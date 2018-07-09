Кыргызстан: Спасавший туристов вертолет потерпел крушение в горах

Военный вертолет Ми-8 МТВ Вооруженных сил Кыргызстана попал в аварию во время спасения группы туристов в районе пика Хан-Тенгри на севере страны.

Вертолет совершил жесткую посадку 9 июля в 8:13 утра по местному времени в зоне ледника Южный Иныльчек, у вершины Хан-Тенгри, завалившись на бок из-за сильного ветра. Пик расположен к востоку от озера Иссык-Куль, на границе с Казахстаном и Китаем.

На борту кроме четырех членов экипажа были девять туристов, гид и медик, которых нужно было спустить вниз с базового лагеря на высоте 4100 метров.

«Этому вертолету нужно было эвакуировать оттуда людей и закинуть продукты на эту площадку. Люди уже были на борту, эвакуировались, но вертолет потерпел аварию», — рассказала пресс-секретарь Генерального штаба Гульзат Жарашева.

Она сообщила, что за шестью пострадавшими на борту людьми вылетел другой вертолет Генштаба, который доставит их на лечение в город Бишкек. Как объяснила Жарашева, состояние пострадавших удовлетворительное, с ними все это время находятся медики.

Глава Центра управления кризисными ситуациями Министерства чрезвычайных ситуаций Мухаммед Сваров отметил, что власти Кыргызстана запросили один воздушный борт у Министерства внутренних дел Казахстана.

«Генштабовский вертолет забрал самых тяжелых, которым сейчас нужна помощь. Казахстанский борт заберет тех, кто получил незначительные травмы, и людей в шоке. Им, конечно, уже не до того, чтобы идти на пик», — сказал он.

Это не первый случай, когда вертолет этой модели попадает в аварию во время спасения альпинистов. В 2016 году во время эвакуации российского альпиниста в районе Северного Иныльчека с вертолетом Ми-8 произошел аналогичный случай из-за плохих погодных условий.

Как объясняет Сваров, устанавливать, был ли вертолет в исправном состоянии, будет комиссия, которая находится на месте аварии.

Генеральный штаб Кыргызстана, следуя постановлению правительства от 2012 года, отправляет свои не задействованные в боевых учениях вертолеты на поиски нуждающихся в медицинской помощи и пропавших туристов.

Но в начале июля этого года член Кыргызской ассоциации туроператоров Елена Калашникова жаловалась, что в стране нет исправных вертолетов, которые могли бы оказывать помощь туристам в высокогорных районах.

«Мы не раз обращались с предложением аренды вертолета в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, но везде получили отказ, так как туристический сезон везде открыт, – цитирует представителя ассоциации информационное агентство «Кабар». – Но мы нашли другой выход – арендовать двигатель у Казахстана, однако, наше правительство не хочет брать ответственность на себя за это».

По словам Калашниковой, если туроператорам придется отказаться от 5 тысяч туров, заявленных на это лето для туристов из 18 стран, то это может пагубно сказаться на туристическом имидже Кыргызстана.