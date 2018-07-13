Россия: Стартап создал технологию виртуальной примерки обуви с помощью 3D-сканирования

Российские бизнесмены разработали технологию, позволяющую покупателю – за одну минуту и не выходя из дома – выбрать подходящую обувь из нескольких тысяч пар, а продавцу — увеличить продажи. Технология основана на сканировании стоп клиента, результат которого затем сравнивается с оцифрованными моделями обуви.

За 2,5 года компания TryFit начала работать с обувными магазинами Decathlon, «Ральф Рингер» и «Эконика», и сейчас готовится к выходу на зарубежный рынок. Создатели фирмы оценивают ее в 10 млн евро.

Как все началось

Некоторое время назад бизнесмен Ваган Мартиросян занимался проектом по виртуальной примерке одежды Dressformer, который на основе роста, веса, обхвата груди и бедер показывал клиентам в 3D, как будет сидеть конкретная вещь. Однако проект пришлось бросить, поскольку производители одежды отказывались делиться лекалами, без которых составить правдоподобную модель для примерки почти невозможно.

После этой неудачи Ваган Мартиросян занялся виртуальной примеркой обуви. Его партнерами стали бывший коллега по Dressformer Майкл Уолдман, бизнес-ангел Федор Суздалев, и программист и предприниматель Сергей Завельский. Почти все они помимо предпринимательского опыта имеют навыки в 3D-моделировании.

На старте Мартиросян и Суздалев, вложив собственные $60 тыс, в январе 2016 года зарегистрировали TryFit Technologies Ltd. в Дублине — в надежде в будущем привлечь финансирование ирландского государственного фонда Enterprise Ireland. Спустя полгода были зарегистрированы две компании в России, одна из которых сейчас, по словам Мартиросяна, резидент московского технопарка «Сколково» («Трайфит технологии»), другая — казанского «Иннополиса» (ни одну из компаний Мартиросяна не удалось найти в списке резидентов).

Как работает технология

В TryFit инвестировали бизнес-ангел Дмитрий Синицын (200 тыс евро), компания «1С» (более 500 тыс евро), а также татарстанский венчурный фонд Pulsar VC, генеральный директор «1С-Papyc» Дмитрий Казачков, инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан. За 2,5 года компания привлекла более 1 млн евро, говорит Ваган Мартиросян.

Деньги TryFit тратит на разработку технологии виртуальной примерки обуви. В ее основе — сопоставление 3D-моделей обуви и ног человека. Компания создала стационарный сканер, который сканирует стопы и ноги до колен, а также приложение, сравнивающее полученное 3D-изображение с оцифрованными парами обуви. Результат сравнения — список имеющихся в магазине моделей, подходящих под форму ног покупателя. Причем сервис дает рекомендации с учетом движения ног в процессе ходьбы и бега.

(Фото: TryFit)

«Размер — это всего лишь длина стопы. Но ведь у нас стопы не плоские, а трехмерные. К тому же во время физической нагрузки параметры ног меняются. Поэтому цифра размера не совсем адекватна. Мы предлагаем другую цифру, которая дает человеку понимание степени комфорта той или иной пары обуви. Это новая парадигма покупки обуви: покупатель смотрит не на размер, а на количественную (FitRate) и качественную (FitMap) метрики», — говорит Мартиросян.

Приложение TryFit показывает, насколько хорошо будет сидеть обувь на ноге, двумя способами — графически и в цифрах. В первом случае степень возможного удобства показана с помощью цвета: места, где обувь будет давить, выделяются красным, а места, где проблем не будет, — зеленым. Во втором случае обувь ранжируется по 10-балльной шкале: наиболее комфортные пары, «фитрейт» (степень соответствия) которых выше 8 баллов.

(Фото: TryFit)

Можно один раз отсканировать стопы и потом всегда покупать обувь у брендов-партнеров TryFit, «примеряя» ее на своем мобильном телефоне, говорит Мартиросян.

В чем интерес производителей и ретейлеров

Купив обувь, клиент вернется к продавцу еще не раз, уверен Мартиросян. Технология, по его словам, повышает удовлетворенность и лояльность покупателей, а значит, уменьшает число возвратов и увеличивает продажи.

Недавно компания получила данные об эффективности технологии при продажах. В рамках совместной акции с ретейлером Decathlon компания TryFit отсканировала ноги 70 человек, из которых 8 заказали обувь через мобильное приложение. «Мы полагаем, что если выстроить этот процесс, то можно добиться мобильной конверсии до 20%. Даже если она была бы 10% — это все равно в пять раз выше средней онлайн-конверсии», — уверен Мартиросян.

По его оценке, увеличение конверсии даже на 1% для такого бренда, например, как Nike, обернется сотнями миллионов долларов выручки. Однако конкретных данных о том, как технология TryFit отразится на продажах в онлайне, пока нет. Чтобы их получить, нужна большая база отсканированных стоп. Сейчас она не превышает 20 тыс стоп.

Проблема с камерами затормозила сбор данных

Чтобы создать базу стоп, компания еще в 2016 году планировала расставить свои сканеры в магазинах, но произошла заминка. «Было несколько проблем аппаратного характера, которые не могли быть устранены нами. Из-за этого мы задержали производство сканеров», — говорит Мартиросян.

Оказалось, что камеры в сканерах дают слишком большую погрешность. Кроме того, была проблема с зашумлением инфракрасного спектра из-за попадания солнечного света. Производитель камер — компания Intel — вскоре выпустила новые камеры, в которых уже не было этих проблем. Сейчас они сканируют с точностью до 1 миллиметра.

Сейчас Tryfit ищет 3 млн евро, значительную часть которых потратит на производство и установку 1000 таких сканеров. Себестоимость производства одного сканера — около 3 тыс евро, но при заказе крупной партии должно выйти дешевле, считает Мартиросян. Где разместить заказ на производство — в России, Европе или Китае — еще не решили: стоимость примерно одинакова, поэтому бизнесмены изучают качество и просчитывают логистику. До конца 2018 года Tryfit планирует произвести и расставить от 50 до 100 сканеров. Остальные — в 2019 году.

Около 200 сканеров должны появиться в магазинах нынешних партнеров компании — обувные магазины Decathlon, «Ральф Рингер», «Эконика» — и еще пяти брендов, чьи имена не называются. Сканеры планируют расставить в городах-миллионниках России и нескольких стран СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Армения). Планируется, что число точек сканирования будет расти по мере роста числа клиентов.

(Фото: TryFit)

Оборудование бренды-партнеры получат бесплатно. Бизнес-модель Tryfit основана на получении комиссионного вознаграждения от продаж (5%), которые будут делаться в мобильном или интернет-приложении. Транзакции уже проходят, но компания пока не зарабатывает.

«Мы можем заработать несколько десятков тысяч долларов. Но мы фокусируемся на росте терминальной стоимости компании. Наша задача сейчас не столько выручка, сколько [рост] аудитории и проверка всех гипотез», — говорит Мартиросян. Поэтому сейчас главная цель — расставить сканеры и получить максимальное количество цифровых стоп.

Как изменится обувная сфера

За 2,5 года исследований компания далеко ушла от простой виртуальной примерки обуви. Созданные ею алгоритмы можно применять, например, в индивидуальном производстве обуви и стелек, утверждает Мартиросян.

«Сейчас меняется парадигма ретейла. Магазины будут превращаться в точки сканирования и выставления образцов продукции. Это будущее в обуви наступит быстрее, чем в других направлениях, учитывая, что большинство людей имеют свои особенности стоп. Индивидуальный пошив обуви начинает развиваться, и в ближайшие 3-5 лет появится много игроков, которые будут производить индивидуальную обувь», — уверен предприниматель.

Благодаря новым сканерам, учитывающим более 50 параметров ноги, можно обновить данные о среднестатистической стопе жителей разных стран. В России, например, подобные замеры в последний раз проводились в 1985 году. Обновление этой информации может дать толчок отечественной обувной индустрии, уверен Мартиросян.

Есть у Tryfit и другие идеи. Например, создать сеть специальных терминалов для сканирования стоп (по аналогии с терминалами оплаты услуг), производить биометрические коврики для получения биометрии стоп. Это можно будет реализовать при наличии заинтересованного партнера, говорит бизнесмен.

Продажа компании

Говорить об успешности проекта TryFit рано. «Компания будет успешна, либо когда она будет зарабатывать много денег, либо когда ее продадут за много денег. Можно ведь продать компанию за 10 млн, а можно за 100 млн», — говорит Мартиросян.

Сейчас, по его словам, ведутся переговоры о совместной работе с крупнейшими компаниями по производству обуви, начались несколько пилотных проектов в США.

«На нас вышла одна крупная компания, выручка которой исчисляется десятками миллиардов. Они занимаются автоматизацией крупнейших компании планеты, но готового решения по виртуальной примерке у них нет. Если они встроят нашу технологию в свои решения, они повысят стоимость своего предложения и доход. Интерес к нашей компании связан с тем, что технологически мы предлагаем лучшие решения, чем у конкурентов», — говорит Мартиросян.

В 2018 году TryFit, по словам Мартиросяна, объявит сделку с крупным иностранным брендом. Детали предприниматель не раскрывает и говорит, что это первый шаг к продаже. Сейчас, по его оценке, компания стоит более 10 млн евро.