Турция хочет изолировать Армению и интегрировать Азербайджан при помощи новой железной дороги

Карс на крайнем востоке Турции имеет глубокую историю в качестве пограничного города. Сначала он переходил из рук в руки в войнах между Османской и Российской империями. Затем был форпостом НАТО на границе с СССР.

Но теперь город хочет стать не пунктом на разделительной линии, а соединительной точкой, превратившись в узел одного из самых амбициозных транснациональных проектов.

«Мы планируем, [что Карс] станет мостом, соединяющим Лондон и Пекин, – сказал в интервью Eurasianet.org Ахмет Арслан, министр транспорта, судоходства и связи Турции. – Для нас самый короткий путь к достижению этой цели лежит через Кавказ».

Товары по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) начали ходить из Казахстана в Центральную Европу с октября 2017 года. Сейчас пропускная способность дороги составляет 6,6 млн тонн грузов в год, но есть планы расширить ее до 50 млн тонн.

Идея строительства дороги родилась в 1993 году, когда Турция и Азербайджан закрыли свои границы с Арменией из-за войны за Нагорный Карабах. Сейчас поезда курсируют по этому пути длиной 846 километров, помогая перевозить товары из Лондона в Китай всего за 15 дней.

«Масштаб проекта не объясняется исключительно экономическими или геополитическими факторами, – сказал Арслан. – Мы ставим целью придать импульс развитию нашей экономики и интегрировать наши регионы выгодным для всех сторон образом».

Сторонники проекта заявляют, что Южный Кавказ лежит в самом сердце формирующегося Евразийского суперконтинента – огромного рынка, где проживает 65% населения Земли и залегает 75% энергоресурсов планеты.

Однако эта дорога, как и многие другие пересекающие Евразию проекты, остается недозагруженной. Работники железнодорожной станции в Карсе недавно сообщили Eurasianet.org, что на той неделе со станции ушел всего один поезд со всего пятью вагонами, нагруженными сельхозпродукцией.

Тем не менее, местные чиновники сохраняют оптимизм, считая, что дорога поможет решить некоторые проблемы региона, включая перевозку сельхозпродукции. «БТК напрямую обеспечивает работой 300 человек, – сказал Eurasianet.org губернатор провинции Карс Рами Доган. – Но мы также надеемся получить дополнительные блага путем развития торговли. Если будет на то Божья воля, торговля поможет решить наши экономические проблемы и создать дополнительные рабочие места».

Местные жители также надеются, что строящийся на окраине города логистический центр, где будет осуществляться таможенная очистка и храниться товары, поможет развитию торговли и тем самым активизирует движение по БТК. «Идущие из Центральной Азии и Китая товары будут храниться здесь, – сказал Бариш Канбаз, менеджер проекта, занятый в строительстве центра. – Все перевозимые товары будут храниться тут, а затем погружаться на поезда».

Также ожидается, что БТК окажет стимулирующее действие на растущий в городе туристический сектор. В последние годы экономическая ситуация в городе улучшается благодаря популярности железной дороги «Восточный экспресс», соединяющей Карс с Анкарой. Зимой в Карс стекаются туристы, привлекаемые озером Чилдыр и горнолыжным курортом Сарыкамыш. Снег является большой частью идентичности города: в переводе с турецкого «кар» означает «снег».

«Эта железная дорога очень важна, т.к. соединяет Азербайджан и Турцию, – сказал Доган. – Азербайджан – наш друг и союзник, и поэтому проект важен с политической точки зрения, но мы также надеемся, что она привлечет в регион больше людей, ищущих возможности для инвестиций».

К концу года по БТК должны пройти первые пассажирские поезда. По словам сторонников проекта, число пассажиров можно довести до 1 млн человек в год.

«В азербайджанских социальных сетях было много радостных комментариев, т.к. билеты на идущие по БТК пассажирские поезда будут стоить намного дешевле авиабилетов, – сказал бакинский политолог Фуад Шахбазов. – В результате пассажирские перевозки могут еще более активизировать экономическое сотрудничество между Турцией и Азербайджаном».

Но маршрут БТК определяют также и геополитические соображения. По словам Шахбазова, «12-километровая граница Нахичевани с Турцией имеет жизненно важное значение для безопасности эксклава». В 2010 году Анкара и Баку подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимопомощи, согласно котором Турция является гарантом безопасности эксклава.

Сейчас рассматриваются возможности для присоединения Нахичевани к сети железных дорог через Карс. Азербайджанские и турецкие официальные лица заявили, что надеются наладить сотрудничество с Ираном с целью прокладки ответвления БТК, которое пройдет через Нахичевань в Иран и Пакистан через построенную еще в советские времена и недавно восстановленную железнодорожную ветку между Нахичеванью и иранским городом Масхад. «Учитывая важность региона, мы хотим реализовать еще один проект, который свяжет Карс, Нахичевань, Иран и Пакистан», – сказал Арслан.

Но, по словам Шахбазова, с экономической точки зрения проект является неоднозначным.

«Скорее всего, железная дорога позволит Турции наводнить местный рынок Нахичевани товарами, – сказал он. – Также существует опасение, что этот железнодорожный проект не окупится [для Азербайджана]. Тем не менее, учитывая социально-экономические соображения, Азербайджан может отнестись к восстановлению ветки в Нахичевань как к приоритетному проекту».

Более того, Азербайджан предоставил капитал, который позволит воплотить в жизнь планы Карса «пробить окно» на иранский рынок. В январе Тегеран взял у Баку кредит в размере $500 млн на строительство 205-километровой железной дороги из Рашта до азербайджанской границы (известной как ветка Рашт-Астара).

Затем в марте министры иностранных дел Ирана, Турции, Грузии и Азербайджана провели первую в своем роде четырехстороннюю встречу. В заявлении по итогам заседания стороны заявили о «дальнейшем расширении сотрудничества для реализации новых проектов в целях развития транспортной инфраструктуры и расширения транзитного потенциала четырех стран [...], от иранских портов Бандар-Аббас и Чабахар в Персидском заливе через ветку Рашт-Астара до железной дороги Баку-Тбилиси-Карс».

Однако во всех этих планах интеграции не фигурирует одна страна – Армения.

Турецкие официальные лица надеются, что БТК может стать рычагом давления на Ереван, способным положить конец карабахскому конфликту.

«Мы тоже хотим наладить отношения с Арменией, но сначала мы должны добиться одной важной цели – выхода Армении из Карабаха», – сказал Арслан. Он добавил, что «если Армения уйдет из Карабаха», турецко-армянская граница будет открыта и Армении будет предоставлен доступ как к БТК, так и к ветке Карс-Нахичевань.

«В конечном счете, открытие границ сулит гораздо больше выгод Армении, чем нам», – заявил Арслан.