Российский стартап выпускает электронного ангела-хранителя для женщин

Сложно предугадать, где сегодня окажется Кэти Рома (которую в России знают как Катю Романовскую): ее часто можно встретить в крупных мировых центрах вроде Москвы, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Шанхая. Поездки являются важной частью ее работы в качестве директора по связям технологического стартапа «Нимб».

Компания производит портативные устройства оповещения в виде цифрового кольца, которое одевается на палец. В чрезвычайной ситуации нажатием кнопки на этом подключенном к глобальной системе позиционирования устройстве можно моментально оповестить друзей и родственников и попросить о помощи.

«Всего четыре буквы, их легко произнести, и они несут защитное значение на языке создателей», – объясняет Рома.

Устройство предназначено для женщин. Оно придает определенную уверенность, если человек оказывается в некомфортной, потенциально опасной ситуации. Например, «Нимбом» можно воспользоваться, если женщине кажется, что к ней пристают или ее ночью преследует незнакомец.

Рома работает в компании с момента ее основания в 2014 году. В качестве директора по связям она отвечает за продвижение продукта и связи с клиентами и партнерами. Она считает кольцо действительно важным и полезным предметом, который мог бы помочь ей самой в 2000 году, когда она стала жертвой жестокого преступления в провинциальном российском городе, в котором тогда проживала. Она отказывается назвать этот город, т.к. не хочет, чтобы тролли беспокоили ее родителей, которые все еще живут там.

В тот день незнакомец напал на нее среди бела дня. Она отвела пятилетнюю дочь в детский сад и шла домой. К ней подошел мужчина и сказал, что хочет поговорить. Он вызвал у нее странное чувство, и она продолжила идти дальше, смотря прямо перед собой.

Войдя в подъезд своего дома, она заметила, что этот мужчина поднимается за ней по лестнице. Сделав рывок, он догнал ее с ножом в руке. Она попыталась оказать сопротивление, но он пырнул ее несколько раз, нанеся девять ножевых ранений. Сосед, услышав ее крики, вышел на лестничную клетку и спугнул нападавшего.

К счастью, скорая приехала быстро, но Рома была на волосок от смерти. Она провела несколько дней в коме и пролежала в больнице шесть недель, перенеся несколько операций.

Несмотря на серьезность произошедшего, она относительно быстро вернулась к обычной жизни. Время шло, она растила дочь и работала пиар-менеджером в нескольких финансовых компаниях. Кроме того, с другом вела сатирический твиттер-аккаунт о российском правительстве, который превратился в один из самых популярных ресурсов в российской твиттосфере, посвященных политической сатире, с почти двумя миллионами подписчиков.

Хотя, с материальной точки зрения, она была довольна своей жизнью, ей казалось, что чего-то не хватает. Она охладела к политике. «Если не можешь ничего изменить, очень легко растратить жизнь на бессмысленные попытки», – сказала она.

В конечном итоге это охлаждение распространилось и на ее работу. По ее словам, деловой климат в России не способствует творчеству и инновациям. «Главной целью бизнеса было не создание чего-то волнующего воображение, а налаживание связей с кремлевским функционером или побуждение должностного лица к принятию новой нормы, выгодной твоей компании и огранивающей конкуренцию», – сказала Рома.

Компания «Нимб» была учреждена в России в 2014 году Львом Берещанским и Ником Маршанским, которые тогда работали в сфере рекламы. Вскоре команда, в которую сейчас входят Алекс Медведев, Дмитрий Горди и Рома в качестве пиар-директора, перебралась в Силиконовую долину. Созданное компанией кольцо производится в Китае.

Сейчас компания переживает важный период: первая партия колец была распродана, и представители «Нимба» собирают отзывы у порядка 3 тыс пользователей, принесших компании доход в размере $300 тыс. Примерно 300 устройств было реализовано в России.

В США нажатием кнопки на кольце пользователи могут оповестить не только родственников и друзей, но также круглосуточные центры реагирования, которые затем связываются с полицией и аварийно-спасательными службами.

Несмотря на постоянные поездки, Рома поддерживает близкие связи с друзьями, родственниками и деловыми партнерами в России. Ее теперь уже взрослая дочь живет в Сибири. Из всех посещаемых ею городов больше всего Роме нравится Нью-Йорк. «Он как прекрасное дикое животное, которое не нанесет тебе вреда, и даже спасет тебя», – говорит она.

Осуществление предпринимательской деятельности в США порой может быть непростым делом. Если в ответ на свой пиар-запрос она не получает полной энтузиазма реакции, повторное обращение к этому лицу кажется ей чересчур назойливым подходом. «Я хочу действовать в своем стиле: делать что-то крутое, что привлечет людей и побудит их самих ко мне обратиться», – сказала она.

Пережитое Ромой нападение изменило ее отношение к жизни. По ее словам, этот инцидент не сломал ее, а, наоборот, сделал ее более сильным и счастливым человеком. «Я не дала себе зациклиться на негативном настрое. Мне теперь легче принять несовершенство мира», – поделилась она.