Россия: Бизнес не почувствовал смягчения административного давления

Власти России в последние годы провели несколько реформ, направленных на смягчение административного давления на бизнес. Минэкономразвития объявило о сокращении в 2017 году проверок бизнеса на 12% в сравнении с предыдущим годом (до 1,5 млн) и на 50% в сравнении с 2011-м.

Однако предприниматели не почувствовали положительных изменений. Бизнес-омбудсмен Борис Титов, основываясь на исследованиях, заявил о 10 млн проверок в 2017 году. За этот период количество юрлиц, подвергнутых наказанию, выросло на 54% до 12,2 тыс., а общая сумма штрафов, наложенных контролерами, увеличилась на 500 млн до 2,6 млрд рублей.

Проблема, с одной стороны, в том, что власти при подсчете статистики учитывают только два вида проверок, что позволяет ей демонстрировать позитивную картину. С другой, антикоррупционное законодательство склоняет проверяющих быть жестче, поскольку мягкое отношение к бизнесу в нем трактуется как возможное проявление личной заинтересованности.

Как смягчали давление на бизнес

В послании Федеральному собранию в декабре 2014 года Владимир Путин потребовал избавить малые и средние предприятия от навязчивого контроля и надзора, а также предложил создать единый реестр проверок, чтобы каждая проверка стала публичной. В том же году создание реестра закрепили законодательно, после чего он был создан.

Затем, в середине 2015 года власти внедрили с 1 января 2018 года «риск-ориентированный подход» при проведении проверок. Его суть в том, что интенсивность проверок — форма, продолжительность, периодичность — должна определяться с учетом категории риска либо класса опасности проверяемого объекта.

Наконец, с 2016 года ввели «надзорные каникулы» для малого бизнеса. Ограничения на проведение плановых проверок до конца 2018 года коснулись предприятий со штатном до 100 человек и доходом не выше 800 млн рублей в год.

В итоге в 2017 году в стране провели 1 млн 450 тыс проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, что на 12% меньше предыдущего года, говорится в данных Минэкономразвития. Сокращение проверок как раз связано с перечисленными выше методами, утверждается в материалах ведомства. В сравнении с 2011 годом, когда было проведено 3 млн проверок, их количество сократилось вдвое.

К чему это привело

Несмотря на официальную статистику, предприниматели не чувствуют снижения административного давления. Большинство (83,5%) представителей малого и среднего бизнеса считают, что административная нагрузка увеличилась или осталась прежней, говорится в результатах опроса, в ходе которого в апреле 2018 года опросили 2,8 тыс собственников и руководителей бизнеса. Только 9% опрошенных заявили о снижении нагрузки. Опрос был проведен сотрудниками ФСО (которая иногда проводит исследования по указанию правительства), а опубликован бизнес-омбудсменом.

Несмотря на «надзорные каникулы», только 30,6% опрошенных заявили, что проверок стало меньше. Остальные либо ничего не знают об этом нововведении (19,1%), либо не почувствовали изменений (15,6%), или обнаружили рост числа проверок (4,7%). Оставшиеся затруднились ответить.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, основываясь на результатах этого опроса, пришел к выводу, что число проверок в 2017 году дошло до 10 млн. По его словам, официальная статистика не учитывает дела об административных правонарушениях, которые возбуждаются органами власти без проведения проверок, а также — рейды, контрольные закупки и другие виды проверочных мероприятий.

Статистика действительно учитывает только плановые и внеплановые проверки, говорил представитель Минэкономразвития. Согласно опросу ФСО, в отношении бизнесменов проводятся также проверки по заявлению граждан, прокурорские проверки, административные расследования и другие.

Ограничения на проверки не мешают госструктурам без их проведения возбуждать дела об административных нарушениях. В 2017 году Роспотребнадзор по такому принципу возбудил 25% дел, Росприроднадзор, Ространснадзор и Россельхознадзор — до 50% дел, а ФАС и Росалкогольреггулирование — до 90% дел, говорится в расчетах Института уполномоченного по защите прав предпринимателей, основанных на данных Минэкономразвития, Росстата и судебного департамента Верхового суда.

Власти знают о проблеме

На встрече Владимира Путина с женщинами-предпринимателями в марте 2018 года Анастасия Татулова, владелица сети кафе «Андерсон» (42 кафе в России, Беларуси, Казахстане и Азербайджане) сказала президенту РФ: «Так как плановые проверки вы отменили, то теперь мы погибаем под внеплановыми проверками, которых бывает девять в месяц… Получается, что можно инициировать какую-то фиктивную жалобу, и к тебе придут. На следующей неделе еще одну такую жалобу. Это используется и как рейдерство, и как недобросовестная конкуренция, и как давление со стороны правоохранительных органов».

Власти об этом прекрасно осведомлены. Выступая на Петербургском экономическом форуме в мае 2018 года, генпрокурор Юрий Чайка заявил, что административные расследования фактически являются внеплановыми проверками и во многих случаях используются для обхода установленных законом ограничений.

Чайка предложил обязать контролеров получать разрешение прокурора на возбуждение административных расследований — по аналогии с тем, как это происходит с проверками.

Какие новые проверки появились

На фоне попытки уменьшить количество проверок бизнеса, чиновники добавляют другие формы его контроля. Например, в 2016 году список возможных проверок дополнился контрольной закупкой.

В июне 2018 года глава МЧС Евгений Зиничев отменил приказ министерства «О запрещении проверок малого и среднего предпринимательства», который действовал с сентября 2016 года. Теперь сотрудники пожарного надзора по согласованию с прокуратурой могут включить в план 2019 года проверку объектов малого и среднего бизнеса.

Наконец, в апреле 2018 года главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев предложил сделать проверки торговых центров регулярными и внезапными: проверять объекты не реже одного раза в год, независимо от того, были ли обнаружены нарушения.

Эти нововведения появились после пожара в марте 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека. Вслед за этим начались массовые проверки торгово-развлекательных комплексов. МЧС совместно с прокуратурой проверили 62 тыс объектов, «серьезные недостатки» были выявлены в 30 тыс ТРЦ, общее количество обнаруженных нарушений требований пожарной безопасности — 260 тыс. По итогам этих проверок суды вынесли решения о закрытии 391 центра.

Контролеров склоняют быть жестче

Антикоррупционное законодательство склоняет должностных лиц к ужесточению наказаний и расширению требований, соблюдение которых они проверяют, считают предприниматели. В соответствии с госпроектом «Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности», любое добросовестное действие должностного лица в пользу предпринимателя «квалифицировано… как коррупционное и нарушающее интересы службы», говорится в отчете бизнес-обмудсмена.

Например, в качестве коррупционного проявления может трактоваться назначение наказания ниже среднего, отказ от включения предприятия в план проверок, отказ от внеплановой проверки, от запроса каких-либо документов, говорится в отчете. Это, «как минимум, потребует объяснений должностного лица перед руководством либо может повлечь дисциплинарную ответственность».

Успех трехлетней работы властей по снижению административного давления на бизнес, таким образом, представляется сомнительным. В мае 2017 года Владимир Путин снова, как и три года назад, пообещал снижать административное давление на бизнес. «Есть еще над чем поработать», — отметил он. Какие изменения ждут бизнес на этот раз, он не уточнил.