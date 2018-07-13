Кыргызстан: Депутаты поддержали отставку последнего соратника экс-президента

13 июля депутаты столичного собрания, экстренно собравшись, проголосовали за отставку мэра Бишкека, тем самым отстранив от должности последнего высокопоставленного соратника бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Вотум недоверия мэру столицы Албеку Ибраимову объявлен на фоне противостояния Атамбаева с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Сам Ибрагимов на заседании не присутствовал, т.к. 10 июля вышел в отпуск. Летний отдых мэра задел депутатов. За его отставку единогласно проголосовали все 40 законодателей, включая членов родной для чиновника Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

«Сейчас должна идти подготовка к зиме, к праздникам, сколько дорог нужно достроить. Вся эта работа ведется летом, – цитирует Радио Азаттык председателя кенеша Алмаза Кененбаева. – Как можно расценивать его уход в отпуск, когда вся эта работа стоит, а первый вице-мэр под арестом?».

В видеообращении в Facebook Ибраимов назвал свою отставку «политическим заказом». «Я готов, в следующих прямых эфирах дать много информации по этому поводу», – сказал он.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев также назвал решение депутатов «грязной травлей» и «политическим преследованием» его соратника.

«Посмотрите, какую грязь льют, как мешают работе! Уже почти полгода, – возмутился Атамбаев. – Причем, все действующие лица понимают, что к борьбе с коррупцией никакого отношения все это не имеет».

Теперь вопрос об отставке Ибраимова рассмотрит премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Ибраимов занимает пост мэра с 2016 года. За это время ему удалось капитально отремонтировать подземные переходы в Бишкеке и расширить центральные улицы города.

Многие противники Ибраимова называют его «дровосеком» и критикуют за то, что под его руководством в городе было вырублено огромное количество деревьев для расширения трасс. Кроме того, жители жалуются, что ремонт одновременно 49 улиц города привел к многочисленным пробкам.

В июне Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана допросил Ибраимова в качестве свидетеля по делу о растрате $470 тысяч в транснациональной корпорации «Дастан» в 2012 году. В те времена ее возглавлял Ибраимов.

Сам чиновник назвал дела против себя и соратников экс-президента «политически мотивированными».

Решение об отставке Ибраимова с поста мэра может означать, что Атамбаев теряет свое влияние в рядах правящей партии социал-демократов.

Члены СДПК становятся лояльными к нынешнему президенту, несмотря на то, что возглавляет партию бывший президент.

Члены фракции социал-демократов в парламенте уже не раз демонстрировали склонность поддерживать инициативы президента Жээнбекова. Так, к примеру, они приняли отставку доверенных лиц Атамбаева — экс-генпрокурора Индиры Джолдубаевой и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Кроме того, за прошедшие месяцы были уволены глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев и начальник Таможенной службы Кубанычбек Кулматов.