Азербайджан ищет трещины в отношениях между РФ и Арменией при Пашиняне?

Азербайджан все более резко угрожает Армении войной, по-видимому, пытаясь взвинтить уровень напряженности вокруг Нагорного Карабаха, на территорию которого претендуют обе стороны.

Словесные угрозы в адрес Армении — далеко не новость для Азербайджана, где выражение «воинственная риторика» стало своего рода журналистским штампом. Но в прошлом военные угрозы в основном появлялись в риторике Баку в условном наклонении и упоминались в качестве последнего средства в случае провала дипломатических переговоров. Однако сейчас военное решение все чаще преподносится как единственно возможное.

«Происходящие в мире события доказывают, что международное право больше не работает, — написал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем твите от 28 июня. — Если бы оно работало, азербайджанские земли уже давно были бы освобождены от захватчиков».

2 июля вооруженные силы Азербайджана начали крупномасштабные учения, сценарий которых, как говорится в заявлении Министерства обороны, предполагает «освобождение оккупированных территорий», как в Азербайджане называют Нагорный Карабах.

Кроме того, азербайджанское государственное телевидение транслировало созданный методами компьютерной графики видеоролик о потенциальной победе в Нагорном Карабахе, в котором после артиллерийских обстрелов и танковых атак в конце концов происходит благодатное преобразование этой территории, и перед правительственным зданием возникает памятник Гейдару Алиеву — предыдущему президенту Азербайджана и отцу Ильхама.

«Официальный Баку впервые демонстрирует видеоролик, анонсирующий и обязывающий государство победить силой азербайджанского оружия, — говорится в аналитической статье азербайджанского независимого новостного агентства «Туран» от 2 июня. — Bпервые азербайджанская сторона не скрывает исключительно военный путь решения карабахской проблемы».

Проявившееся в последние недели обострение риторики Азербайджана стало продолжением массированной пропагандистской кампании, прославлявшей небольшое продвижение вглубь ничейной территории между Арменией и азербайджанским эксклавом Нахичевань. А 26 июня в Баку был проведен военный парад.

В последние годы переговоры между Арменией и Азербайджаном застопорились, и возможность дипломатического разрешения карабахского конфликта кажется более призрачной, чем когда-либо. Возможно, это создает в Баку ощущение, что война — единственное средство возвращения утраченной территории, которую Азербайджан считает своей, и с которой во время войны в начале 1990-х годов бежали сотни тысяч азербайджанцев.

Однако помимо этого азербайджанское правительство склонно использовать такие обострения — как риторики, так и реальных боевых действий, — чтобы заставить международных посредников приложить более активные усилия к разрешению конфликта.

Официальные лица Армении принижают значение этих обострений. «Ситуация под контролем. Продолжается нормальная деятельность, и причины для беспокойства отсутствуют, — сказал журналистам начальник армянского Генерального штаба Артак Давтян. — Хотя непосредственной угрозы войны нет, мы всегда должны быть готовы к изменениям обстановки, потому что угроза войны существовала всегда. [...] Мы исходим из того факта, что война может начаться в любой момент».

Реакция жителей Армении по большей части определяется внутриполитическими взглядами, в особенности отношением к новому правительству премьер-министра Никола Пашиняна. «Сторонники Никола утверждают, что бояться нечего, что все это происходит не в первый раз, — сказал Eurasianet.org ереванский политический аналитик Микаэль Золян. — Противники Никола говорят, что угроза войны очень велика, а Никол ничего по этому поводу не делает».

В Армении также вызвало беспокойство появление нескольких заметных в российской политике фигур на проходившей в Азербайджане конференции под названием «Азербайджан — единственный союзник России на Кавказе». Между Арменией и Россией существуют договорные отношения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Кроме того, Армения также является единственным закавказским участником возглавляемого Россией экономического блока – Евразийского экономического союза.

Тем не менее, российские участники конференции — в том числе депутаты Госдумы и идеолог евразийского движения Александр Дугин — называли Азербайджан истинным союзником России, особенно после прихода к власти Пашиняна. Новый руководитель Армении старательно уверяет Россию, что Ереван ей все так же верен, но Кремль не питает особого доверия к бывшему оппозиционному журналисту, неоднократно демонстрировавшему прозападные взгляды.

«Приход к власти Пашиняна и арест ближайшего окружения [бывшего руководителя Армении] Сержа Саргсяна полностью поменяли все расклады в армяно-российских отношениях, — сказал в своем выступлении на конференции политический обозреватель Максим Шевченко. — Теперь Россия постепенно исключается […] А российский президент не любит, когда с ним так поступают».

Другой участник, депутат Думы Дмитрий Савельев, призвал Армению вернуть Нагорный Карабах Азербайджану без каких-либо предварительных условий. В ответ на это выступление посольство Армении в Москве заявило: «Российскому депутату стоило бы понять, что в нашем хрупком мире каждое слово — выстрел, который может удвоить риски эскалации ситуации, угрожая мирному урегулированию конфликта».

В Армении «опасаются, что Россия, возможно, пытается использовать Азербайджан, чтобы наказать Армению», сказал Золян.

Азербайджанский политаналитик и историк Алтай Гоюшов также говорит, что последняя эскалация, по-видимому, связана с Пашиняном и Россией, но считает, что остается неясным, кто именно является инициатором этих событий — Москва или Баку. Одна из возможностей, говорит он, заключается в том, что президент России Владимир Путин «хочет надавить на Пашиняна и призывает Алиева помочь ему в этом». Также возможно, что «Алиев думает, что в этой ситуации он может получить согласие Путина на военную операцию против «непослушного» России Пашиняна». Гоюшов считает, однако, что Баку не предпримет никаких серьезных военных действий без однозначного одобрения Кремля.

В то же время, по словам Фуада Чирагова, эксперта по внешней политике из азербайджанского государственного аналитического «Центра стратегических исследований», Баку устраивает то, что происходит в Ереване, и поэтому сейчас он не станет начинать войну. «Азербайджан внимательно, терпеливо и с удовлетворением наблюдает за волной коррупционных скандалов и арестов бывших чиновников и военных, — сказал Чирагов Eurasianet.org. — Азербайджан не заинтересован в прерывании процесса уничтожения старой системы».