Узбекистан: Иностранных туристов будут заманивать золотыми слитками

Президент Шавкат Мирзиёев на прошлой неделе утвердил постановление, разрешающее розничным торговцам продавать золотые слитки весом от пяти граммов до одного килограмма. В прошлом драгоценный металл в стране был доступен лишь в промышленных объемах или в виде ювелирных изделий.

Слитки будут выпускать на базе горно-металлургического завода, расположенного на юге страны в городе Навои, примерно в 700 км от Ташкента.

Правительство также планирует упростить процедуру вывоза золота из страны для туристов. В настоящий момент иностранные граждане могут вывозить золотые изделия в ограниченном количестве и для личного пользования.

Узбекистан не испытывает недостатка в этом металле – его золотовалютные резервы занимают четвертое место в мире по объему, хотя страна занимает лишь девятое место в мире по объемам добычи.

Должностные лица стремятся сделать акцент в развитии туризма на привлечении покупателей. В интервью в мае тогдашний глава комитета по туризму Азиз Абдухакимов, занимающий ныне пост вице-премьера, сказал, что важно развивать «шопинг-туризм». Он говорил в основном о высококачественных аксессуарах.

«Мы говорим не только о продаже сувениров, но и о современных изделиях. Нам нужно создавать новые бренды. Мы можем предложить изысканные ювелирные изделия, и у нас также есть огромный потенциал для создания и продвижения современной одежды и аксессуаров», - сказал он.

Выпуск слитков из драгоценных металлов рассчитан на туристов из Китая и Индии, которые очень заинтересованы в покупке золотых изделий в странах, куда совершают путешествия. Но цены на слитки, конечно, будут куда выше, чем при покупке в промышленных объемах.

В конце 2016 года Мирзиёев объявил туризм стратегическим сектором экономики Узбекистана. В феврале этого года для граждан семи стран – Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии – был введен безвизовый режим до 30 дней. Граждане еще 39 стран могут получать туристические визы по упрощенной системе.