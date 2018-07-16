Россия: От производства на кухне до крупнейшего в стране производителя бижутерии

Инженер-радиотехник Евгений Протопопов из Петербурга увлекся изготовлением украшений в 1980 году. Его изделия нравились друзьям и знакомым, которые и стали первыми заказчиками. Сразу к делу подключилась супруга Виктория, по профессии дизайнер.

Первую коммерческую партию в 100 украшений, сделанную на кухне, удалось сдать на продажу во Фрунзенский универмаг в Петербурге (некогда один из самых известных магазинов в городе). Коллекцию раскупили за один день. Супруги решили выходить на более серьезный уровень производства. В 1991 году появилась компания Jenavi («Женави»), название которой родилось из первых слогов имен ее владельцев и дочери — Женя, Наташа, Вика.

Сегодня ООО «Женави», принадлежащее супругам Протопоповым, является крупнейшим в России производителем ювелирной бижутерии с выручкой 182 млн рублей (по последним доступным данным). Украшения из Петербурга продаются в 500 франчайзинговых магазинах в более 40 странах мира. За 27 лет компания произвела более 50 млн изделий. Jenavi из России — третий по объемам закупщик кристаллов Swarovski после Prada и Chanel, и имеет статус «бриллиантового партнера» этой австрийской компании.

От кладовки к заводу

Первым цехом, складом готовой продукции и выставочным залом стала кладовка площадью 1,5 кв. м в квартире Протопоповых. Там же Евгений экспериментировал с материалами. Делал изделия из пластика для лепки и моделирования, который продавался в канцелярских магазинах, скреплял детали крашеной бельевой веревкой.

Там же, в домашней кладовке, Евгений создал искусственную жемчужину, которая имитировала настоящий жемчуг, со временем не тускнела и не расслаивалась. Это изобретение, которое в результате было запатентовано, в свое время помогло вывести изготовление украшений на новый уровень. Правда, сейчас в производстве уже не используется: компания закупает натуральный жемчуг.

С наступлением перестройки появилась возможность официально вести коммерческую деятельность: в 1991 году зарегистрировали предприятие, а для производства арендовали цех на разорившемся заводе «КИТ. Эталон» в Петербурге. С учетом пустующего в тот период рынка украшений дела пошли настолько успешно, что в 1995 году компания выкупила завод площадью 14,5 тыс. кв. м в собственность.

Толчком к существенному расширению бизнеса стал 1998 год. Тогда с рынка ушли многие импортеры бижутерии из-за резкого скачка курса доллара, и спрос на продукцию Jenavi вырос. Для расширения производства компания выкупила соседний завод и начала открывать собственные магазины. В тот период у Евгения Протопопова был еще один бизнес — туристическая компания, которая в 1998 году оказалась на грани закрытия из-за отсутствия туристов. В офисе турфирмы и начали продавать бижутерию. Так открылся первый магазин Jenavi в Петербурге.

Франчайзинговая сеть

Сегодня сеть фирменных магазинов Jenavi насчитывает более 400 точек в России и 100 – по всему миру. Только 6 из них — собственные, остальное — франчайзинговая сеть. Продавать франшизу начали в 2005 году, и даже в кризисные 2008-2009 годы открывали до 10 партнерских точек в месяц. Продажа франшизы в то время помогала компенсировать падение выручки.

Сейчас магазины под брендом Jenavi есть во всех крупных российских городах, а также в 40 других странах: в Европе, Северной и Южной Америке, Австралии, Азии, Африке. Кроме этого бижутерия поставляется и в другие торговые точки по всему миру благодаря большой сети дистрибьютеров (у компании больше 3 тыс оптовых закупщиков).

Кто заказчики

На фабрике Jenavi выпускают две-три новые коллекции в месяц, 95% украшений делают с применением кристаллов Swarovski. Реализуют также специфические проекты. К примеру, в 2014 году в компанию обратились наследники французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери и заказали коллекцию украшений, которые повторяют рисунки на полях рукописи «Маленького принца». Так вышла лимитированная коллекция «Маленький принц», которую затем перевыпустили для широкого потребителя.

Другой любопытный проект — «Реплики истории» — это копии известных украшений, принадлежавших членам императорских семей или известным личностям.

(Фото: Jenavi)

Кроме изделий, ориентированных на розницу, Jenavi выпускает корпоративные сувениры и подарки. Среди заказчиков компании — Сбербанк, Александринский театр, парфюмерная сеть «Рив Гош» и производитель косметики «Мэри Кэй», производители пива, строительные организации.

Одна из последних идей Евгения Протопопова — создать онлайн-сервис изготовления украшений. Он позволит по присланному эскизу за сутки изготовить любое украшение, транслируя процесс в прямом эфире, после чего доставить его в любую точку мира. «У нас был такой заказ из Лос-Анджелеса, мы его успешно выполнили, отсюда и возникла идея предложить такой сервис всем желающим», — объясняет предприниматель. Сервис пока в разработке.

Ювелирные инновации

С начала 2000-х годов «Женави» выращивает искусственный малахит. Технологию Евгений Протопопов приобрел у ученых физфака СПбГУ. Искусственный малахит по характеристикам аналогичен натуральному, но производится по ускоренной схеме. Сегодня компания производит около 2 тонн этого полудрагоценного материала в год, и использует его не только для создания бижутерии, но и для изготовления предметов интерьера и сувенирной продукции.

К примеру, заказчиком наборов для письменного стола из малахита выступало правительство Петербурга, а сувениры в виде часов, шкатулок, фигурок животных и письменных принадлежностей продаются в четырех партнерских магазинах, расположенных в зданиях петербургского музея Эрмитаж. Половину выращиваемого малахита Jenavi поставляет другим организациям, в частности, в Эрмитаж для реставрации его помещений и коллекций.

В 2018 году владельцы компании планируют начать реконструкцию основного здания завода, где сейчас располагается компания, используя для оформления осколки малахита: из них можно делать декоративные панели. Снаружи надстройка над основной частью здания будет иметь вид малахитовой шкатулки, а внутри появится выставочная галерея, выложенная малахитом. Там будут показывать, как растет этот минерал, как создаются украшения, проводить экскурсии и различные мероприятия. «Мы хотим, чтобы из Эрмитажа автобусы с туристами ехали прямо к нам», — говорит Евгений Протопопов.

Философия бизнеса

«Компания — живой организм. Она развивается сама по себе, хозяйство растет», — Евгений Протопопов удивляет своим нестандартным подходом к руководству бизнесом. Говорит, что никогда не собирался становиться большим боссом, а решал только одну задачу — как стать здоровым, счастливым и богатым.

«Мне доставляет радость делать женщин красивее и счастливее, — утверждает он. — Я не могу один сделать много украшений, поэтому вокруг меня организовалось так много людей. Я не делал больших усилий по организации бизнеса, компания родилась без финансовых вложений и до сих пор мы не берем кредиты, развиваемся только за счет собственного финансирования. Все, что связано с выпуском огромного количества украшений, само гармонизируется, уравновешивается, сонастраивается на выпуск того, что хотят наши покупатели и в том количестве, в котором им нужно».

Евгений Протопопов в течение 15 лет раз в месяц проводит медитации для всех желающих. Посещение этих мероприятий, по словам бизнесмена, не является обязательным, но многие сотрудники приходят послушать своего руководителя. Практикам медитации он научился в Индии. Кроме того, уже 27 лет он не ест мяса, пять лет назад перешел на сыроедение, а пьет только очищенную мелкодисперсную воду. Очиститель воды, кстати, выпускает на собственном заводе и тоже успешно продает.

Сегодня кроме производства бижутерии и фирменных магазинов в группу компаний Jenavi входит школа танцев, фото и видео-студия, гостиница, производство «живого» питания. Евгений Протопопов, по данным сервиса Rusprofile.ru, является директором или соучредителем в шести организациях. Совокупная выручка этих компаний в 2016 году (данных за 2017 год нет), по данным Kartoteka.ru, составила 320,9 млн рублей.

«Делайте в радости. Если вы что-то делаете не радостно, остановитесь, понаблюдайте, подумайте, что вы можете делать в радости», – так объясняет секрет успеха своего бизнеса предприниматель с 27-летним стажем.