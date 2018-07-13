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Казахстан: Гигантская белка продолжает будоражить общественность

Гигантская белка в парке у входа в парк «Атакент». (Фото: Пол Бартлетт)

Jul 13, 2018

Гигантская белка в парке у входа в парк «Атакент». (Фото: Пол Бартлетт)

Появление гигантской белки у оживленной магистрали в Алматы заставило многих торопившихся на работу граждан обернуться и посмотреть еще раз.

Огромный грызун из соломы высотой в 13 метров появился за ночь у входа в парк «Атакент». Данная скульптура, созданная британским художником-концептуалистом Алексом Ринслером и южноафриканским скульптором Мариусом Янсеном Ван Вууреном, обошлась в 23 млн тенге ($67 тыс).

Появление скульптуры вызвало активные обсуждения в интернете, и по большей части негативные отзывы.

«Это не просто белка..., это свещенная белка, она принесёт всем казахстанцам удачу и приведёт к светлому будущему, сказали иностранцы..., глупым казахам у которых деньги даже куры не клюют..., получив 23млн уехали в Лондон)))», – написал некий Жумабай в комментарии к статье в издании Nur.kz

«Она больше на крысу похожа. А могли бы помочь тем, кому нужны деньги на операции», – отметил Тагир в комментарии к тому же материалу.

Грызуна-переростка заказала мэрия Алматы совместно с компанией FUNK в рамках фестиваля Art Energy Almaty. Мэрия предоставила 15 млн тенге ($44 тыс) из 23 млн ($67 тыс), потребовавшихся на ее установку, согласно информации, опубликованной на странице FUNK в Facebook директором компании Майрой Измайловой.

Блогер Алексей Курапов взглянул на вызванный белкой фурор с юмором, выставив в Facebook сатирическое видео, в котором наложил текст о белке на диалог из фильма «Достучаться до небес». В конце диалога он печально восклицает: «Хочу к белке».

Данная скульптура – одна из 16 работ, которые будут установлены по всему Алматы этим летом. Эта инициатива вызвала дискуссии о целесообразности выделения государственных денег на подобные проекты. Празднование двадцатилетия Астаны обошлось в $55 млн.

«Порядка 10 нуждающимся семьям можно бы было по квартире подарить..... это было бы намного лучше», – заявил в комментарии к статье в Tengri News один из читателей.

Согласно плану создателей, белка должна простоять еще около 9 месяцев, что вызвало разговоры о том, что это обойдется еще в кучу денег. Как заявил комментатор под ником «Глас народа», «потом сожгут солому, устроят костёр и на уборку ещё 23 млн потратят».

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Казахстан: Гигантская белка продолжает будоражить общественность

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Гигантская белка в парке у входа в парк «Атакент». (Фото: Пол Бартлетт)

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