Кыргызстан: Экс-президент расплачивается за годы жесткого правления

За шесть лет в президентском кресле Алмазбек Атамбаев наживал врагов направо и налево, особо не задумываясь о последствиях. Теперь его часто резкий и своевольный стиль правления может ему аукнуться.

Последние несколько месяцев выдались для экс-президента Атамбаева весьма непростыми. Многие союзники, назначенные им на влиятельные посты в правительстве, были уволены в рамках систематической чистки, развернутой его преемником, превратившимся во врага. Некоторых из них даже арестовали. А теперь на горизонте замаячил очередной скандал.

На прошлой неделе законодатели начали требовать возобновления расследования туманных обстоятельств, при которых Кыргызстан планировал в 2014 году сдать четыре военных вертолета в аренду вооруженным силам Уганды. Человек, разжигающий пламя скандала, был некогда уволен Атамбаевым, а затем отдан под следствие по обвинению в коррупции.

Пока лишь известно, что Кыргызстан предложил сдать в аренду Уганде два вертолета МИ-24Б и два МИ-8МТБ для использования в миротворческих операциях в Сомали. Вертолеты были переданы Бишкеку Москвой на безвозмездной основе. Теперь депутаты хотят понять, как возникла эта сделка.

По сообщениям, контракт был подписан представителями Министерства обороны Уганды и кыргызского государственного оружейного предприятия «Кыргызкурал» в декабре 2014 года, но общественность узнала об этом намного позже. Более того, дело всплыло только в связи с ходатайством тогдашнего министра обороны Абдиллы Кудайбердиева о начале прокуратурой расследования относительно законности сделки.

В соответствии с условиями соглашения, арендные платежи должны были переводиться на банковские счета компании Sky Tech Trading Services FZE в Дубае. Неясно, были ли государственные структуры Кыргызстана конечными бенефициарами сделки.

После того как Кудайбердиев поднял шум, назначенная правительством межведомственная рабочая группа пришла в сентябре 2015 года к заключению, что аренда вертолетов действительно «не соответствует требованиям действующего законодательства Кыргызстана». Иными словами, лица, протолкнувшие контракт, возможно, нарушили закон.

И тут Радио «Азаттык», кыргызская служба РСЕ/РС, обнародовала копию постановления правительства от 8 октября 2014 года о сдаче вертолетов в аренду за подписью Атамбаева.

У Кудайбердиева явно имеются счеты с экс-президентом. В октябре 2015 года, когда о деле с вертолетами подзабыли, Атамбаев уволил его. За увольнением последовало возбуждение прокуратурой в отношении Кудайбердиева дела по подозрению в коррупционных схемах в министерстве.

Теперь он рад отплатить сполна.

«Для подписания [контракта] между двумя государствами требовалось получить разрешение правительства Кыргызстана. Но этого не произошло. [Атамбаев] в одностороннем порядке нарушил закон и подписал соглашение», – сказал Кудайбердиев Радио «Азаттык» на прошлой неделе.

Особенно пикантным аспектом этой истории является то, что может создаться впечатление, что Атамбаев предал своих самых надежных союзников в Москве.

«Они пытаются дискредитировать Атамбаева в глазах российских властей, – сказал Eurasianet.org политолог Денис Бердаков. – Они пытаются показать, что своим двуличным поведением он нанес ущерб российским интересам. И это нанесет его имиджу гораздо больший ущерб, чем 10 любых уголовных дел по внутренним делам».

Единственным оставшимся у Атамбаева инструментом официального политического влияния является его Социал-демократическая партия Кыргызстана (СПДК), обладающая самым большим числом мест в парламенте.

Задачу опровергать историю с вертолетами как «очередной пример фейковых новостей» поручили СПДК.

Нелегко понять, почему преемник Атамбаева, Сооронбай Жээнбеков, так жестко преследует своего бывшего союзника. Наиболее распространенным и убедительным объяснением является то, что Жээнбекову, избранному в октябре и вступившему в должность главы государства в ноябре прошлого года, не улыбалась перспектива превращения Атамбаева в серого кардинала, управляющего им из-за кулис.

Атамбаев продемонстрировал намерение осуществить нечто подобное в конце марта, когда снова встал во главе СДПК – партии, созданной при его содействии.

Но он, возможно, упустил из виду тот факт, что власть этой партии зависела от договоренностей с местными неформальными политическими воротилами. Кроме того, находясь на вершине власти, Атамбаев, возможно, забыл о ценности командной игры.

В результате представители СДПК в парламенте оказались в последнее время ненадежным источником поддержки. Вотум недоверия, объявленный в апреле премьер-министру Сапару Исакову, одному из самых ярых сторонников Атамбаева, был инициирован оппозиционными депутатами, но в конечном итоге поддержан в парламенте многими членами СДПК.

Туча обид

Объяснение причин подобного поведения депутатов было озвучено, хотя и в очень завуалированной форме, самим Атамбаевым в гневном заявлении от 6 июня по поводу возбуждения уголовных дел в отношении Исакова и другого союзника, бывшего мэра Бишкека и главы Таможенной службы Кубанычбека Кулматова (оба в настоящее время находятся под стражей).

«Вчерашнее решение об аресте государственных деятелей, наглядно показавших масштабы воровства на таможне, это фактически месть со стороны друзей и покровителей небезызвестного Райыма Миллиона, после увольнения которого стали возможны позитивные изменения и резкий рост таможенных платежей», – сказал Атамбаев.

Смутные, казалось бы, намеки были ясны тем, кто следит за кыргызской политикой. В конце ноября Райымбек Матраимов, известный как Райым-миллион, был смещен с чрезвычайно влиятельной должности заместителя председателя Таможенной службы. В заявлении правительства по поводу его увольнения он был обвинен в «несоблюдении государственных правил».

Это формулировка была крайне размытой, учитывая внезапность увольнения и серьезность должности. Матраимов – непревзойденный ловкач и известный политический воротила на юге страны, откуда он родом. Его прозвище является намеком на богатства, которые, как говорят, приобретают высокопоставленные таможенные чиновники в Кыргызстане.

Атамбаев не говорит об этом прямо, но способность Матраимова отомстить окружению экс-президента частично объясняется политической поддержкой, которую он, как говорят, оказывал СДПК на протяжении многих лет. Ссора с Матраимовым не могла закончиться ничем хорошим.

Атамбаев по-прежнему обладает иммунитетом как бывший глава государства, но теперь в ободренном успехами парламенте заговорили о лишении его этого иммунитета.

Как сказал Eurasianet.org Медет Тюлегенов, преподающий международную и сравнительную политологию в Американском университете в Центральной Азии, в окружении Жээнбекова много людей, затаивших обиды на Атамбаева.

И, учитывая, что он пребывал у власти шесть лет, подозрительных транзакций вроде сдачи вертолетов в аренду Уганде, в которых фигурирует имя экс-президента, может оказаться намного больше.

«Если рассматривать данный вопрос в свете общих тенденций, то это один из тех серьезных случаев, которые могут иметь не только внутренние, но и международные последствия», - сказал Тюлегенов.