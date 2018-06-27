Крым: Как мост в Россию отразится на экономике полуострова

Открытие Крымского моста, вопреки ожиданиям властей, скорее всего, не снизит цены на полуострове. Во-первых, грузоперевозчики объявили, что не хотят снижать цены на свои услуги, а, во-вторых, часть товаров попадает в Крыму через порты, минуя переправу.

Пуск автомобильного движения по мосту стал фактором, внесшим вклад в рост цен на аренду жилья на полуострове. Снижения цен на новое жилье если и ждут, то не раньше чем через несколько лет: более доступные за счет удешевления доставки материалы начнут завозить только в 2019 году, а еще необходимо время на строительство.

Наконец, турпоток начал заметно расти. Частично — благодаря мосту, частично — из-за неожиданного роста туристов из континентальной Украины, которые прибывают в Крым через госграницу.

Товары дешеветь не будут

Осенью 2018 года по Крымскому мосту должен начать ходить грузовой транспорт, а в конце 2019 года — железнодорожные поезда. Это значит, что те товары, которые сейчас заводят в Крым через паромную переправу, начнут возить через мост. Речь идет о товарах массового потребления, которые возят в грузовиках, и о наливных товарах, переправляемых судами в железнодорожных цистернах (в основном, это бензин и дизельное топливо).

Многие чиновники убеждены, что с запуском движения по мосту грузового и железнодорожного транспорта на полуострове снизятся цены на товары. Такого мнения, в частности, придерживаются глава Крыма Сергей Аксенов, а также президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Долю расходов на переправу в конечной стоимости товаров, продаваемых в Крыму, чиновники оценивают по-разному. Начальник отдела крымского подразделения ФАС Денис Лактивнов полагает, что переправа добавляет к ценам на товары 7-10% их стоимости. Цены на строительные товары из-за переправы в Крыму на 20-50% выше российских, утверждал Сергей Аксенов. Два года назад вице-президент Торгово-промышленной палаты Крыма Андрей Сергучев говорил Eurasianet.org, что в зависимости от товара стоимость его переправы может колебаться от 10% до 100% его стоимости.

Однако надежды властей на удешевление ввозимых в Крым товаров вряд ли оправдаются. Во-первых, большинство перевозчиков не планируют снижать стоимость своих услуг после открытия грузового сообщения по мосту, заявлял глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. Дело в том, что спрос на перевозки в Крым значительно выше спроса на вывоз товаров из Крыма. По этой причине, например, стоимость доставки фуры с продуктами объемом 20 тонн из Москвы в Симферополь составляет 150 тыс. рублей, а обратно — 50 тыс. рублей, и паромная переправа здесь ни при чем, следует из разъяснений Цуркина.

Во-вторых, далеко не все грузы, направляемые в Крым, приходят через паромную переправу. Часть товаров доставляют на полуостров напрямую, судами, в порты Керчи, Ялты и Севастополя, рассказывали Eurasianet.org сотрудники «Крымских морских портов» и порта Севастополя. Кроме того, многие транспортные фирмы занимаются доставкой товаров в контейнерах в порт Севастополя (другие порты не принимают контейнеры). С их помощью на полуостров возят импортные товары, которые сначала доставляют в порт Новороссийск, а затем (зачастую уже на другом судне) — в Севастополь.

«Лично я не верю, что в Крыму вообще, а тем более существенно, снизятся цены на продукты. Оплата переправы – это была и есть лишь одна составляющая повышенной цены на товары, ввозимые в Крым. Никуда не денется расстояние до Крыма, тяжелые крымские дороги после моста и другие нюансы, связанные с поставкой продуктов в Крым», — считает ялтинский бизнесмен Олег Зубков.

Новое жилье подешевеет нескоро

Первым последствием открытия движения легкового транспорта по Крымскому мосту стал рост цен на долгосрочную аренду жилья. В начале июня 2018 года в сравнении с этим же временем прошлого года цены на аренду выросли в среднем на 9,8%, говорится в исследовании московского агрегатора объявлений «Мир квартир». Больше всего цены выросли в Ялте и близлежащих населенных пунктах (Гурзуф, Массандра, Алупка, Алушта). В Севастополе и Симферополе цены поднялись на 3,1 и 4,3% соответственно.

Рост цен гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко связывает с открытием Крымского моста, говорится в исследовании. «Ставки только начинают увеличиваться, и в июле-августе они достигнут пика, увеличившись на 60-70% от нынешнего уровня», — убежден он. Пресс-служба портала отказалась от дополнительных комментариев.

Снижение цен на рынке новостроек если и последует, то его следует ожидать не раньше 2021-2022 года, считает специалист жилой недвижимости севастопольской консалтинговой компании «РК» Владимир Рябчинский. Дело в том, что ныне продаваемое жилье построено из материалов, завезенных в Крым через паромную переправу. Возможно, в 2019 году застройщики начнут использовать более дешевые по доставке стройматериалы, но потребуется несколько лет, чтобы их дешевизна отразилась на конечной стоимости. Себестоимость строительства благодаря мосту может быть снижена на 20%, полагает он.

Однако в крымском агентстве недвижимости «Добрострой» считают, что сам по себе факт возведения моста никак не влияет на сегодняшний рынок ни новой, ни вторичной недвижимости. «Между открытием моста и изменением цен на недвижимость нет и не может быть никакой связи. Цены на недвижимость определяются покупательской способностью. Мост же не прибавил вам зарплаты, поэтому и цены не изменились. Что касается спроса, то после открытия моста он также остался прежним. Он до сих пор был стабильно высоким, и теперь не упал, но и не вырос», — рассказали Eurasianet.org в «Добрострое».

Согласно наблюдениям агента по недвижимости Ксении Шварц, продавцы вторичной недвижимости уже около года чуть повышали цены в преддверии открытия моста, поэтому возможный рост цен на этот вид жилья частично уже состоялся благодаря ожиданиям местным продавцов.

Согласно наблюдениям Крымстата, средние цены на первичном рынке в первом квартале 2018 года выросли с 49,3 тыс. до 55 тыс. за кв. м в сравнении с этим же кварталом прошлого года. На вторичном рынке — с 49,9 тыс. до 58,7 тыс. рублей.

Турпоток растет

В январе-мае 2018 года, по данным крымских властей, турпоток в Крыму вырос на 27,7% до 1,1 млн человек в сравнении с этим же периодом прошлого года. Утверждается, что 17% всех туристов за этот период прибыло по Крымскому мосту. Другими словами, 17% прибывших за пять месяцев отдыхающих приехали в течение двух недель, с 16 мая, когда был открыт мост, до конца месяца.

Следует отметить, что статистика властей — единственный источник данных о туристах.

Власти также утверждают, что почти четверть туристов (23%) прибыли в Крым на машинах из континентальной Украины, по сравнению со всего 5% в январе-мае прошлого года, что позволяет предположить, что в нынешнем году рост турпотока связан не только с открытием моста.

У местных властей весьма оптимистичные ожидания по поводу роста турпотока после открытия моста, разнящиеся от 40% (до 10 млн человек в год) до примерно 20%. Однако, учитывая многочисленные проблемы туристической отрасли полуострова – в частности, крайнюю дороговизну по сравнению другими направлениями при сильном отставании в обслуживании – консервативные аналитики призвали воздержаться от амбициозных прогнозов.