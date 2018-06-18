Крым: Госпредприятия тонут в убытках

Крупнейшие госпредприятия Крыма из года в год работают в убыток. Единственным ярким исключением является «Крымская железная дорога», которая демонстрирует прибыль благодаря миллиардным субсидиям из федерального бюджета РФ.

Власти заявляли о намерении избавиться от убыточных государственных унитарных предприятий (ГУП) — продать, сдать в аренду или ликвидировать. Но пока активных мер в этом направлении не наблюдается. Кроме того, есть среди ГУПов такие, которые никогда не закроют — например, водоканалы или морские порты.

Между тем, собственных денег на содержание ГУПов у Крыма нет, и значительная часть убытков покрывается за счет денег, поступающих из Москвы.

Морские порты

Из-за сокращения грузооборота товаров, перевозимых морем, убыток в ГУП «Крымские морские порты» (заведующего портами Керчи, Ялты, Евпатории и Феодосии) вырос с 13,8 млн рублей в 2014 году до 404,6 млн в 2016-м. В 2017 году предприятию удалось сократить убыток до 97 млн.

Убытки снизились по нескольким причинам. Как рассказали Eurasianet.org на предприятии, в 2017 году руководство ГУПа смогло снизить почти вдвое (до 394 млн) кредиторскую задолженность.

Кроме того, летом прошлого года «Крымские морские порты» почти втрое повысили ставку, по которой паромная переправа между Керчью и Краснодарским краем (транспортирует товары и пассажиров, в том числе с автомобилями) платит предприятию.

Наконец, ГУП заключил договор на фрахт судна, которое будет добывать песок на озере Донузлав (возле Евпатории), что может вывести порт Евпатории на самоокупаемость, считают в «КМП».

Как изменятся доходы крымских портов в свете открытия Крымского моста, пока непонятно. По нему уже ездят легковые автомобили, в 2018-2019 годах начнут ходить грузовики и поезда, что может снизить грузооборот портов.

Автобусы и троллейбусы

Организатор автобусных перевозок, ГУП «Крымавтотранс», с 2015 по 2016 год сократил прибыль с 25,8 млн до 14,3 млн рублей, следует из данных Kartoteka.ru, а в 2017 году предприятие получило убыток в размере 228 млн. ГУП сам не занимается перевозками, он зарабатывает, предоставляя свой транспорт подрядчикам и развивая сеть автостанций.

По словам директора «Крымавтотранса» Игоря Коробчука, некоторое время назад ГУП взял в лизинг 140 новых автобусов и передал их в сублизинг муниципальным и городским транспортным предприятиям, однако те не смогли быстро начать их использовать, в связи с чем образовался убыток.

Также Коробчук отметил, что немалая часть доходов находится в тени, поскольку водители автобусов принимают деньги наличными. Их добросовестность трудно контролировать.

Власти решили присоединить к «Крымавтотрансу» еще одно крупное госпредприятие — «Крымтроллейбус», чтобы создать единого крупного перевозчика и лучше контролировать денежный поток в транспортной сфере. В феврале 2018 года глава Крыма Сергей Аксенов приостановил это объединение до предоставления ему экономического обоснования.

Так или иначе, «Крымтроллейбус» — владелец самой длинной в мире троллейбусной линии (84 км между Симферополем и Ялтой) — в 2016 году получил убыток 19 млн рублей. Данные за 2017 год отсутствуют, запрос Eurasianet.org предприятие оставило без ответа.

В конце 2017 года Аксенов, ссылаясь на слова министра транспорта, заявил, что до 80% денег, которое кондукторы «Крымтроллейбуса» получают от пассажиров, воруются. «В транспорте ездили волонтеры, которые следили, считали пассажиров и после сверялись с выручкой предприятий. Ситуация удручающая… Собираемость на крайне низком уровне», — сказал он.

Железная дорога

Единственным крупным транспортным предприятием, которое регулярно зарабатывает деньги, является, как ни странно, «Крымская железная дорога», поезда которой после 2014 года не ходят в Украину, а в Россию начнут ходить не раньше конца 2019 года, когда планируется открыть железнодорожная часть Крымского моста. Предприятие перевозит пассажиров внутри Крыма.

Все последние годы ГУП работал с прибылью, в том числе в 2017 году он заработал 355,2 млн.

Однако если внимательно взглянуть на отчет за 2017 год, можно увидеть, что выручка от перевозок составила 2,1 млрд, а расходы — 7,1 млрд. Убыток от основного вида деятельности составил 5 млрд рублей, говорится в документе, однако положительным финансовый результат стал благодаря «прочим доходам» в размере 5,9 млрд.

Дело в том, что с 2016 года «Крымскую железную дорогу» перевели в федеральную собственность РФ, чтобы «обеспечивать операционную деятельность, обновлять основные средства, ремонтировать инфраструктуру» и готовить предприятие для включения в российскую сеть железных дорог. Федеральное подчинение означает в том числе и денежную поддержку, в данном случае — субсидии из федерального бюджета.

Причины финансовой стабильности предприятия осенью 2016 года раскрывал министр транспорта РФ Максим Соколов. По его словам, железная дорога Крыма работает «устойчиво» благодаря поступлениям из федерального бюджета.

Ветряные мельницы и водоканал

В 2014 году в Крыму создали ГУП «Крымские генерирующие системы», которое занимается выработкой электроэнергии с помощью ветряных электростанций. На сайте предприятия представлены ссылки на отчетность за 2017 год, однако по указанным ссылкам размещены отчеты за 2016 год. Согласно им, в 2015 году был убыток в 1,6 млн, в 2016-м — 19,2 млн. Телефоны предприятия не отвечают, запрос, отправленный на почту, остался без ответа.

Рост убытка был связан с недостаточной выработкой электроэнергии, вызванной «неблагоприятными погодными условиями» — отсутствием ветра в третьем квартале 2016 года, говорится в отчете Счетной палаты Крыма.

Между тем, в мае 2017 года выяснилось, что руководители «Крымских генерирующих систем» и еще одного убыточного госпредприятия — «Крымский элеватор» (занимается сбором и хранением зерновых культур) — выплачивают себе зарплаты по 300 тыс. рублей в месяц.

Убыточность «Крымского элеватора» в последние годы подтверждается данными Kartoteka.ru.

ГУП «Вода Крыма», которое занимается водоснабжением и канализацией, в 2015 и 2016 годах получило убыток в размере 194,2 млн и 173,5 млн рублей соответственно. Более свежих данных нет. Убыток был получен даже с учетом поступивших в 2016 году субсидий в размере 1,6 млрд на ремонт имущества и текущие расходы.

Что делать с убыточными ГУПами

В последний раз власти Крыма изучали финансово-хозяйственную деятельность ГУПов в мае 2017 года. По итогам первого квартала, из 60 проверенных предприятий 30 оказалось убыточными, хотя ожидалось, что их будет 14, заявляла министр финансов Крыма Ирина Кивико. В то же время прибыльными были 20 госструктур, хотя планировалось — 39.

Среди самых убыточных в первом квартале предприятий — санатории «Руссия» (несколько санаториев в Ялте и Евпатории), «Дюльбер» (Гаспра), пансионаты «Крымская весна» (Судак) и «Родина» (Гаспра), а также «Крым-фармация» (более 100 аптек по всему полуострову) и «Водоканал ЮБК».

По словам Кивико, причины убытков — возросшие расходы предприятий. Кроме того, некоторые предприятия числятся в реестре ГУПов, однако фактически деятельности не ведут. По итогам этих проверок чиновники решили избавляться от неприбыльных структур.

«Мы не будем содержать убыточные предприятия… Их надо сдать в аренду или продать. Не умеют управлять, не умеют добиваться целевых финансовых показателей, которые были намечены ранее, не видят плана, не приносят прибыль, значит, надо срочно что-то менять», — говорил тогда Аксенов.

Однако с тех пор о какой-либо массовой ликвидации, приватизации ГУПов или сдаче их в аренду не сообщалось.