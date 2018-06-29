Договор о статусе Каспия будет наконец подписан?

По сообщениям, пятью прикаспийскими государствами был согласован новый проект конвенции о правовом статусе моря, предусматривающий возможность прокладки трубопроводов по его дну и запрещающий присутствие иностранных военных. Официальные лица также заявили, что главы пяти стран соберутся в начале августа на саммит для подписания договора.

Если это произойдет, то будет положен конец возникшим после распада СССР разногласиям относительно раздела моря и значительных запасов нефти и газа. Конвенция также создаст возможности для организации экспорта туркменского газа в Европу, на что давно надеялись европейские чиновники, но чему противились Россия и Иран.

На российском государственном портале правовой информации была опубликована резолюция, согласно которой премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рекомендует президенту Владимиру Путину подписать соглашение. На том же портале был опубликован проект соглашения (правда, его затем быстро удалили).

Самой примечательной частью документа является статья №14, согласно которой прибрежные государства получают право строить трубопроводы по дну Каспия с позволения только тех стран, через чьи секторы этот трубопровод будет проходить.

Но конвенцией откладывается на более поздний срок решение самой сложной проблемы – как разделить море между пятью прибрежными странами. Данный вопрос давно вызывает разногласия между Ираном, настаивающим на том, что ему принадлежит 20-процентная доля, и четырьмя другими государствами, чьи побережья длиннее иранского и которые предпочитают «медианный метод», согласно которому Тегерану достанется только 14 процентов.

Согласно опубликованному документу, «делимитация дна и минеральных ресурсов Каспийского моря по секторам будет осуществляться согласно соглашению сопредельных и противоположных государств согласно общепринятым принципам и юридическим нормам».

Данный подход «уклончив», но «ожидаем», сказал Станислав Притчин, глава Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН РФ, в интервью российской газете «Коммерсатнъ».

Проект конвенции является результатом длившихся 16 лет переговоров между прикаспийскими государствами – Казахстаном, Азербайджаном, Россией, Туркменистаном и Ираном. В декабре Азербайджан и Туркменистан достигли соглашения о делимитации своей морской границы, что являлось весьма непростой задачей, т.к. на оспариваемых участках границы залегали газовые месторождения.

Между тем без ответа остались несколько вопросов.

Не в последнюю очередь, зачем это нужно России? России вряд ли нужен конкурент в лице Туркменистана, который потенциально может обвалить цены на газ и отобрать долю рынка у «Газпрома».

Но Россия, вероятно, считает, что строительству трубопровода по дну Каспия помешают другие факторы, включая недостаток финансирования, считает Заур Шириев, бакинский аналитик Международной кризисной группы. «Россия, возможно, также считает, что сохраняющиеся проблемы между Туркменистаном и Азербайджаном замедлят процесс», – сказал он Eurasianet.org.

Также неясно, зачем Азербайджану, являющемуся производителем газа с амбициями превратиться в крупного поставщика в Европу, позволять конкурирующему государству – Туркменистану – проложить трубопровод по дну моря и перекачивать по его территории газ, который затем составит конкуренцию азербайджанскому.

«Скорее всего, Россию больше беспокоит растущая зависимость Туркменистана от Китая как ключевого экспортного рынка, и Москва хочет усилить свои рычаги давления на Ашгабат», – сказал Джон Робертс, эксперт по энергетическим вопросам в прикаспийском регионе и старший научный сотрудник Атлантического совета, расположенного в Вашингтоне аналитического центра. В этой связи, по словам Робертса, Кремль, возможно, готов позволить проложить трубопровод, по которому будут прокачиваться небольшие объемы газа для самого Азербайджана или Турции. Москву при этом успокаивает то, что Баку вряд ли позволит построить крупный газопровод, способный доставлять значительные объемы в Европу.

«Баку может дать добро на трубопровод с пропускной способностью в 8-10 млрд кубометров в год», – добавил Робертс в беседе с Eurasianet.org. За счет этого газа удастся покрыть дефицит голубого топлива в самом Азербайджане, создавшийся в результате отправки большей части добываемых объемов на экспорт. Некоторые незначительные объемы туркменского газа могут также поставляться в Грузию, Турцию и далее в Европу по проложенному Азербайджаном и Турцией Трансанатолийскому трубопроводу, который пока заполнен лишь наполовину.

России также удалось добиться включения в проект декларации пункта о недопущении вооруженных сил сторонних государств на Каспий. Согласно декларации, подписавшим ее государствам запрещается предоставлять свою территорию для организации ударов по любой другой стране-подписанту. Москва очень болезненно реагировала на попытки западных стран, особенно США, наладить с прикаспийскими государствами сотрудничество в военно-морской сфере.

«Трубопровод не был для России основным вопросом, – сказал Шириев. – На первом месте стояли безопасность, невмешательство и милитаризация».

Саммит с участием глав пяти государств для подписания соглашения предварительно назначен на 12 августа в городе Актау на каспийском побережье Казахстана, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько неназванных источников.