Казахстанские банки получили доступ к рынку Узбекистана

Центральные банки обеих стран заключили соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора. Это дало казахстанским банкам возможность завоевать более крупный рынок соседней страны.

Документ, подписанный 10 июля, «впервые в истории сотрудничества между двумя странами создаст правовую основу казахстанским банкам для выхода на банковский рынок Республики Узбекистан…», сообщает казахстанский регулятор.

Закрытый раньше Узбекистан после кончины первого президента Ислама Каримова в сентябре 2016 года и прихода к власти бывшего премьер-министра Шавката Мирзиёева взял курс на интеграцию с соседями по Центральной Азии – Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Ташкент открыл границы по всем направлениям и восстановил свободное передвижение людей и грузов, впервые после распада СССР.

В марте в Астане главы государств региона впервые за 9 лет собрались в «узком кругу», чтобы обсудить накопившиеся проблемы. Мировые державы, без которых не проходило ни одно мероприятие подобного рода, в этот раз представлены не были.

Банковское соглашение – большой шаг к интеграции экономик Казахстана и Узбекистана. Стороны будут обмениваться информацией по ключевым нововведениям в банковском секторе двух стран и сотрудничать по части регулирования и надзора.

Казахстанские банки получили возможность создавать дочерние организации или приобретать существующие в Узбекистане, однако к ним будут предъявлены требования на финансовую устойчивость. Уставной капитал родительского банка должен быть не менее 100 млн евро, а будущей «дочки» – 11 млн евро. При этом долгосрочный рейтинг банка-инвестора от мировых рейтинговых агентств должен быть высоким.

Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев 10 июля на пресс-конференции сказал, что отечественным банкам будет «интересно работать в соседней стране», поскольку там «большая емкость рынка, большое население, финансовая доступность».

Население Узбекистана на июль 2018 года, по официальным данным, составляет около 33 млн человек, в то время как число казахстанцев едва превышает 18 млн.

Влиятельные казахстанские банки, которым тесно на домашнем рынке, готовятся делить лакомый «узбекский пирог».

Крупнейший банк Казахстана Halyk Bank, который работает на рынках России, Грузии, Таджикистана и Кыргызстана, планирует прийти и в Узбекистан.

На пресс-конференции в Алматы 22 мая глава Halyk Bank Умут Шаяхметова сообщила журналистам, что ведется сбор документов для получения разрешения на открытие дочернего банка в Узбекистане.

«Экономические реформы Шавката Мирзиёева дают плоды. Мы видим большой интерес казахстанских бизнесменов к инвестициям в Узбекистан», – сказала она.