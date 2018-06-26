Таджикистан: Блеск и нищета Нурекской ГЭС

Пока не будет завершено строительство гигантской Рогунской плотины, Нурекская ГЭС останется крупнейшим производителем электроэнергии во всем регионе. Нурек потерял статус самой высокой плотины в мире – 300 метров – только в 2013 году, когда Китай запустил в эксплуатацию плотину ГЭС «Цзиньпин-1», которая всего на пару метров выше.

Нурекская ГЭС мощностью 3,0 ГВт расположена в низовье реки Вахш, впадающей в знаменитую Амударью. Рогунская плотина, строящаяся выше по течению Вахша, достигнет, если все пойдет по плану, высоты в 335 метров.

Строительство Нурекской ГЭС началось в начале 1960-х годов. Первая турбина заработала в 1972 году, а пиковой выработки станция достигла лишь в 1988 году.

Любые внезапные и серьезные неполадки на Нурекской ГЭС будут возыметь катастрофические последствия для Таджикистана, т.к. она обеспечивает примерно 70% потребности страны в электричестве.

Маленьким примером того, что может произойти, был инцидент в конце октября 2016 года, когда технические неполадки на ГЭС оставили значительную часть страны без электричества примерно на три часа. В результате, например, была приостановлена работа алюминиевого завода «Талко», крупнейшего в стране промышленного концерна, не связанного с гидроэнергетикой. Ущерб, нанесенный алюминиевому заводу, вызвал значительный спад производства.

Согласно отчету Всемирного банка, опубликованному после отключения электроэнергии в 2016 году, в исправном состоянии находятся около 77% мощностей Нурекской ГЭС.

Власти Таджикистана заявили, что им нужны значительные средства на модернизацию ГЭС. Назывались суммы до $600 млн, хотя далеко не факт, что у каких-либо международных финансовых учреждений есть желание или возможности выделить такие деньги.