В Таджикистане журналист приговорен к 12 годам тюремного заключения

На севере Таджикистана суд приговорил местного журналиста и юмориста к 12 годам колонии усиленного режима, признав его виновным в хищении государственных средств. Сторонники осужденного уверены, что дело в отношении него было сфабриковано.

11 июля в Худжандском городском суде, при почти полном безразличии международного дипломатического сообщества, давно отказавшегося от давления на Таджикистан в области прав человека, завершился судебный процесс по делу Хайрулло Мирсаидова, который активно сотрудничал с зарубежными донорскими организациями.

Судья Джурахон Рахмон, которого процитировало агентство «Азия-Плюс», оглашая приговор, заявил, что если бы Мирсаидов выплатил сумму предполагаемого ущерба (124 тыс сомони, или $13,5 тыс), он бы избежал тюремного заключения. Но осужденному в любом случае согласно приговору придется выплатить эти якобы присвоенные средства. Государственный обвинитель Рауфхон Ализода просил суд приговорить журналиста к 13 годам тюрьмы.

Мирсаидову также было предъявлено обвинение в подделке документов и даче ложных показаний.

Мало кто из независимых наблюдателей, следивших за этим делом, сомневается, что Мирсаидов расплачивается за свой конфликт с высокопоставленными чиновниками в Согдийской области, что на севере страны. Проблемы у журналиста начались в ноябре, когда Мирсаидов опубликовал открытое письмо президенту Эмомали Рахмону с подробным описанием коррупционных схем в областном отделе по делам молодежи и спорта.

Конфликт возник из-за того, что Мирсаидов обвинил чиновников в использовании государственного спонсорства команды КВН, которой он руководил, для покрытия своих расходов.

5 декабря прокуратура области по решению суда арестовала Мирсаидова. Несмотря на то, что он не представлял очевидной угрозы для общества и не делал попыток к бегству из страны, суд постановил, что Мирсаидов будет содержаться под стражей в течение двух месяцев на время проведения расследования. Позже срок ареста был продлен.

В своем последнем слове в суде Мирсаидов заявил, что он создал таджикскую команду КВН, которая участвовала в популярных на постсоветском пространстве лигах Клуба веселых и находчивых, для повышения престижа страны.

«Я организовал КВН ради поднятия имиджа Таджикистана в России и других странах, и добился этого. Но за свои труды не просил ни у кого ни должности, ни звания, ни денег…», – цитирует последние слова Мирсаидова «Азия-Плюс».

К концу дня 11 июля посольства Великобритании, Германии, Франции, США и представительство ЕС распространили совместное заявление, в котором ограничились лишь общими фразами о том, что «озабочены чрезвычайно суровым наказанием, не соизмеримым с тяжестью преступления, в котором был обвинен журналист».

Между тем международные правозащитные группы, включая «Хьюман Райтс Вотч» и Комитет по защите журналистов, высказались более прямолинейно.

В частности, Стив Свердлоу, исследователь по Центральной Азии в «Хьюман Райтс Вотч», назвал суд над Мирсаидовым «пародией на справедливость».