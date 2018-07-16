Таджикистан: Монополия привела к резкому повышению цен на топливо

Одним из самых популярных способов передвижения по столице Таджикистана являются так называемые «трехсомоновые такси». Этот вид частного извоза получил название по стоимости проезда.

Но теперь, из-за резкого скачка цен на автомобильное топливо, включая сжиженный газ, проезд в таком такси обходится горожанам в пять сомони (около $0,5).

30-летний Нозим Субхонов, на попечении которого жена, двое детей и престарелые родители, год назад остался без работы. Вот тогда он и стал работать на «трехсомоновом такси». В своей машине он перевозил до четырех пассажиров, которые платили по 3 сомони.

Нозим специально переоборудовал собственную машину под сжиженный газ, чтобы экономить на бензине, который стоит заметно дороже.

В конце июня мужчина, как и многие его коллеги, был вынужден поднять плату за проезд. Сжиженный газ, который, по данным Антимонопольной службы, используют в Таджикистане практически 60% автовладельцев, подорожал почти в полтора раза – с 3,4 сомони до 4,8 сомони за литр. На некоторых АЗС 11 июля цена топлива составляла уже 4,9 сомони.

Вслед за газом подскочили цены на бензин: стоимость литра марки А-95 на заправках в Душанбе достигла 8 сомони.

По словам Нозима, он был вынужден повысить цену за проезд, потому как стало невыгодно.

«Зачем мне вообще работать, если от этого я ничего не получу?», – сказал мужчина.

С повышением цен на топливо выросли тарифы на междугородний проезд. Если раньше поездка из Душанбе во второй город страны – Худжанд – стоила около 80 сомони, то сейчас – около 120. И цены растут повсеместно.

По официальным данным, около 85% из 340 тыс тонн сжиженного газа, необходимых таджикским автомобилистам, импортируется из Казахстана. Оставшаяся часть завозится из России.

Однако отследить, каким образом осуществляются поставки топлива в страну, довольно сложно: этот бизнес непрозрачен и, как утверждается, с ним связано большое количество незаконных действий.

Рост цен на сжиженный газ в регионе был вызван тем, что казахстанско-китайская компания «СНПС-Актобемунайгаз» приостановила экспорт из-за технической неисправности на Жанажольском газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области на западе Казахстана, сообщило агентство Argus, специализирующееся на анализе мирового энергетического рынка, в электронном русскоязычном бюллетене от 20 июня.

В бюллетене Argus также сообщало, что цены на газ на узбекско-таджикской границе в июне за неделю выросли на $140 за тонну, до $540.

Но эти цифры, по словам представителей отрасли, могут расти и дальше по ряду причин.

В Казахстане, откуда таджикские компании импортируют большую часть топлива, государством устанавливается предельная для внутренних покупателей оптовая цена на сжиженный газ, которая сегодня составляет 38,7 тыс тенге ($113) за тонну без учета НДС.

Казахстанских законодателей беспокоит, что устанавливаемая цена значительно ниже не только экспортных, но и оптовых цен в соседних государствах, что, по их мнению, ведет к контрабанде сжиженного газа из Казахстана. Это, в свою очередь, искажает процесс сбора данных и ставит под сомнение любые общедоступные данные об объемах и ценах.

В соответствии с изменениями в правилах, которые принял казахстанский парламент 28 июня и которые вступят в силу в январе 2019 года, оптовые цены на сжиженный газ будут отпущены в свободное плавание, т.е. на них не будет распространяться утверждаемая государством предельная цена. Тем самым будет уменьшен стимул для экспорта у казахстанских производителей.

Это может привести к дефициту и дальнейшему росту цен в Таджикистане.

Даже в краткосрочной перспективе картина не выглядит обнадеживающей.

Представитель одной компании, занимающейся импортом и реализацией сжиженного газа, на условиях анонимности сообщил Eurasianet.org, что с 1 июня по 15 июля Жанажольский газоперерабатывающий завод вообще не экспортирует газ в Таджикистан.

«Учитывая эту ситуацию, другие казахстанские компании резко повысили стоимость экспортируемого ими газа. Именно поэтому цена так резко выросла», – сказал источник.

Россия могла бы стать выгодной альтернативой, учитывая, что между ней и Таджикистаном есть постоянное соглашение о беспошлинной торговле ГСМ, но на практике этого не происходит.

«Только пара таджикских компаний и [российская] «Газпромнефть» могут воспользоваться этим соглашением», – говорит представитель таджикской компании-поставщика ГСМ.

Вклад в повышение розничных цен на сжиженный газ также внес рост тарифов на транспортировку топлива по территории Таджикистана. В апреле государственное унитарное предприятие «Таджикская железная дорога» повысило вдвое внутренние тарифы на перевозку сжиженного газа и бензина по территории Согдийской области, что на севере Таджикистана.

«Подорожание транспортировки, налоговая нагрузка и таможенные пошлины – все это негативно сказывается на ценообразовании на нефтепродукты, и в первую очередь страдает потребитель», – сказал сотрудник компании, импортирующей топливо.

Представители рынка ожидают, что ситуация стабилизируется к концу лета, но маловероятно, что цены на топливо вернутся к прежним уровням.

При этом в самом Таджикистане аналитики уверены, что имеет место монополия. Таджикский топливный рынок контролируется зятем президента страны Шамсулло Сохибовым, которому принадлежит компания «Фароз», один из основных поставщиков сжиженного газа в Таджикистан.

Сама компания поспешила опровергнуть предположения о монополии, распространив на официальной странице в Facebook заявление о том, что в Таджикистане импортом и реализацией нефтепродуктов занимаются 35 компаний. Представители «Фароз» заверили, что в стране существует здоровая конкуренция, и сама компания заинтересована в конкурентоспособных ценах.

Между тем, источник близкий к отрасли на условиях анонимности подтвердил Eurasianet.org, что импорт в страну действительно осуществляют более трех десятков компаний, и каждая из них по отдельности заключает контракты с поставщиками газа.

«Но большинство из них аффилированы с Шамсулло Сохибовым, а те, которые не под его контролем, вынуждены давать «долю», не снижать цены, чтобы компании Сохибова тоже были конкурентоспособными. В связи с этим цены на топливо на АЗС практически не отличаются», – заявил источник.

Демонстрировать существование «здоровой конкуренции» Сохибову помогает Ассоциация импортеров нефти и сжиженного газа, которую, по данным международной организации OCCRP, объединяющей расследующих коррупцию репортеров, «Фароз» зарегистрировала в 2013 году.

OCCRP, со ссылкой на двух представителей отрасли, сообщает, что голос ассоциации необходим для получения лицензий на импорт топлива и лоббирования «интересов импортеров», а фактически одного лица.

Но в конечном итоге от подобной монополии и повышения цен страдает простой народ. Эксперт по экономическим вопросам Алишер Сафаров говорит, что подорожание топлива значительно повлияет на ценообразование на продукты первой необходимости.

«Цены на продукты поднимутся, поскольку для их доставки к конечному покупателю также используется транспорт, который уже повысил цены на свои услуги. Любые изменения в первую очередь коснутся простого потребителя…», – добавил эксперт.