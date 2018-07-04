Узбекистан старается заполучить миллионы Гульнары Каримовой

Узбекская прокуратура сообщила о переговорах с коллегами из Швейцарии по поводу возвращения денег, замороженных на счетах находящейся в заключении дочери усопшего президента Ислама Каримова.

«Как только [вопрос] будет решен окончательно, мы обязательно сделаем официальное заявление», – сообщила сайту Podrobno.uz пресс-секретарь генпрокуратуры Сурайё Рахманова.

На кону 810 млн долларов, хранящиеся на счетах Гульнары Каримовой в швейцарских банках. Дочь бывшего президента обладала множеством компаний и, по сообщениям, на пике своей власти получала огромную прибыль за счет коррупционных схем. В 2015 ее деньги на иностранных счетах заморозили по просьбе прокуратуры США, расследовавшей обвинения в том, что Каримова, которой 8 июля исполнится 46 лет, вымогала взятки у работавших в Узбекистане телекоммуникационных компаний.

Каримова, бывшая некогда публичной персоной и светской львицей, в 2014 вдруг пропала из виду на фоне стойких слухов, что в ее отношении ведется следствие. Но только в прошлом году узбекская прокуратура сообщила, что в 2015 году ее приговорили к пяти годам «ограничения свободы» по обвинениям в коррупции. Все слушания проводились в строгой тайне.

Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что Каримова и ее сообщники припрятали более 1,3 миллиарда долларов в как минимум 12 разных странах. Считается, что основная часть этих средств заморожена на счетах в Швейцарии.

По сообщениям, 24 июня швейцарский адвокат Каримовой приезжал в Ташкенте в надежде встретиться с президентом Шавкатом Мирзиеёвым. Согласно сообщению РСЕ/РС, адвокат Грегуар Манжа сказал, что Каримова «содержится в тюрьме примерно в трех часах езды от Ташкента». Манжа добавил, что состояние его клиентки улучшилось после прихода Мирзиёева к власти, но ее положение по-прежнему «очень плохое».

В воскресном выпуске швейцарской ежедневной газеты Neue Zürcher Zeitung также приводится заявление адвоката Каримовой о том, что он планирует подать иск с целью воспрепятствовать передаче Узбекистану сотен миллионов, принадлежащих его клиентке.