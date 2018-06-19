Карабахские сельские жители не решаются возвращаться в образцово-показательное селение на линии фронта

Сыну Эльмиры Саакян было всего семь дней, когда в их селение пришла война. Артиллерийский огонь обрушился на ее дом, и ее семья была вынуждена бежать вместе с приблизительно 200 другими семьями, жившими в селе Талиш.

Это было в 2016 году, когда произошло самое ожесточенное столкновение между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами за последние двадцать с лишним лет. Более 200 человек погибли в ходе боевых действий, которые стали известны под названием «Апрельская война», а азербайджанские военные захватили высоту, расположенную над Талишем, что дает им возможность обстреливать селение, а заодно и ведущую к нему дорогу.

Не утратив присутствия духа, армяне сейчас восстанавливают Талиш. Они строят новые дома, школу, детский сад, культурный центр, конференц-зал и даже делают красивые тротуары. Все это финансируется за счет американского благотворителя армянского происхождения.

Прошло два года, сын Саакян уже подрос, но ее семья пока так и не вернулась домой. Они живут в лагере для вынужденных переселенцев в 30 км от Талиша, получая помощь от Красного Креста. Ее муж служит солдатом в Талише и, по его словам, семье слишком опасно возвращаться обратно из-за близко расположенных азербайджанских позиций. Правительство не раз уверяло жителей, что возвращаться безопасно, но Эльмира этому не верит.

«Они обманывают нас, всегда обманывают», – говорит она.

Талиш располагается на границе собственно Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики – территории, которая на международном уровне считается частью Азербайджана, но с 1994 года находится под контролем вооруженных формирований, состоящих из этнических армян. В ходе боевых действий 2016 года Талиш на короткое время был захвачен Азербайджаном, пока армянские силы вновь не вернули его под свой контроль несколько дней спустя. Село было полностью разрушено и стало свидетелем одних из наиболее печально известных злодеяний за время конфликта: по сообщениям армянской прессы, азербайджанские военные якобы убили троих пожилых жителей, которые не могли бежать из села, и изуродовали их тела, отрезав уши.

С того времени восстановление Талиша стало делом, получившим широкий общественный резонанс среди армян, символизируя возрождение после тяжелых потерь 2016 года. Президент непризнанной республики Бако Саакян регулярно приезжает туда, а в мае в селе состоялась первая после вооруженных столкновений свадьба, которая широко освещалась в армянских СМИ (хотя молодожены и не проживают в Талише).

Однако необходимость в поддержании морального духа и укреплении основного форпоста армянского мира вступает в противоречие с насущными нуждами людей, которым предстоит жить в Талише.

«Что толку в новой школе, если твоя жизнь подвергается опасности? – спрашивает Жора Оганян, отец двоих детей, которому также пришлось бежать из Талиша. – Теперь они над селом, и они наносят удары – из автоматов, минометов, они обстреливают село. Как можно возвращаться? – продолжает он. – Это опасно. [...] Если я вернусь, то без детей».

Официальные лица преуменьшают степень опасности, которой подвергаются жители Талиша. Виталий Баласанян, секретарь совета национальной безопасности, который курирует восстановление Талиша, говорит, что в Степанакерте – столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики – даже опаснее, поскольку на него нацелены азербайджанские ракеты, в то время как Талиш находится только под прицелом артиллерии. В интервью Eurasianet.org Баласанян сказал, что, «если понадобится», он сам переедет с семьей в Талиш и будет оттуда каждую неделю ездить на работу в Степанакерт.

В любом случае, добавляет он, «во время войны в Карабахе нет безопасного места».

Левон Апресян, полномочный представитель Нагорно-Карабахской республики в Талише, провез журналиста Eurasianet.org в своем внедорожнике по селению. В самой высокой точке села, проезжая по разбитой дороге, вдоль которой стоят покинутые дома, он указал на пустое поле. «Вот видите, они сейчас на нас смотрят, а раньше их там не было, – сказал он. – Конечно, это опасно, но мы не обращаем внимания. Мы занимаемся строительством, мы собираемся здесь жить, это наша земля, наш дом».

Левон Апресян. (Фото: Джошуа Кучера)

Апресян не согласен с тем, что люди боятся возвращаться сюда. «Люди боялись раньше, когда бомбы сыпались градом, – заметил он. – Но теперь они больше не боятся».

Сейчас в Талише живут около 30 человек, в основном военные и строители, но, по словам Апресяна, он надеется, что в село вернутся порядка 250 человек. Власти назначили 1 сентября, первый день нового учебного года, в качестве даты, к которой, как они предполагают, большая часть перемещенных жителей вернется назад.

Гражданское население необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность Талиша, пояснил Апресян. «Если здесь не будет мирных жителей, если [азербайджанские] солдаты увидят, что здесь никто не живет, это воодушевит их еще больше, – сказал он. – Вот почему мы не можем оставить нашу территорию без людей – люди сохраняют землю».

На всех новых зданиях в Талише есть таблички, на армянском и английском языках, сообщающие о том, что здания реконструированы благодаря помощи Андраника Багдасаряна, калифорнийского молочного магната, пожертвовавшего $5 млн на восстановление села.

Табличка, сообщающая о том, что здание реконструировано благодаря помощи Андраника Багдасаряна. (Фото: Джошуа Кучера)

Багдасарян, отказавшийся от интервью, сделал пожертвование через Всеармянский фонд «Айастан» –зонтичную организацию, координирующую помощь, которую предоставляют различные группы армянской диаспоры по всему миру для проектов, направленных на развитие Армении и Нагорного Карабаха. Фонд назвал программу по восстановлению села «Возрождение Талиша».

«Это символический ответный удар, но не с помощью оружия, а путем мирного восстановления, чтобы на этой земле появились новые семьи», – сказал Вардан Партамян, руководитель отдела проектов и внешних связей фонда.

Талиш также имеет для армян важное историческое значение. Это одно из «Меликств Хамсы», пяти феодальных княжеств, которые входили в состав персидской Сефевидской империи, но находились под местным управлением армян, пользуясь значительной автономией вплоть до XIX века. «Чтобы понять важность Талиша, исторически, эти земли армянского мира были последними, имевшими собственную государственность, – отметил Рубен Меликян, уполномоченный по правам человека Нагорно-Карабахской республики. – Это важно с исторической точки зрения, с культурной точки зрения. Вот почему это село так значимо для нас».

Еще одно селение, разрушенное во время войны, Матагис, не получило такого внимания, поскольку не имеет столь важного значения, как Талиш. Как пояснил Меликян, «у него нет того же исторического и культурного значения, вот почему нет такого же общественного резонанса, – сказал он. – Люди заинтересованы в сохранении Талиша».

Партамян признает противоречие, существующее между символическим значением восстановительных работ и практической стороной дела. «Людей много что можно попросить сделать из патриотических соображений, можно сказать: «Это граница Армении и важно, чтобы люди жили на границе». Но люди есть люди, и они хотят безопасной и нормальной жизни».

И все же, утверждает он, обстановка в плане безопасности улучшается. «Одну хорошую вещь я слышал от тех, кто здесь находится, что в последние два-три месяца установилось относительное затишье. Калибр и мощность оружия, которое применяли в течение 2016 года и в некоторые периоды 2017-го, существенно увеличивались. Это уже было не только стрелковое оружие, но и ракетные пусковые установки, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, все без разбора. Но [в последнее время] относительно тихо».

В Алашане (так называется место, где располагается лагерь для вынужденных переселенцев из Талиша) к подобным заверениям относятся настороженно, и Саакян с Оганяном не исключение. Около 175 бывших жителей Талиша теперь живут в Алашане, некоторые из них разместились в бывшем военном госпитале, другие – во временных жилых постройках, возведенных неподалеку. Красный Крест снабдил их коровами, свиньями, пчелами, а также семенами, чтобы люди могли обзавестись огородами.

Магазинчик в Алашане, где располагается лагерь для вынужденных переселенцев из Талиша. (Фото: Джошуа Кучера)

«Красный Крест единственный, кто нам помогает, правительство ничего не делает», – посетовал еще один тамошний житель Гурген Гукасян.

Женщина играет с внучкой в Алашане, где располагается лагерь для вынужденных переселенцев из Талиша. (Фото: Джошуа Кучера)

Из тех, с кем журналисту Eurasianet.org удалось побеседовать в Алашане, никто не был готов вернуться в Талиш. «Пока мы живем здесь, у нас есть вода, огород», – сказала Саакян.

«Мы еще не знаем, – ответила другая молодая мать, которая просила не называть ее имени. – До тех пор пока там остаются азербайджанские позиции, это опасно».