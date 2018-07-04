Казахстан блокирует интернет, когда Аблязов выходит в онлайн

Уже четвертый месяц социальные сети в Казахстане недоступны в вечернее время. После 20:00 в течение по меньшей мере двух часов не открываются или замедляются Facebook, YouTube, Twitter и мессенджеры вроде Telegram. Это как раз время, когда большинство казахстанцев любят расслабиться в интернете.

Алматинского врача Марата Кияшева ежедневные неудобства раздражали не сильно, пока не стартовал чемпионат мира по футболу.

«Я сегодня не смог зайти на Facebook и обсудить с друзьями впечатляющий матч между Бельгией и Панамой. Это меня взбесило!», – сказал Кияшев Eurasianet.org.

Проблемы с доступом в соцсети в Казахстане начались после решения суда в Астане, который в марте этого года признал движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) экстремистской организацией.

ДВК, созданное проживающим за границей оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым и, по всей видимости, обладающее лишь небольшим числом сторонников, ведет агитацию через интернет. Копируя умелую интернет-стратегию российских оппозиционеров вроде Алексея Навального, Аблязов начал выступать с политическими речами в прямой трансляции в Facebook – часто в вечернее время. Вердикт астанинского суда, по сути, превратил распространение любых агитационных материалов движения в уголовно наказуемое деяние.

Власти открыто признают, что блокировка интернета в вечернее время – это метод борьбы с ДВК.

В апреле системный администратор Андрей Сайфиев обратился к Министерству информации и коммуникаций с жалобным обращением.

«Из-за постоянных блокировок страдает рядовой персонал, служба поддержки провайдеров, сотовых операторов, которых обвиняют в плохом сервисе и плохом предоставлении услуг, – написал он на правительственном портале, призванном дать гражданам возможность напрямую пообщаться с чиновниками. – Треть вечернего траффика – это YouTube, на которое попадают трансляции «ДВК» и соответственно блокировка. Люди теряют одну из крупных возможностей отдыха в связи с блокировками».

В ответ министр информации и коммуникаций Даурен Абаев сообщил, что его ведомством «в адрес интернет-ресурсов «Youtube», «Facebook», «Вконтакте» «Одноклассники» «Twitter» «Instagram» «Telegram» направлены официальные уведомительные письма о … принятии мер по удалению либо ограничению доступа … к материалам «ДВК»». Российские соцсети пошли навстречу, но прочие оказались менее сговорчивыми.

В Казахстане не особо принято критиковать власти, но блокировка интернета вызвала нехарактерно раздраженную реакцию граждан.

«Почему я не могу вечером, придя домой, отдохнуть от работы и пообщаться с друзьями в соцсетях?! Какое право они имеют так делать?!», – отметила с возмущением риэлтор Гулиза Мамбеталиева.

Затронутые ограничениями пользователи совсем не являются сторонниками ДВК, которых власти таким образом пытаются лишить доступа к «подрывным материалам».

«Я не верю обещаниям Аблязова, что он улучшит жизнь народа, когда придет к власти, потому что он из той же системы, которую сам критикует», – сказал врач Кияшев.

Политолог Руслан Жангазы считает, что власти переоценивают влияние Аблязова на умы соотечественников.

«Лидер ДВК не пользуется ощутимой поддержкой в Казахстане. Его аудитория довольно узкая – это люди с низким уровнем политической культуры и критического мышления», – сказал он Eurasianet.org.

Масштабные контрмеры лишь повышают статус Аблязова в глазах народа, отметил он.

Сам механизм блокировок Жангазы считает неэффективным, поскольку способов обойти ограничения предостаточно. О бессмысленности меры говорит и тот факт, что днем страница оппозиционера доступна.

«Блокировки меня расстроили, но только в первое время. Я начал использовать VPN на другом браузере и решил эту проблему», – признался в разговоре с Eurasianet.org другой пользователь, Алоис Назаров.

Сложившаяся ситуация характеризует традиционные методы борьбы казахстанских властей против политических оппонентов с использованием технологических рычагов, санкционированных решением суда.

В августе 2011 года суд в Астане вынес решение о полной блокировке блог-платформы LiveJournal в Казахстане. Официальная причина – противодействие пропаганде терроризма и религиозного экстремизма.

Но никто не поверил. Все посчитали, что реальная цель – перекрыть канал бывшего председателя Комитета национальной безопасности и зятя Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева, который, поссорившись с тестем и уехав в Австрию, начал распространять компромат на президента Казахстана через свой блог.

Доступ к LiveJournal был восстановлен в Казахстане лишь в ноябре 2015 года, после смерти Алиева и последующего удаления «противоправных» материалов администрацией сайта. Однако вследствие блокировки соцсеть растеряла большую часть казахстанских пользователей, и былую популярность ей вернуть не так и не удалось.

Наступление на интернет-свободу в Казахстане идет волнами, и сейчас страна переживает затяжную и мощную волну. В феврале 2017 года организация Amnesty International заявила, что власти Казахстана все более активно занимаются слежкой за онлайн-диссидентами.

«Свободное выражение мнения становятся уликой в суде», – сказал тогда заместитель директора организации по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

Эксперт Международного бюро по правам человека Сергей Дуванов рассказал Eurasianet.org, что в Казахстане растет недовольство блокировками, т.к. люди платят за интернет, включая доступ к соцсетям, и понимают, что имеют право на «полный объем услуг, оговоренных в договорах».

По его словам, ирония в том, что за блокировками стоит Министерство информации и коммуникаций, которое призвано защищать права граждан на получение и распространение информации.

Бюро заявило на своем сайте, что в случае продолжения блокировок подаст судебный иск о нарушении данных прав, а также обратится в Комитет ООН по правам человека по факту нарушения статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Казахстаном.

«Мы также оставляем за собой право инициировать кампанию по сбору подписей казахстанцев под требованием прекратить незаконные блокировки социальных сетей», – говорится в заявлении бюро.