Казахстан принял закон, ограничивающий вывод денег из страны

Власти Казахстана ужесточили контроль над выводом капитала за рубеж местными банкирами. До этого несколько местных банков оказались на грани банкротства именно по этой причине.

Президент Нурсултан Назарбаев 4 июля подписал поправки к закону о деятельности Национального банка, сообщает официальный сайт главы государства.

Председатель Нацбанка Данияр Акишев, представляя законопроект в парламенте 21 июня, отметил, что ключевые изменения расширяют полномочия банковского регулятора в сфере валютного контроля.

По его словам, вводится перечень валютных операций с признаками вывода денег из страны, таких как займы, которые не предусматривали поступление денег на счета в Казахстане, а также кредиты без процентов или на срок свыше 720 дней.

Нацбанк будет тесно сотрудничать с Комитетом государственных доходов Казахстана, который контролирует таможенные, налоговые и прочие поступления в бюджет. Стороны будут обмениваться информацией по сделкам, совершаемым внутри страны.

Акишев подчеркнул, что новый закон не повлияет на простых граждан, «так как для них либеральные принципы валютного регулирования сохраняются».

Ужесточение контроля – инициатива президента Назарбаева. В своем ежегодном послании в январе он поручил ужесточить надзор за финансовыми институтами со стороны Нацбанка.

«Вывод средств из банков акционерами в угоду аффилированных компаний и лиц должен являться тяжким преступлением», – заявил он.

Для Казахстана эта проблема более чем актуальна.

В апреле Назарбаев раскритиковал три банка – Astana Bank, EximBank и Qazaq Banki – за «ужасные показатели», которые, как он заявил, были связаны с выводом капитала за рубеж владельцами. Вслед за заявлением люди начали массово снимать свои депозиты в указанных банках, что привело к еще большему ухудшению положения последних.

Этому предшествовал скандал вокруг Bank RBK в октябре прошлого года, когда банк внезапно перестал выдавать деньги клиентам из-за финансовых проблем.

Терпение президента лопнуло еще тогда.

«Мы всех приведем в чувство. Воры будут сидеть там, где они должны сидеть. Заставим вернуть их деньги», – заявил он, очевидно имея в виду акционеров Bank RBK.