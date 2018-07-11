Узбекистан: Суд над членами «Хизб ут-Тахрир» закончился обвинительными приговорами

В Узбекистане столичный суд вынес обвинительный вердикт пяти членам запрещенной исламской партии «Хизб ут-Тахрир».

Процесс, который завершился 9 июля обвинительным приговором, рассматривался как проверка того, как на фоне медленных политических реформ изменилась позиция правительства в отношении мусульман, состоящих в нетрадиционных религиозных группах. Правозащитники утверждают, что особого прогресса не наблюдается.

Четверо из подсудимых получили относительно мягкие приговоры по сравнению с теми, которые выносились по религиозным делам при покойном президенте Исламе Каримове, скончавшемся в 2016 году.

32-летняя Гузаль Тохтахаджаева была приговорена к трем годам условно и освобождена из-под стражи. Она была признана виновной в принадлежности к «Хизб ут-Тахрир», распространении пропагандистских материалов запрещенной партии и сборе денежных средства для ее нужд.

Другие подсудимые, 30-летняя Умида Узакова и 26-летний Мухаммадамин Абдурахманов, будут по решению суда находиться под домашним арестом три года. 52-летняя Насиба Узакова приговорена к четырем годам домашнего ареста.

Самый суровый вердикт был вынесен в отношении 33-летнего Мухаммада Рашидова: он приговорен к восьми годам колонии.

Хотя наказания напоминают времена, когда самые благочестивые мусульмане могли оказаться за решеткой на длительные сроки, суд над членами «Хизб ут-Тахрир» отличался своей относительной открытостью. С первого дня процесса, начавшегося 11 апреля, правозащитники и журналисты могли присутствовать в зале суда.

Но на этом, как утверждают активисты, весь прогресс и закончился.

Правозащитник Сурат Икрамов, который внимательно следил за процессом, заявил в интервью Eurasianet.org, что все улики, представленные в суде, были получены под пытками и психологическим давлением.

«Вынесен совершенно абсурдный приговор по религиозным мотивам. Адвокаты подсудимых просили суд оправдать их подзащитных из-за отсутствия состава преступления, недоказанности вины и освободить их в зале суда», – сказал Икрамов.

По словам Дильдоры Агзамхаджаевой, старшей сестры Гузаль Тохтахаджаевой, все родственники в шоке от приговора Мухаммаду Рашидову. Вынося приговор Рашидову, который женат на Тохтахаджаевой, суд принял во внимание то, что он ранее уже привлекался за аналогичное преступление, но не учел, что тогда он был оправдан.

«Очень странно, что, с одной стороны, суд назначил Гузаль Тохтахаджаевой условный приговор, а ее мужа приговорил к восьми годам, – сказала Дильдора Агзамхаджаева. – Кто теперь будет кормить их троих детей? Ведь Гузаль больна и не в состоянии работать. Мы будем до конца бороться за освобождение Мухаммада Рашидова».