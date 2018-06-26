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Таджикистан

Таджикистан: Блеск и нищета Нурекской ГЭС

Нурекская ГЭС обеспечивает примерно 70% потребности страны в электричестве.

Jun 26, 2018
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Технические работники в контрольном центре Нурекской ГЭС. (Все фотографии Нозима Каландарова)

Пока не будет завершено строительство гигантской Рогунской плотины, Нурекская ГЭС останется крупнейшим производителем электроэнергии во всем регионе. Нурек потерял статус самой высокой плотины в мире – 300 метров – только в 2013 году, когда Китай запустил в эксплуатацию плотину ГЭС «Цзиньпин-1», которая всего на пару метров выше.

Нурекская ГЭС мощностью 3,0 ГВт расположена в низовье реки Вахш, впадающей в знаменитую Амударью. Рогунская плотина, строящаяся выше по течению Вахша, достигнет, если все пойдет по плану, высоты в 335 метров.

Строительство Нурекской ГЭС началось в начале 1960-х годов. Первая турбина заработала в 1972 году, а пиковой выработки станция достигла лишь в 1988 году.

Любые внезапные и серьезные неполадки на Нурекской ГЭС будут возыметь катастрофические последствия для Таджикистана, т.к. она обеспечивает примерно 70% потребности страны в электричестве. 

Маленьким примером того, что может произойти, был инцидент в конце октября 2016 года, когда технические неполадки на ГЭС оставили значительную часть страны без электричества примерно на три часа. В результате, например, была приостановлена работа алюминиевого завода «Талко», крупнейшего в стране промышленного концерна, не связанного с гидроэнергетикой. Ущерб, нанесенный алюминиевому заводу, вызвал значительный спад производства.

Согласно отчету Всемирного банка, опубликованному после отключения электроэнергии в 2016 году, в исправном состоянии находятся около 77% мощностей Нурекской ГЭС.

Власти Таджикистана заявили, что им нужны значительные средства на модернизацию ГЭС. Назывались суммы до $600 млн, хотя далеко не факт, что у каких-либо международных финансовых учреждений есть желание или возможности выделить такие деньги.

Нозим Каландаров является душанбинским фотографом. 

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Таджикистан: Блеск и нищета Нурекской ГЭС

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Технические работники в контрольном центре Нурекской ГЭС. (Все фотографии Нозима Каландарова)

Мемориальная доска, указывающая, что турбины Нурекской ГЭС были произведены на советском Харьковском турбинном заводе им С.М. Кирова.

Старший техник Нурекской ГЭС дает инструкции по телефону.

Сотрудник технического персонала Нурекской ГЭС у телефонного коммутатора.

Техники у помещения, где находятся турбины Нурекской ГЭС.

Внутренняя часть помещения, где находятся турбины Нурекской ГЭС.

Вид на Нурекскую ГЭС с выцветшим плакатом с изображением президента Эмомали Рахмона.

Нурекская ГЭС с высоты птичьего полета.

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