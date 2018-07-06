Россия: На танки деньги есть, на развитие человеческого капитала нет

Расходы федерального бюджета оборону и безопасность в 2018 году впервые превысили траты на социальную сферу. Власти не хотят сокращать финансирование армии, ссылаясь на высокие военные расходы других государств. В то же время на вложения в человеческий капитал (образование, здравоохранение и пр.) денег не остается, хотя он является основным фактором формирования инновационной экономики и развития страны в целом.

Экономисты предлагают сокращать расходы на оборону и безопасность и повышать траты на стратегически важные для развития страны сферы. Однако, судя по планам правительства, этих изменений не произойдет.

Куда уходят все деньги

В 2018 году впервые за многие годы в структуре расходов федерального бюджета социальная сфера (пенсии и социальные пособия) уступила тратам на национальную оборону (закупка техники и содержание армии) и безопасность. На социальную политику в бюджете заложено 4,7 трлн рублей, в то время как на вооруженные силы и правоохранительную деятельность — в сумме 4,9 трлн рублей.

Другие сферы, связанные с развитием человеческого капитала, финансируются в гораздо меньшем объеме, чем вышеперечисленные. На образование выделено 663 млрд рублей, на здравоохранение — 460 млрд рублей.

Власти страны, объясняя высокие расходы на оборону, сравнивают их с расходами стран НАТО. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военный бюджет страны в 2018 году составит $46 млрд. «При этом в США он превысит $700 млрд, в Великобритании составит порядка $60 млрд, а во Франции и Германии — по $40 млрд долларов», — сказал Шойгу.

Однако если сравнить военные расходы этих стран с их ВВП, то картина будет иная. Так, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2017 году в США на армию потратили 3,1% ВВП, в Великобритании — 1,8%, в Германии — 1,2%, во Франции — 2,3%, а в России — 4,3%. Таким образом, военные расходы России для ее экономики намного значительнее, чем в других странах. Более того, с учетом расходов на нацбезопасность, расходы РФ возрастают до как минимум 6,7%.

Между тем США в 2017 году потратили примерно 14% ВВП на образование и здравоохранение, а Великобритания – почти 12%. Тем временем, Россия, по данным властей, тратит на эти цели всего 6,8% (и это с учетом не только федбюджета, но и бюджетов всех уровней). При этом часть ассигнований, формально выделяемых в РФ на образование и здравоохранение, также направляется на нужды безопасности.

Что можно изменить

Наращивание расходов на оборону сдерживало рост российской экономики в последние годы, считает Алексей Кудрин, недавно назначенный на должность председателя Счетной палаты. В качестве главы совета Центра стратегических разработок (ЦСР) в октябре 2017 года в журнале «Вопросы экономики» он опубликовал статью «Бюджетная политика как источник экономического роста», написанную совместно с директором Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александром Кнобелем.

Авторы статьи подсчитали, что с 2011 по 2017 год снизились расходы на образование (с 3,7% ВВП до 3,5%), на здравоохранение и спорт (с 3,5% до 3,3%), но выросли затраты на национальную оборону (с 2,5% ВВП до 3,1% в 2017 году). Явный уклон в сторону военных расходов наблюдался в 2014-2016 годах: они выросли с 3,2 до 4,4% ВВП. По их оценкам, изменения структуры бюджетных расходов в 2011-2017 годах привели к снижению темпов роста экономики на 0,3% ежегодно.

Ранее, в сентябре, в другой статье, написанной в соавторстве с завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ильей Соколовым, Кудрин предложил совершить «бюджетный маневр» для стимулирования экономики. В частности, увеличить к 2024 году расходы на образование и здравоохранение (на 0,9% и 0,7% ВВП соответственно), а также на транспортную инфраструктуру, одновременно сократив траты на силовиков.

«В целом Россия имеет специфическую структуру бюджетных расходов. В ней сочетаются пониженные по сравнению с другими странами расходы на развитие человеческого капитала (образование и здравоохранение) и повышенные расходы на оборону и безопасность», — пишут авторы.

Однако пока, согласно планам на ближайшие годы, военные расходы останутся на прежнем уровне: в 2019 и 2020 годах на национальную оборону, безопасность и правопорядок планируют потратить примерно по 4 трлн рублей в год, а на образование и здравоохранение – всего чуть больше 1 трлн.