Грузия: После переезда парламента Кутаиси ожидает упадок

Когда Грузия приняла решение о переносе парламента в Кутаиси, расположенный в 220 км к западу от Тбилиси, тогдашний президент Михаил Саакашвили пообещал, что такой шаг сделает этот город «второй столицей Грузии».

Это было в 2012 году. Шесть лет спустя Кутаиси все еще не производит впечатления столицы. На тихих центральных улицах спят собаки, а стеклянное, футуристическое здание парламента стоимостью $200 млн, расположенное на окраине города, уже выглядит запущенным: газон вокруг него не стрижен, а тротуарная плитка потрескалась.

Похоже, что сейчас Грузия тихо готовится к завершению эксперимента со второй столицей.

Из новой конституции, которая была одобрена в 2017 году и которая должна вступить в силу позже в этом году, убрали статью, гласившую: «Парламент Грузии располагается в Кутаиси».

Правительство не давало никаких официальных комментариев по поводу своих намерений относительно парламента. Однако парламентарии, беседовавшие с изданием Eurasianet.org на условиях анонимности, ожидают, что после президентских выборов, которые должны состояться в октябре, парламент вернется из Кутаиси в Тбилиси.

Перспектива лишиться парламента – это удар для Кутаиси. По словам Нугзара Кохреидзе, местного активиста и организатора, перенос парламента в Кутаиси был своего рода «средством для поднятия морального духа». Кутаиси традиционно считался вторым городом Грузии, но в последнее время по численности населения его обогнал Батуми, растущий курортно-портовый центр страны. Кроме того, Кутаиси на протяжении долгого времени был центром средневековых грузинских государств и грузинской культуры, и перенос сюда парламента приветствовали как частичное восстановление прежнего статуса города. «С символической точки зрения, это очень важно», – отметил Кохреидзе.

Здание парламент изнутри. (Фото: Джошуа Кучера)

Перенос парламента в Кутаиси совпал по времени с другим важным проектом по развитию города: Кутаисский международный аэропорт, который также был открыт в 2012 году, теперь каждый день принимает несколько рейсов бюджетных авиакомпаний из Европы.

Многие путешественники включают в свой маршрут по Грузии остановку в Кутаиси. Формально в Кутаиси не так уж много достопримечательностей для туристов: кучка церквей и красивые колониальные здания XIX века, такие как оперный театр или кутаисская гимназия, где учились многие из наиболее известных студентов Грузии, в том числе Владимир Маяковский. Кафедральный собор Баграти XI века в 2017 году утратил статус ЮНЕСКО как объект Всемирного наследия в результате слишком усердной реставрации.

Но в Кутаиси есть много другого, что нравится иностранцам в Грузии: еда (которая, как считают местные жители, лучше, чем в Тбилиси), вино, гостеприимные грузины – всем этим здесь насладиться гораздо легче, чем в хаотичной столице.

Туристы – особенно из тех стран, откуда есть прямые рейсы в Кутаиси, например из Германии и Польши – сразу же отреагировали на перемены. «Пять лет назад здесь редко можно было встретить иностранца, а теперь они повсюду», – сказал Кохреидзе.

Хотя точные данные о количестве приезжающих гостей отсутствуют, все указывает на то, что наличие аэропорта существенно увеличило число иностранцев в городе. «Я помню время, когда здесь еще не было аэропорта, и дела у нас совсем не шли», – рассказал Георгий Гулуа, сотрудник городского туристического бюро. По его словам, туристы «останавливались здесь только пообедать» по пути куда-нибудь еще.

Но туристический бум, как и парламент, может покинуть Кутаиси. Правительство рассматривает планы по изменению основного железнодорожного маршрута страны, ведущего с востока на запад, с тем чтобы включить в него остановку в аэропорту Кутаиси, что значительно снизит для туристов стимул останавливаться в городе. «Это плохо для Кутаиси», – сказал Гулуа.

Такой двойной удар фактически сведет на нет усилия прежнего правительства, направленные на то, чтобы в Кутаиси появились условия для бурного развития, которое можно наблюдать в Тбилиси.

Когда в мае 2012 года состоялось торжественное открытие нового здания парламента, Саакашвили приветствовал это событие как один из способов «децентрализации» власти, отбирающих часть функций у Тбилиси. «Появление многих центров – это прочная основа единства», – сказал он.

Однако в октябре того же года партия Саакашвили «Единое национальное движение» уступила на парламентских выборах коалиции «Грузинская мечта», которая выступала против переноса парламента в Кутаиси.

Здание парламента в Кутаиси. (Фото: Джошуа Кучера)

Придя к власти, сформированное «Грузинской мечтой» новое правительство лишь наполовину осуществило запланированный перенос парламента в Кутаиси, оставив часть парламентской деятельности в Тбилиси. Сейчас парламент работает по чередующемуся расписанию: одну неделю проходят пленарные заседания в Кутаиси, другую неделю – заседания комитетов в Тбилиси.

Подобные полумеры обрекли эксперимент на неудачу, отметила Кети Бердзенишвили, сооснователь местной радиостанции – «Радио Старый город». «Идея состояла в том, чтобы сюда перебрались молодые люди, но этого не произошло».

В Кутаиси надеялись, что парламент будет способствовать развитию отдельной отрасли – деятельности помощников, экспертов и лоббистов, которые будут работать с парламентом. Молодые, образованные люди переедут в город, и вокруг них начнут быстро развиваться вторичные отрасли – рынок недвижимости, ресторанный бизнес. И эти планы уже понемногу осуществлялись, пока «Грузинская мечта» не пришла к власти, сказала Бердзенишвили. Но «все прекратилось», когда «Грузинская мечта» стала проводить только половину парламентских заседаний в Кутаиси, считает она, поскольку, если человек, который хочет работать с парламентом, должен выбирать, где ему жить – в Тбилиси или в Кутаиси, он всегда выберет первое.

Когда в 2016 году началось обсуждение новой конституции, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что у правительства нет планов по переносу парламента из Кутаиси, а если бы они и были, то это могло бы произойти только после общественных консультаций.

«Мы не планируем таких изменений, по крайней мере в течение нескольких лет. Если мы решим перенести парламент из Кутаиси в Тбилиси, это произойдет только после активного обсуждения с жителями Кутаиси», – заверил Квирикашвили.

Этого еще не случилось. Многие в Кутаиси уверены, что правительство «Грузинской мечты» не заводит речи о предстоящем переносе парламента, поскольку не хочет потерять поддержку Кутаиси в преддверии октябрьских выборов. Точно так же мэр Кутаиси – член партии «Грузинская мечта» – избегает этой темы, отмечает Бердзенишвили.

Городская администрация, пресс-секретарь парламентской фракции «Грузинская мечта», а также канцелярия премьер-министра отказались от комментариев.

По словам Кохреидзе, сам характер навязанной сверху инициативы по переносу парламента дает легкую возможность вернуть все обратно. «Я был против того, чтобы переносить его [парламент] сюда, не потому, что это плохая идея, а потому, что это было сделано неправильно, – сказал он. – Теперь его вернут назад таким же образом».