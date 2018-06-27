Крым: Как мост в Россию отразится на экономике полуострова
Открытие Крымского моста, вопреки ожиданиям властей, скорее всего, не снизит цены на полуострове.
Открытие Крымского моста, вопреки ожиданиям властей, скорее всего, не снизит цены на полуострове. Во-первых, грузоперевозчики объявили, что не хотят снижать цены на свои услуги, а, во-вторых, часть товаров попадает в Крыму через порты, минуя переправу.
Пуск автомобильного движения по мосту стал фактором, внесшим вклад в рост цен на аренду жилья на полуострове. Снижения цен на новое жилье если и ждут, то не раньше чем через несколько лет: более доступные за счет удешевления доставки материалы начнут завозить только в 2019 году, а еще необходимо время на строительство.
Наконец, турпоток начал заметно расти. Частично — благодаря мосту, частично — из-за неожиданного роста туристов из континентальной Украины, которые прибывают в Крым через госграницу.
Товары дешеветь не будут
Осенью 2018 года по Крымскому мосту должен начать ходить грузовой транспорт, а в конце 2019 года — железнодорожные поезда. Это значит, что те товары, которые сейчас заводят в Крым через паромную переправу, начнут возить через мост. Речь идет о товарах массового потребления, которые возят в грузовиках, и о наливных товарах, переправляемых судами в железнодорожных цистернах (в основном, это бензин и дизельное топливо).
Многие чиновники убеждены, что с запуском движения по мосту грузового и железнодорожного транспорта на полуострове снизятся цены на товары. Такого мнения, в частности, придерживаются глава Крыма Сергей Аксенов, а также президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Долю расходов на переправу в конечной стоимости товаров, продаваемых в Крыму, чиновники оценивают по-разному. Начальник отдела крымского подразделения ФАС Денис Лактивнов полагает, что переправа добавляет к ценам на товары 7-10% их стоимости. Цены на строительные товары из-за переправы в Крыму на 20-50% выше российских, утверждал Сергей Аксенов. Два года назад вице-президент Торгово-промышленной палаты Крыма Андрей Сергучев говорил Eurasianet.org, что в зависимости от товара стоимость его переправы может колебаться от 10% до 100% его стоимости.
Однако надежды властей на удешевление ввозимых в Крым товаров вряд ли оправдаются. Во-первых, большинство перевозчиков не планируют снижать стоимость своих услуг после открытия грузового сообщения по мосту, заявлял глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. Дело в том, что спрос на перевозки в Крым значительно выше спроса на вывоз товаров из Крыма. По этой причине, например, стоимость доставки фуры с продуктами объемом 20 тонн из Москвы в Симферополь составляет 150 тыс. рублей, а обратно — 50 тыс. рублей, и паромная переправа здесь ни при чем, следует из разъяснений Цуркина.
Во-вторых, далеко не все грузы, направляемые в Крым, приходят через паромную переправу. Часть товаров доставляют на полуостров напрямую, судами, в порты Керчи, Ялты и Севастополя, рассказывали Eurasianet.org сотрудники «Крымских морских портов» и порта Севастополя. Кроме того, многие транспортные фирмы занимаются доставкой товаров в контейнерах в порт Севастополя (другие порты не принимают контейнеры). С их помощью на полуостров возят импортные товары, которые сначала доставляют в порт Новороссийск, а затем (зачастую уже на другом судне) — в Севастополь.
«Лично я не верю, что в Крыму вообще, а тем более существенно, снизятся цены на продукты. Оплата переправы – это была и есть лишь одна составляющая повышенной цены на товары, ввозимые в Крым. Никуда не денется расстояние до Крыма, тяжелые крымские дороги после моста и другие нюансы, связанные с поставкой продуктов в Крым», — считает ялтинский бизнесмен Олег Зубков.
Новое жилье подешевеет нескоро
Первым последствием открытия движения легкового транспорта по Крымскому мосту стал рост цен на долгосрочную аренду жилья. В начале июня 2018 года в сравнении с этим же временем прошлого года цены на аренду выросли в среднем на 9,8%, говорится в исследовании московского агрегатора объявлений «Мир квартир». Больше всего цены выросли в Ялте и близлежащих населенных пунктах (Гурзуф, Массандра, Алупка, Алушта). В Севастополе и Симферополе цены поднялись на 3,1 и 4,3% соответственно.
Рост цен гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко связывает с открытием Крымского моста, говорится в исследовании. «Ставки только начинают увеличиваться, и в июле-августе они достигнут пика, увеличившись на 60-70% от нынешнего уровня», — убежден он. Пресс-служба портала отказалась от дополнительных комментариев.
Снижение цен на рынке новостроек если и последует, то его следует ожидать не раньше 2021-2022 года, считает специалист жилой недвижимости севастопольской консалтинговой компании «РК» Владимир Рябчинский. Дело в том, что ныне продаваемое жилье построено из материалов, завезенных в Крым через паромную переправу. Возможно, в 2019 году застройщики начнут использовать более дешевые по доставке стройматериалы, но потребуется несколько лет, чтобы их дешевизна отразилась на конечной стоимости. Себестоимость строительства благодаря мосту может быть снижена на 20%, полагает он.
Однако в крымском агентстве недвижимости «Добрострой» считают, что сам по себе факт возведения моста никак не влияет на сегодняшний рынок ни новой, ни вторичной недвижимости. «Между открытием моста и изменением цен на недвижимость нет и не может быть никакой связи. Цены на недвижимость определяются покупательской способностью. Мост же не прибавил вам зарплаты, поэтому и цены не изменились. Что касается спроса, то после открытия моста он также остался прежним. Он до сих пор был стабильно высоким, и теперь не упал, но и не вырос», — рассказали Eurasianet.org в «Добрострое».
Согласно наблюдениям агента по недвижимости Ксении Шварц, продавцы вторичной недвижимости уже около года чуть повышали цены в преддверии открытия моста, поэтому возможный рост цен на этот вид жилья частично уже состоялся благодаря ожиданиям местным продавцов.
Согласно наблюдениям Крымстата, средние цены на первичном рынке в первом квартале 2018 года выросли с 49,3 тыс. до 55 тыс. за кв. м в сравнении с этим же кварталом прошлого года. На вторичном рынке — с 49,9 тыс. до 58,7 тыс. рублей.
Турпоток растет
В январе-мае 2018 года, по данным крымских властей, турпоток в Крыму вырос на 27,7% до 1,1 млн человек в сравнении с этим же периодом прошлого года. Утверждается, что 17% всех туристов за этот период прибыло по Крымскому мосту. Другими словами, 17% прибывших за пять месяцев отдыхающих приехали в течение двух недель, с 16 мая, когда был открыт мост, до конца месяца.
Следует отметить, что статистика властей — единственный источник данных о туристах.
Власти также утверждают, что почти четверть туристов (23%) прибыли в Крым на машинах из континентальной Украины, по сравнению со всего 5% в январе-мае прошлого года, что позволяет предположить, что в нынешнем году рост турпотока связан не только с открытием моста.
У местных властей весьма оптимистичные ожидания по поводу роста турпотока после открытия моста, разнящиеся от 40% (до 10 млн человек в год) до примерно 20%. Однако, учитывая многочисленные проблемы туристической отрасли полуострова – в частности, крайнюю дороговизну по сравнению другими направлениями при сильном отставании в обслуживании – консервативные аналитики призвали воздержаться от амбициозных прогнозов.
Александр Аликин является независимым корреспондентом.