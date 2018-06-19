Пенсионная реформа в России: до пенсии многие не доживут

В России решили повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, несмотря на крайнюю непопулярность этой реформы среди россиян. Официальная причина — в грядущих проблемах с выплатами пенсий в связи с сокращением трудоспособного населения.

Действующих пенсионеров реформа не затронет. Гражданам, которые в будущем выйдут на пенсию, обещают ежегодную надбавку в размере 1 тыс рублей, хотя это несравнимо с тем, сколько они потеряют в те годы, когда в случае неизменности пенсионного возраста они получали бы пенсию.

Более того, некоторые наблюдатели утверждают со ссылкой на официальные данные, что, при сохранении демографических тенденций, 40% мужчин и 20% женщин не доживут до 65 лет.

Как увеличат пенсионный возраст

Правительство РФ одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно плану, возраст выхода на пенсию будет подниматься постепенно: с 60 до 65 лет он вырастет для мужчин (к 2028 году), с 55 до 63 лет — для женщин (к 2034-му).

Социальную пенсию по старости (для тех, кто не смог наработать необходимый трудовой стаж) предлагают выдавать еще позже: мужчинам — с 70 лет, женщинам — с 68 лет.

Одна из официальных причин повышения — ежегодное сокращение экономически активного населения. В России пенсии финансируются, в основном, за счет взносов в Пенсионный фонд, которые платят работодатели за своих сотрудников (часть пенсий финансируется из бюджета).

«Ситуация сегодня такова, что доля работающих людей становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше. Все это, если не принимать решений, может привести к разбалансировке пенсионной системы», — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, последствия могут привести к тому, что «государство не сможет исполнять свои социальные обязательства».

На чем основана позиция властей

Согласно «низкому» (то есть пессимистичному) варианту прогноза Росстата, к 2030 году доля населения старше трудоспособного возраста увеличится с нынешних 25,4% до 28,6% населения — до 40,4 млн человек. При этом количество граждан трудоспособного возраста снизится с 56% до 54,5% — до 77 млн человек. А к 2050 году доля пожилых составит и вовсе 34,3%.

Если пенсионный возраст оставить неизменным, средний размер пенсий по отношению к зарплатам к 2050 году снизится с нынешних 35% до 24%, посчитали эксперты РАНХиГС. Это может привести к росту социальной напряженности и еще большему распространению бедности, считают они. В РАНХиГС обозначили и альтернативные варианты: можно повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5% (с 22% до 27%), что увеличит нагрузку на работодателей, либо увеличить финансирование пенсий из федерального бюджета.

В результате повышение пенсионного возраста, с точки зрения российских властей, оказалось самым оптимальным решением. Тем более что текущая демографическая ситуация, по их мнению, позволяет это сделать — ожидаемая Росстатом продолжительность жизни росла в последние годы, а в 2017 году впервые превысила 72 года.

Экс-министр финансов, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал повышение пенсионного возраста «выгодным для граждан решением», а Дмитрий Медведев пообещал будущим пенсионерам надбавку в размере тысячи рублей ежегодно. В последние три года пенсия в России увеличивалась на 300-500 рублей в год.

Альтернативные варианты

Повышение пенсионного возраста в России многие восприняли критически. В общероссийском объединении профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР) уверены, что решить проблему нехватки средств можно иначе — обелив теневой рынок занятости. В КТР, в частности, предлагают увеличить ответственность работодателя «за применение «серой» занятости и уход от уплаты налогов и страховых сборов».

По оценке КТР, которая ссылается на данные Росстата, теневой фонд оплаты труда составляет более 10 трлн рублей в год. Из-за этого в Пенсионный фонд России (ПФР) ежегодно не поступает около 2,2 трлн рублей страховых взносов. «При сохранении текущей ставки [страховых взносов] и полностью легальной занятости не будет дефицита пенсионного фонда», — убеждены в КТР.

Однако нагрузку на работодателя увеличивать не стоит, поскольку это приведет к банкротствам компаний или еще большему уходу в «тень», считает экономист и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. По его мнению, вместо повышения пенсионного возраста можно было бы увеличить трансферт из федерального бюджета в ПФР. «На мой взгляд, средства можно взять, в первую очередь, из оборонки. Просто мы должны понять: мы хотим поддержать пенсионеров или хотим воевать со всем миром. По-моему, вывод очевиден, но руководство страны не готово принимать такого решения, хочет укреплять оборонку, поэтому поднимает пенсионный возраст», — сказал Травин Eurasianet.org.

До новой пенсии люди не доживут

Многие эксперты отмечают, что при новых условиях значительная часть российских граждан не доживет до пенсии или будет получать пенсию совсем недолго. Особенно мужчины, продолжительно жизни которых ниже женщин.

Официальная статистика ожидаемой продолжительности жизни в целом по России и по отдельным регионам сильно разнится. Если на 2018 год, по «низкому» сценарию Росстата, ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составит 67,48 года, то, например, в Кемеровской области — всего 63,54 года. Прогноз по Иркутской области — 63,2 года, по Чукотскому автономному округу — 60,47 года. В двадцати субъектах РФ, согласно данному сценарию, ожидаемая продолжительность жизни будет ниже 65 лет. В предыдущие годы ситуация была еще хуже. То есть, уже сейчас мужчины в регионах еле доживают до пенсии и получают ее всего несколько лет.

К 2028 году (когда мужчины начнут выходить на пенсию с 65 лет) ожидаемая продолжительность жизни мужчин, согласно Росстату, составит 69,2 года. Однако в отдельных регионах показатель будет намного ниже: к примеру, в Иркутской области — 65,76 года, в Кемеровской — 66,35 года.



Между тем, Конфедерация труда России, второе по численности членов профсоюзное объединение страны, прогнозирует, со ссылкой на государственную статистику, что «при сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии». Петицию организации с требованием не повышать пенсионный возраст подписали уже почти 2 млн человек.

«Заставить людей работать до смерти и лишить вообще пенсий — это не самый гуманный вариант», – сказал Eurasianet.org экономист Дмитрий Травин.

Граждане против повышения пенсионного возраста

Сами граждане не поддерживают повышение пенсионного возраста. Холдинг «Ромир» провел исследование: 92% опрошенных граждан выступили против данной реформы. При этом даже молодые — в возрасте 18-24 лет — не поддержали эту меру (88%). Часть респондентов, наоборот, выступила за снижение пенсионного возраста: до 59 лет для мужчин и до 54 лет для женщин.

Недостатки в увеличении пенсионного возраста видны невооруженным глазом. Средний размер пенсии в России, по данным Росстата, в 2017 году составил 13304 рубля. Таким образом, за прошлый год российский пенсионер в среднем получил от государства около 160 тыс рублей. Получается, если у мужчины в России отнимут пять лет пенсий, они минимум потеряют 800 тыс рублей дохода, а женщины за восемь лет — 1,3 млн рублей.

В сравнении с этим цифрами ежегодная надбавка к пенсии в размере одной тысяч рублей, которую обещают власти, выглядит ничтожно (это всего 12 тыс. рублей в год).

Путин нарушил слово, но народ стерпит

В 2005 году Владимир Путин обещал не повышать пенсионный возраст, пока он будет оставаться во главе России. «Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет», — сказал он. Впоследствии он неоднократно выступал против повышения возраста выхода на пенсию, в том числе в 2013 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обещание 2005 года, заявил, что с тех пор в стране произошли изменения «и с точки зрения демографии, и точки зрения экономики, и внешней конъюнктуры, и с точки зрения увеличения продолжительности жизни». При этом, заметил он, Путин в обсуждении пенсионной реформы сейчас не участвует. В ходе своей предвыборной кампании 2018 года Владимир Путин вопроса о повышении пенсионного возраста не касался.

По словам экспертов, обсуждение данной темы в текущий момент не случайно. В летний период россияне меньше думают о политике, чем, например, осенью. Кроме того, реформа совпала по времени с началом проходящего в России чемпионата мира по футболу, что еще больше отвлекает внимание граждан от ситуации.

Поскольку эта мера не ухудшит жизнь людей «здесь и сейчас», отрытый социальный протест по этому подводу, по мнению экспертов, маловероятен. Несмотря на это, в Кремле все же опасаются протестов. Если верить источникам СМИ, власти «в зависимости от остроты реакции» населения рассматривают варианты возможного смягчения реформы.