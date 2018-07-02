Россия: Власти хотят обложить пошлинами заграничные покупки граждан

Власти России хотят снизить наивысшую стоимость посылок из-за границы, которые не облагаются ввозными пошлинами, либо полностью отменить эти беспошлинные лимиты и начать сбор денег со всех интернет-покупок жителей России.

Российский бизнес поддерживает эти предложения, надеясь, что это заставит потребителя переключиться с зарубежных покупок на внутренний рынок. В противном случае, согласно одному прогнозу, к 2020 году доля внутрироссийских интернет-покупок граждан упадет с нынешних 64% в общем составе покупок через интернет.

Иностранные интернет-магазины выступают против инициативы, поскольку это снизит объемы трансграничных заказов жителей России и будет способствовать развитию контрабанды, считают они.

При любом варианте изменений пострадает конечный потребитель, поскольку заказы из-за рубежа подорожают, говорят эксперты.

Действующие правила

Сейчас интернет-покупки из-за рубежа, общая стоимость которых в месяц меньше 1 тыс евро, а вес менее 31 кг, в России пошлиной не облагаются. В случае превышения лимита взимается пошлина в 30%, но минимум 4 евро за 1 кг.

По действующим правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с 1 января 2019 года беспошлинный лимит на его территории должен быть снижен до 500 евро в месяц, а с 2020 года — до 200 евро, но уже не в месяц, а за посылку. При этом страны-участники ЕАЭС имеют право уменьшать эти лимиты и сокращать сроки.

Что предлагается изменить

Минфин РФ официально предложил снизить наивысшую стоимость посылок, ввозимых в Россию и не облагаемых пошлинами, до 500 евро в месяц уже с 1 июля 2018 года, а с 1 января 2019 года — до 200 евро в месяц. Согласно другому варианту изменений, который еще нигде не опубликован, ведомство хочет в 2019 году снизить порог не до 200 евро в месяц, а до 100 евро за одну посылку (с 1 июля 2019 года). При этом если месячный объем таких посылок превысит 200 евро, с них необходимо будет платить пошлину.

Впоследствии замминистра финансов РФ Илья Трунин заявил, что с 1 июля 2018 года порог снижаться не будет, не уточнив других деталей изменений.

По информации «Почты России», в прошлом году из 283 млн почтовых отправлений из-за рубежа всего лишь 0,02% стоили дороже 200 евро. В 95% случаях стоимость покупок из иностранных интернет-магазинов была меньше 30 евро, заявляют в Федеральной таможенной службе (ФТС).

В связи с этим ФТС предлагает взимать сбор абсолютно со всех интернет-покупок из-за границы. Для этого нужно снизить таможенный платеж с 30% до 20% и ввести комбинированную ставку, к примеру, не менее 1 евро за 1 кг, а также сбор в 20% на товары дешевле 200 евро, считают в ведомстве. По мнению таможенников, государство в таком случае сможет на каждой покупке зарабатывать от 1,5 евро: бюджету это прибавит около 25 млрд рублей в год.

В Минпромторге предложение таможни не поддержали. «Сборы с граждан за каждое почтовое отправление — это новый прямой налог на потребителя. Это уменьшит ассортимент для потребителя, но никак не стимулирует производство отечественной продукции», — считают в ведомстве. Кроме того, сбор пошлин и НДС обходится государству не менее чем в 10 евро за посылку, поэтому собирать деньги с более дешевых отправлений нерентабельно. Например, Канада, чтобы собрать 40 млн евро с товаров стоимостью 20-80 евро, тратит 160 млн евро, утверждают в Минпромторге.

Как реагирует российский и зарубежный бизнес

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) давно выступает за ужесточение регулирования в отношении интернет-покупок из-за рубежа. Дело в том, что зарубежные продавцы в отличие от российских не платят налоги в России и не несут иные расходы, когда продают свой товар жителям России через интернет.

По словам Алексея Федорова, управляющего партнера компании «220 Вольт» (сеть и интернет-магазин электрических инструментов) и экс-президента АКИТ, беспошлинный лимит должен быть равен нулю, как предлагает таможня, но снижать размер пошлины (30%) при этом не стоит.

«Разница между российскими и зарубежными интернет-магазинами все равно останется колоссальной. Потому что у нас пошлины и НДС в совокупности составляют не менее 30% от стоимости товара, а для иностранных товаров таможня хочет ввести пошлину всего лишь в 20%», — отмечает он в комментарии Eurasianet.org.

Иностранные интернет-магазины отреагировали негативно. Представитель AliExpress и Tmall в России заявил, что снижение беспошлинного порога сократит трансграничные заказы россиян и отрицательно скажется на работе российских почтовых и курьерских служб.

Генеральный директор eBay в России Илья Кретов считает, что планы властей приведут к резкому спаду покупательной активности потребителей и не будут способствовать развитию внутренней интернет-торговли. По его словам, около 70% покупателей делают свою первую покупку в зарубежных интернет-магазинах и только затем переходят на местных торговцев.

Откуда в Россию идут интернет-посылки

Основной поток посылок идет в Россию из Китая (по оценке АКИТ, в прошлом году 91% почтовых отправлений прибыли из Китая. С китайскими ценами российским интернет-продавцам конкурировать сложно. Андрей Федоров надеется, что сбор на интернет-покупки поможет снизить спрос на зарубежные заказы и на внутреннем рынке останется больше денег.

«Китайцам важнее произвести как можно больше товаров и продать по максимально низкой цене. Более того, с каждой посылки они в Китае возмещают НДС, а в России НДС не платят, как и другие иностранные продавцы (в отличие от российских компаний). То есть у китайцев выходит дважды не НДС-ный товар. Такого нет нигде в мире, только одна Россия — страна двойного «налогонеобложения», поэтому ее и называют интернет-офшором», — считает Алексей Федоров.

Более половины (61,4%) покупок из-за рубежа, по подсчетам АКИТ, в 2017 году стоили меньше 22 евро. На покупки стоимостью от 22 до 150 евро пришлось 33,8% заказов. На посылки дороже 150 евро — всего 4,8% заказов. Если дешевые заказы не обложить пошлиной, то заказы из Китая эти меры фактически не затронут.

Пострадают потребители

В Национальной ассоциации дистанционной торговли идею ввести сбор на все интернет-покупки раскритиковали. По мнению президента ассоциации Александра Иванова, «для российского покупателя это просто обдираловка». «Цены вырастут ровно настолько, насколько вырастет сбор. И это будет повод для наших магазинов тоже поднять цены», — сказал он Eurasianet.org.

По его мнению, покупатели и так переплачивают. Российские интернет-площадки в общей массе продают тот же импортный товар, но покупают его за границей по оптовым ценам, в то время как физлица, совершая покупки в зарубежных интернет-магазинах, приобретают товары по розничным ценам, которые значительно выше.

«В розничную цену уже включены все налоги и все издержки бизнеса. Более того, товары физлицам приходят не в контейнерах (еще более дешевого способа перевозки человечество не придумало), а самым дорогим способом — посылкой. Покупатель оплачивает еще и стоимость почтовой пересылки, это скрыто в цене», — объясняет Александр Иванов.

Если спрос на китайские товары из-за сбора снизится, на российские товары эти покупатели не переключатся, уверен собеседник. «Чехол за 200 рублей в Китае и тот же самый чехол за 3000 рублей в России — есть разница. Спрос не перетечет. Более того, львиная доля того, что покупается за рубежом (более 80%), в России не представлено», — утверждает Иванов.

Что выиграет государство

Государство ничего не получит от обнуления или снижения беспошлинного сбора, считает Александр Иванов. Он ссылается на опыт США, где лимит установлен на уровне 800 долларов за одну посылку: почтовые отправления дешевле этой суммы администрировать невыгодно. «Все дружно сходятся на том, что движение с 500 евро до 200 в России насторожит сторонников дорогих покупок, но на рынке не скажется. Порог в 200 евро однозначно скажется отрицательно. Государство точно уйдет в убыток», — считает он.

Многие участники рынка уверены, что ФТС не сможет собирать запланированные объемы денег, потому что товары пойдут в обход российской таможни. В качестве примера они приводят опыт Беларуси. По их словам, после того как в этой стране снизили беспошлинный лимит до 22 евро и 10 кг в месяц, иностранцы стали доставлять товары белорусским потребителям не напрямую, а через страны ЕАЭС с высокими лимитами беспошлинного ввоза. «В Беларуси 70-80% товаров идет мимо кассы», — утверждает Александр Иванов.

Наконец, Россия технически не готова к снижению беспошлинных лимитов на заграничные интернет-заказы. Руководство «Почты России» заявляло, что снижать беспошлинный лимит до 200 евро следует не раньше 2021 года, в противном случае это заблокирует таможенное оформление. «Почта России» вместе с ФТС, впрочем, разработала технологию взимания пошлины в момент покупки, но она еще не внедрена.

Если оставить все как есть

По оценке АКИТ, объем электронной торговли в России в 2017 году вырос на 13% до 1 трлн рублей (без учета покупок юрлиц). Из этой суммы 374,3 млрд рублей пришлись на зарубежные покупки, что на 24% больше, чем годом ранее.

Как считают в АКИТ, к 2020 году в России доля внутрироссийской интернет-торговли упадет до 37%, а доля трансграничной увеличится до 63%.