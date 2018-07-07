Таджикистан ввел ограничения на импорт из Узбекистана

По сообщениям, для граждан Таджикистана, возвращающихся на родину из Узбекистана, были введены новые правила, ограничивающие объем грузов, которые они могут иметь при себе при пересечении границы.

Как сообщает новостной сайт Podrobno.uz, с 5 июля въезжающим в Таджикистан лицам позволяется перевозить не более семи килограммов риса, пяти килограммов хлебобулочных изделий и двух килограммов мясной продукции. Общий вес перевозимого ограничивается 40 килограммами.

Введенные ограничения могут подпортить приподнятое настроение, созданное несколько месяцев назад, когда на границе между двумя государствами были открыты многочисленные пункты пересечения, которые до этого были закрыты на протяжении почти десятилетия. Некоторые в Узбекистане сразу воспользовались этой возможностью и начали экспортировать товары в Таджикистан, но реакция последовала почти сразу. В частности, таджикская сторона запретила ввоз из Узбекистана куриных яиц, заявляя, что низкие цены на них сказывались на доходах местных производителей.

По словам одного бизнесмена из Таджикистана, пересекшего на днях границу у таджикского города Турсунзода, его открыто предупредили, что не стоит даже пытаться нарушить введенные правила.

«Они строго предупредили меня, что при попытке ввоза даже одного единственного яйца все наши товары будут отправлены обратно. Кроме того, они сказали, что общий вес груза не может превышать 40 килограммов, и что каждое отдельное наименование товара не может весить более 10 килограммов», – сказал он сайту Akhbor.com.

Между тем, житель Педжикента сообщил тому же сайту, что до введения новых ограничений из Узбекистана привозили большие объемы товаров, в том числе колбасы, сахара и конфет, которые затем продавались на местных рынках.

На фоне кампании за открытие границ и региональную интеграцию, развернутой президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, появляются признаки того, что правительства стран региона начинают опасаться рисков, создаваемых при этом для местного бизнеса. Таджикистан со своей слаборазвитой экономикой испытывает серьезное воздействие со стороны Узбекистана. Между тем, Узбекистан, в свою очередь, подвергается воздействию со стороны Кыргызстана, граждане которого неплохо подзаработали, экспортирую дешевую бытовую технику китайского производства на более обширный узбекский рынок. Ташкент, как и Душанбе, тоже принял меры по минимизации ввоза товаров, поступающих из Кыргызстана.

Хотя подобные отдельные эпизоды, возможно, не несут смертельной угрозы для интеграционных усилий в регионе, становится очевидной необходимость налаживания диалога и координации между правительствами для достижения дальнейшего прогресса в этом направлении.