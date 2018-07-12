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«Ра-си-я! Ра-си-я!», или Кыргызстан болеет за РФ

Когда перед игрой прозвучал российский гимн, люди подпевали, правда, со словами советского гимна.

Даниль Усманов Jul 12, 2018

7 июля Россия сыграла с Хорватией в четвертьфинале Кубка мира. Большинство спортивных фанатов в Кыргызстане болели за Россию. 

В бишкекском баре «Пиратская бухта» слышались громкие и эмоциональные восклики болельщиков. Алкоголь тек рекой, фанаты раскрасили лица в цвета российского флага, зрители с надеждой ждали результатов встречи, сделав значительные ставки на ее исход. 

Для многих симпатия к России является совершенно естественной. Кыргызстан продолжает поддерживать тесные экономические и культурные связи с бывшей метрополией. И поскольку кыргызская команда не попала на Кубок мира, болеть за Россию представляется естественным выбором. 

Как сказал Eurasianet.org один болельщик, его дед сражался на войне за одну страну – СССР – и поэтому он поддерживает Россию. Когда перед игрой прозвучал российский гимн, люди подпевали, правда, со словами советского гимна. 

Некоторые смельчаки пошли против течения и болели за Хорватию. Такие в Кыргызстане есть, но они в меньшинстве. 

Игра была непростой, и ни одна из команд особо не проявила себя. Но поскольку Хорватия считалась фаворитом, все удивились, когда на 31-й минуте Денис Черышев вывел российскую команду вперед. «Пиратская бухта» взорвалась воскликами радости. 

Через восемь минут Хорватия сравняла счет, и настроение у людей в баре сразу ухудшилось. 

Затем назначили дополнительное время, и Хорватия вырвалась вперед на 105-й минуте. Катастрофа. 

За пять минут до конца матча бразильский легионер российской команды Марио Фернандес сравнял счет. К концу дополнительного времени, при счете 2:2, «Пиратская бухта» ликовала. Болельщики кричали: «Молодцы! Молодцы! Молодцы!». 

В серии пенальти вся надежда была на вратаря Игоря Акинфеева. Он был героем матча с Испанией, когда его игра – тоже, кстати, в серии пенальти – помогла России вырвать победу. 

В баре раздавались возгласы: «Игорь! Игорь! Игорь!». Некоторые выкрикивали более ласковое «Игорек!». 

Но в этот раз не повезло. 

Хорватия выиграла со счетом 4:3. Даже Игорек не смог спасти российскую команду. 

«Пиратская бухта» погрузилась в отчаяние. Некоторых расстроил сам проигрыш. Кто-то хватался за голову, осознав, сколько потерял денег на неудачных ставках. Кое-кто из особо пьяных находил утешение в том, что российская команда достойно сразилась с более сильным соперником.

Даниль Усманов является видео- и фотожурналистом из Бишкека.

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«Ра-си-я! Ра-си-я!», или Кыргызстан болеет за РФ

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