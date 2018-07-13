Россия хочет нарастить торговлю с Китаем, которому это не особо нужно

Два года назад российские власти прогнозировали, что к 2020 году товарооборот России с Китаем увеличится до $200 млрд. Однако, по итогам текущего года, при благоприятном стечении обстоятельств, оборот может достичь максимум $100 млрд, и за два года эту цифру не удвоить, считают эксперты.

КНР поддерживает РФ в политическом плане, однако, по всей видимости, не готова к экономическому развитию этих отношений.

Экспорт из России в Китай тормозится китайскими квотами, а компании из КНР очень осторожно инвестируют в Россию. Несмотря на то, что Китай для России является ключевым партнером, основными экономическими партнерами КНР по-прежнему остаются США и Европа, а РФ в этом отношении находится на 14-15-м месте, говорят специалисты.

По словам экспертов, у России есть шанс увеличить объем торговли с Китаем и привлечь больше китайских инвестиций, однако значительный рост маловероятен.

Рывка в торговле не произошло

Экономический «разворот на Восток» власти России начали в 2014 году, после того как из-за конфликта с Украиной усугубились отношения с Западом. Россия стала искать новых политических и экономических союзников, и основную ставку сделала на КНР. В политическом плане Россия нашла поддержку в лице Китая, но в экономических отношениях этих стран рывка, по всей видимости, не произошло.

В 2016 году вице-премьер РФ Игорь Шувалов прогнозировал, что к 2020 году оборот может достигнуть $200 млрд. Между тем, этим летом президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам текущего года товарный оборот России и Китая может достичь максимум $100 млрд.

По мнению руководителя Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексея Маслова, потенциал увеличения российско-китайской торговли уже исчерпан.

«Мы вряд ли за два года увеличим товарооборот до $200 млрд. Эту цифру теоретически можно было бы достичь за счет наращивания экспорта энергоресурсов в Китай, но тогда это будет примитивное сотрудничество. Или мы можем увеличить импорт, чтобы резко нарастить объем взаимной торговли, но тогда увеличится торговый дефицит, а мы и так продаем в Китай меньше, чем там покупаем. У нас исчерпан потенциал торговли. Мы можем наращивать ее, но не сильно. Несырьевой экспорт России в Китай тормозят китайские квоты (в агросекторе), незнание условий работы на китайском рынке (российским компаниям не хватает компетенции) и большие первоначальные вложения для проникновения в Китай (на отдачу может уйти года два). Малый и средний бизнес не в состоянии этим заниматься», — объясняет Алексей Маслов в комментарии Eurasianet.org.

Россия так и не слезла с нефтяной иглы

Россия так и осталась поставщиком сырья для Китая, при этом сама покупает в Китае товары с высокой степенью переработки. «Мы из Китая в основном импортируем машины и оборудование (56% импорта) и одежду (7%). Экспортируем нефть и газ (65% экспорта) и древесину (8%)», — приводит цифры Eurasianet.org аналитик группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Василиса Баранова.

По данным Федеральной таможенной службы России, торговый оборот между РФ и КНР в 2017 году составил $86,9 млрд (+27% по сравнению с 2016 годом). При этом Россия экспортировала в Китай товаров на $38,9 млрд (+22,1%), а импортировала из Китая — на $48 млрд (+24,4%). Отметим, что рост может быть связан как с увеличением товарооборота, так и с изменением курсов валют.

Несмотря на рост торгового оборота, международная статистика демонстрирует сравнительно невысокую заинтересованность Китая в экономическом сотрудничестве с Россией. По данным Trade Map, в 2017 году Китай продал в Россию менее 2% своих товаров, в то время как Россия на китайский рынок — 10%. При этом в импорте Китая доля российских товаров составила меньше 2%, тогда как в импорте России доля китайских товаров составила 21%.

Инвесторы не спешат в Россию

Китайские инвесторы так и не ринулись в РФ. «Разворот на Восток предусматривал заметное увеличение китайских инвестиций в Россию, совместные проекты. Но в области бизнеса прорыва не произошло», — отмечает Маслов.

Наоборот, несколько лет подряд китайские компании сокращали объем инвестирования в РФ, и только в 2017 году удалось вернуться к показателям 2013 года.

По данным Банка России, в 2013 году объем прямых инвестиций Китая в РФ составил $4,5 млрд, после чего сокращался вплоть до 2015 года ($1,3 млрд), затем начал расти, достигнув в 2017 году показателя четырехлетней давности ($4,5 млрд).

Кроме того, доля России в китайском пакете инвестиций — капля в море. По оценке АКРА, в 2017 году суммарная стоимость всех крупных (более $100 млн) заявленных прямых инвестиций Китая в другие страны составила более $185 млрд, сообщила Василиса Баранова.

По ее словам, Китаю интереснее западные проекты. «Китай много инвестирует в Европу и США. Доля его прямых инвестиций в эти регионы с 2005 по 2017 год составила более 70%. Доля России же — всего около 1%. У России небольшая доля, потому что в последние годы китайские инвесторы отдают большее предпочтение инвестициям в сектор высоких технологий, индустрию развлечений и туристическую отрасль, которые сильно развиты в Европе и США. В России же они традиционно вкладываются в сырьевой сектор», — считает аналитик.

На нефтегазовый, металлургический и энергетический секторы России приходится около двух третей китайских инвестиций. В несырьевой российский сектор китайцы реже вкладываются из-за рисков. «Инвестклимат им кажется плохим, налоги и косвенные платежи обременительны, защиты прав собственности нет, китайских историй успеха мало», — утверждает руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.

Почему не стоит ждать инвестиций из Китая

Объем инвестиций из Китая в Россию может вырасти, но здесь не будет существенных сдвигов, считают эксперты.

«Во-первых, потому что многие хорошие инициативы, например ТОРы [территории опережающего развития], мы не активно рекламируем в Китае, о них мало кто знает. Во-вторых, Китай сейчас смотрит, куда лучше вкладывать деньги — в Россию или, к примеру, в страны Юго-Восточной Азии. И оказывается, что в других государствах условия менее жесткие, более комфортные для китайского бизнеса. Поэтому не стоит сейчас ждать больших инвестиций в РФ», — отмечает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

По его мнению, России лучше прорываться в Китай со своей продукцией, чем ждать инвестиций из Китая. Также хорошим направлением могло бы стать создание российско-китайских предприятий на территории России, поскольку в России, по мнению Маслова, дешевле рабочая сила, чем в Китае. Продукцию можно было бы продавать, например, в Японию, Корею и США, говорит он.

Почему РФ и КНР не могут договориться

Сейчас КНР реализует проект «Один пояс, один путь», в рамках которого планируется проложить несколько альтернативных транспортных коридоров между Китаем и Европой. В 2015 году Россия и Китай договорились о сотрудничестве в рамках Евразийского экономического союза и «Одного пояса и одного пути», но насколько тесным будет это сотрудничество, до сих пор неясно. В прошлом году Владимир Путина заявил, что проект «Один пояс, один путь» может лечь в основу «формирования большого евразийского партнерства», однако конкретики так и не появилось.

По словам Алексея Маслова, Китаю интересны в России два направления, но договориться по ним пока не получается.

«Китай заинтересован, во-первых, строить крупные инфраструктурные проекты, прежде всего, железные дороги, для того чтобы поставлять китайские товары в Европу. Это первый интерес Китая. Второй интерес Китая — нефтяные и газовые ресурсы. Но он хочет покупать не столько ресурсы, сколько места добычи, например, нефтяные скважины, что он уже делает в Казахстане, Австралии и других странах. Россия не готова продавать места добычи», — утверждает собеседник.

По словам директора Дальневосточного института управления РАНХиГС Вячеслава Кушнарева, частные китайские инвесторы уже вкладываются в такие сферы российской экономики, как производство автомобилей, коммерческая недвижимость, электронная торговля и электронные платежи.

Политика вместе, экономика врозь

Пока в политике у России с Китаем больше точек соприкосновения, чем в экономике. Страны поддерживают друг друга по многим политическим вопросам. Но в экономическом плане РФ и КНР так и не стали равными партнерами.

«Мы очень важные политические партнеры друг для друга. Россия — это единственная крупная неазиатская страна, которая практически на 100% поддерживает китайскую политику, для Китая это очень важно. Так же и Китай поддерживает Россию практически по всем политическим вопросам. У нас есть понимание по общим вопросам безопасности, терроризма, и самое главное, — мы не блокируем друг друга санкциями. Но, конечно, Россия для Китая не главный торговый партнер, она на 14-15-м месте. Основные партнеры китайцев — США и Европа. А вот для нас Китай — партнер номер один», — резюмирует Алексей Маслов.