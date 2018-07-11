Казахстан и Россия отметили 20 лет дружбы на фоне осложняющихся отношений

Казахстан и Россия отметили 20-летний юбилей Декларации о дружбе и союзничестве на фоне растущего расхождения интересов двух стран.

Министры иностранных дел Казахстана и России 9 июля обменялись поздравительными посланиями в честь подписания документа в Москве в июле 1998 года президентами Нурсултаном Назарбаевым и Борисом Ельциным.

В официальном сообщении на сайте МИД Казахстана говорится об «узах вечной дружбы» и готовности углублять тесные взаимоотношения между двумя странами.

Однако декларируемая дружба в последние годы испытывается на прочность интересами каждой стороны. Москва явно ревнует своего друга, который находит все больше точек соприкосновения с Вашингтоном.

Ирония ситуации в том, что в тот же день Астана была вынуждена отбиваться от очередной информационной атаки российских СМИ.

В начале июля российский тележурналист Владимир Соловьев в своем ток-шоу на правительственном телеканале «Россия-1» заявил, что Казахстан разместил американские военные базы в своих портах Актау и Курык на Каспийском море.

Внешнеполитическое ведомство Казахстана опровергло высказывание Соловьева, заявив, что «речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии». МИД подчеркнул, что казахстанские порты используются для транзита американских невоенных грузов в Афганистан.

Два месяца назад посольство Казахстана в России уже разъясняло детали соглашения с США по своим каспийским портам после волны аналогичных обвинений в российских СМИ. Но Соловьев, похоже, проигнорировал это заявление.

Настоящая же информационная война против Казахстана развернулась в апреле, когда Астана воздержалась на Совете безопасности ООН при голосовании за российскую резолюцию с требованием осудить недавние ракетные удары США и их союзников по Сирии. Россию поддержали только Боливия и Китай, и документ был отклонен.

В российском медиа-пространстве и соцсетях поднялась волна критики, в которой позиция Казахстана была оценена как предательство.

Свои эмоции не смогли сдержать и некоторые чиновники.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Константин Косачев 15 апреля написал на своей странице в Facebook, что голосование в ООН прошло «почти без неожиданностей», «за исключением одной позиции», что стало «неприятной новостью», имея в виду позицию Казахстана.

Телеведущий Соловьев в следующем ток-шоу вынес эту тему на обсуждение с политологами.

«Мы что-то не знаем про наши отношения с Казахстаном? Где-то пробежала черная кошка?», – спросил он.

Приглашенные Соловьевым эксперты выразили мнение, что Казахстан ведет двойную игру, выстраивая отношения и с Россией, и с США. Они также отметили постепенный уход Казахстана из-под российского влияния, указав в качестве примера решение Астаны о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу в ближайшие годы.

Недовольство Москвы вызвало также решение Казахстана ввести безвизовый режим для граждан США, о чем президент Нурсултан Назарбаев объявил во время рабочего визита в Вашингтон в январе этого года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в марте, что это решение требует согласования в рамках Евразийского экономического союза [интеграционный проект некоторых постсоветских стран, включая Россию и Казахстан], поскольку не все граждане США могут ездить в Россию.

МИД Казахстана, в свою очередь, заявил, что «введение или отмена визового режима для граждан зарубежных стран является правом любого суверенного государства», сообщал новостной портал Tengrinews.

Кроме того, на нервы Кремлю действует Алматинская центральная референс-лаборатория по исследованию инфекций, построенная при финансовой поддержке Министерства обороны США и открытая в сентябре 2016 года. Москва требует получения доступа к лаборатории, высказывая опасения, что США могут разрабатывать на ее базе (и в теории применить против России) биологическое оружие, писало еще до открытия лаборатории в 2015 году российское агентство РИА Новости.

Казахстан, в свою очередь, явно не исключает негативного сценария развития отношений с Россией. Соответствующие выводы можно сделать из новой военной доктрины, которую Астана приняла осенью прошлого года. Ключевые нововведения в документе, в отличие от редакции 2011 года, предусматривают защитные меры от новых угроз – «гибридных методов войны», «стимулирования и эскалации вооруженного конфликта на границах Республики Казахстан» и «кибератак». Эти сценарии очень напоминают действия России для дестабилизации ситуации в Украине.