиакатастрофа, унесшая жизни 23 человек после неудачного взлета в Мюнхене в 1958 году, лишила «Манчестер Юнайтед» и английский футбол некоторых самых ярких звезд. Итальянский клуб «Торино», возможно, был лидером в мире во время авиакатастрофы 1949 года недалеко от Турина, когда не выжил никто из 38 находившихся на борту человек. В 2016 году погибли все кроме трех членов полного талантливых игроков бразильского клуба «Шапекоэнсе», когда их самолет разбился, приближаясь к главному аэропорту Медельина в Колумбии.

Странная структура советского футбола превратила гибель игроков «Пахтакора» в настоящую национальную трагедию.

Футбольные власти в Москве считали желательным, чтобы в Высшей лиге СССР была представлена каждая республика. «Пахтакор» стал первой командой из Центральной Азии, которая сыграла на таком уровне в 1959 году. Вскоре к ней присоединился клуб «Кайрат» из Казахстана.

Несмотря на то, что «Пахтакор» в других составах достигал более высоких результатов, команда состава середины и конца 1970-х годов, в который входили почти исключительно уроженцы Узбекистана, была особенно любима.

«Мы выходили вперед и старались пробить оборону», – поделился воспоминаниями капитан сборной и центральный нападающий Туляган Исаков, который пропустил поездку на матч с «Динамо» в Минске из-за серьезной травмы. На похороны он пришел на костылях.

Один из очевидных недостатков такого игрового стиля «Пахтакора» – старой версии тактики высокого давления, излюбленной такими современными звездными тренерами как Юрген Клопп и Пеп Гвардиола – заключался в том, что он оголял собственную линию обороны.

В сезоне 1974 года по забитым мячам «Пахтакор» отставал только от победителя лиги – команды «Динамо-Киев». В то же время ташкентский клуб стоял на третьем месте из 16 команд лиги по числу пропущенных голов. В результате команда закончила сезон в середине списка.

В следующем сезоне «Динамо-Киев» прибыл на матч с «Пахтакором», за неделю до этого одержав победу над мюнхенской «Баварией» в финале европейского суперкубка.

И тут, поразив всех, узбекская команда, чье название переводится как «сборщик хлопка», разгромила чемпионов со счетом 5:0.

Звездой матча был выносливый и одаренный полузащитник «Пахтакора» Михаил Ан.

«Сколько бы Ан стоил на сегодняшнем футбольном рынке? – задался вопросом Исаков, который забил в том легендарном матче два гола. – Он был капитаном молодежной команды Советского Союза. В команде было полно игроков из Москвы, Ленинграда, Киева, иногда Тбилиси. Но капитаном был парень-кореец из Ташкента».

Ан тоже должен был пропустить роковую поездку в Минск из-за травмы, но его убедили поехать, чтобы поднять боевой дух игроков. Когда после крушения Исаков пришел навестить скорбящую мать своего соратника, «она приветствовала меня как собственного сына», вспоминает он.

В конце концов Исаков оправился от травмы и стал снова играть за «Пахтакор».

Клуб усилили игроками, присланными другими клубами Высшей лиги, и ему также предоставили иммунитет от вылета из лиги сроком на три года. Но в «Пахтакоре» все равно все уже было по-другому.

«Старая команда все еще была в моем сердце, – сказал Исаков, похлопывая себя по груди. – Я сказал им: «Извините, парни, я закончил».

Дух 1979 года

Никто не сделал больше для сохранения памяти об этой команде, чем 75-летняя Алла Тадзетдинова. Ее будущий муж Игдай Тадзетдинов был капитаном клуба, когда в возрасте 17 лет она отправилась посмотреть на тренировку со сходящим с ума по футболу другом.

Всего через несколько месяцев после знакомства они поженились. Через два года у них родилась дочь. К моменту гибели Тадзетдинова в небе над Днепродзержинском он уже был неугомонным первым тренером команды. После его смерти семья получила от государства в качестве компенсации 300 рублей – сумму, примерно равнявшуюся средней зарплате за два месяца.

Тадзетдинова регулярно выступает с речами на молодежных футбольных турнирах, проводимых в честь погибших игроков «Пахтакора», а к 40-летию катастрофы планирует снять фильм о команде 1979 года. Всякий раз, когда она появляется на стадионе «Пахтакор», члены руководства клуба выходят, чтобы поприветствовать ее.

Исаков, который теперь не любит публично рассказывать о трагедии, отказался от нескольких просьб Eurasianet.org об интервью, пока Тадзетдинова не вмешалась и не вызвала его на стадион.

«Если он где-то прячется, мы его найдем. Если он залез в бутылку, мы вытащим его», – пообещала она.

Было очевидно, что Исакова, Тадзетдинову и Сафарова связывают тесные узы.

Но при всей силе воли Тадзетдиновой, ее все еще мучают воспоминания о трагедии.

За эти годы она много раз посещала район на востоке Украины, где почти четыре десятилетия назад были обнаружены обломки разбившегося самолета. На этом месте стоит памятник погибшим.

Памятник погибшим в украинском поселке Куриловка (август 2011 года).

Не имея доступа к правительственным документам о трагедии, она настойчиво отказывается верить официальной версии о столкновении в воздухе.

В 2010 году, пытаясь докопаться до правды, она даже приняла участие в украинской телевизионной программе под названием «Битва экстрасенсов». Позже продюсер этого шоу отправил ей письмо, в котором утверждал, что говорил с анонимным очевидцем, видевшим, как самолет взорвался в воздухе и «понявшим», что его сбили ракетой.

Но версия, представленная в письме (с которым Eurasianet.org позволили ознакомиться), не особо убедительна.

Боль последних десятилетий усугубляется тем, что футбольный клуб, развитию которого муж Тадзетдиновой посвятил свою жизнь, уже далеко не лидер даже в родной стране. Со времен расцвета «Пахтакора» уровень узбекского футбола заметно упал, хотя зарплаты игроков и выросли.

«На днях я смотрела, как игрокам команды «Локомотив-Ташкент» вручают медали чемпионов. Мне очень больно, когда «Пахтакор» оказывается на втором или третьем месте, – сказала она Eurasianet.org. – Потом я увидела жен игроков. Вы бы видели их одежду и украшения. Мы были обычными, бедными людьми».

Бывшие и нынешние футболисты по-прежнему являются основной темой для разговоров в доме Тадзетдиновой, где иногда собирается постепенно редеющая группа друзей и родственников, знакомых еще со времен до авиакатастрофы.

Несмотря на появление в Узбекистане других команд, Тадзетдинова убеждена, что «Пахтакор» остается «народным клубом».

«Играть за нас – это совсем не то, что играть за другие клубы», – сказала она.

«Понимаете, когда наши молодые парни выходят на поле, дух той команды 1979 года вылетает вместе с ними».