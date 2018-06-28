Туркменистан: Бердымухамедов передаст президентство сыну?

Династическое правление снова входит в моду в Центральной Азии. И чем более авторитарен режим, тем более открыто готовится преемник. Этот принцип, похоже, верен в отношении как Туркменистана, так и в Таджикистана.

Однако подготовка к передаче президентского трона члену семьи сопряжена с определенными рисками. В Казахстане, например, Рахат Алиев, бывший зять президента Нурсултана Назарбаева, был заочно осужден за попытку свергнуть тестя, но умер в тюрьме в Вене. В Узбекистане по-прежнему содержится под домашним арестом Гульнара Каримова, дочь усопшего президента страны. Тем не менее, сохранение президентского наследия и богатства является первостепенным приоритетом, в связи с чем умный автократ всегда попытается назначить себе преемника, в идеале собственного отпрыска, которому может доверять. В Таджикистане президент Эмомали Рахмон в прошлом году назначил своего 29-летнего сына мэром Душанбе.

В то время как первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов не общался с родственниками, а его сын-плейбой жил за границей, при президенте Гурбангулы Бердымухамедове членам его семьи отводится более заметная роль. Его

(насколько известно) единственный сын, по сообщениям неправительственных СМИ, активно занят в сфере бизнеса и приобрел заметную роль среди элиты страны.

Но официальные СМИ страны почти не обращали на президентского наследника внимания до ноября 2016 года, когда он стал депутатом парламента страны, начав стремительное восхождение по властной лестнице.

Закончив в 2001 году местный сельхозинститут, Сердар отслужил два года в армии, а затем проработал пять лет в пищевой промышленности в качестве главного специалиста по безалкогольному пиву и вину. В 2008 году он решил поменять профессию и отправился сначала изучать вопросы дипломатии в Москве, а потом проблемы международной безопасности в Женеве. После 2013 года он занимал ряд чиновничьих должностей среднего уровня в нефтегазовой сфере, а также в Министерстве иностранных дел.

Примечательно, что Сердар сейчас является председателем парламентского комитета по юридическим вопросам, хотя, как отмечает оппозиционный новостной сайт «Гундогар», его избрание в законодательный орган является прямым нарушением конституции страны. Согласно статье №120 основного закона, все кандидаты в депутаты должны прожить в стране без перерывов в течение не менее 10 лет.

Перед парламентскими выборами в марте этого года активно муссировалось предположение, что Сердара назначат главой парламента, т.к. человек, занимающий эту должность, автоматически становится и.о. президента страны в случае смерти главы государства. Сердара переизбрали в парламент, а затем, в конце марта, назначили заместителем министра иностранных дел.

По большому счету, официальные посты в Туркменистане носят декоративный характер, а конституционные положения о передаче власти рассматриваются просто как технические препятствия, которыми в случае необходимости можно с легкостью пренебречь (как это было с назначением Бердымухамедова и.о. президента после смерти Ниязова в 2006 году). При этом примечательным исключением является пост министра иностранных дел: занимающий эту должность человек должен обладать необходимыми навыками и опытом, чтобы действовать с определенной степенью независимости при общении с иностранными делегациями и продвижении официальной политики страны за рубежом. В этой связи неслучайно, что, несмотря на астрономически высокий уровень кадровой «текучки» при действующем режиме, Рашид Мередов занимает пост министра иностранных дел с 2001 года. Следовательно, недавнее назначение Сердара позволит ему в какой-то момент заменить Мередова, фактически став таким образом вторым человеком в стране.

Но наиболее явно на то, что Бердымухамедов прочит Сердара в преемники, указывает тот факт, глава Туркменистана начал посылать сына на официальные встречи с главами государств. Так, в мае 2017 года Сердар возглавил туркменскую делегацию на международном экономическом саммите в Татарстане, где встретился с президентом этого российского региона Рустамом Миннихановым. Что еще более примечательно, на саммите лидеров Центральной Азии в Астане в марте этого года – первом в своем роде подобном мероприятии за почти десять лет – президент Назарбаев провел личные встречи с главами всех центральноазиатских государств кроме Туркменистана. Хотя туркменскую делегацию формально возглавляла верная президенту Акджа Нурбердиева, председательствующая в парламенте страны с 2007 года (сам президент Бердымухамедов тогда отправился в ОАЭ с государственным визитом), на встречу с президентом Казахстана с глазу на глаз пошел именно Сердар.

Туркменские государственные СМИ, очень редко упоминающие депутатов парламента, уделяют особое внимание официальным выступлениям Сердара и его встречам с рядовыми гражданами, а также его совместным мероприятиям с отцом, включая, например, скачки и усовершенствование автомобильных двигателей. Государственное информационное агентство TDH называет Сердара «сыном нашего народа». Кроме того, Сердар возглавляет Национальную федерацию боевых искусств Туркменистана и, как и его отец, удостоился многочисленных наград и званий. Бердымухамедов-младший даже начал председательствовать на церемониях открытия крупных строительных проектов, что, как отмечает оппозиционный новостной сайт «Хроники Туркменистана», является беспрецедентным для депутата парламента.

В свои 60 лет президент Бердымухамедов еще относительно молод, и до момента передачи власти в Туркменистане, возможно, еще далеко, особенно учитывая склонность глав стран Центральной Азии оставаться у власти до гробовой доски. Тем не менее, похоже, что Бердымухамедов-младший уже сделал первые шаги на пути к президенту.