Абхазия благодарна Сирии за признание своей независимости, вне зависимости от обстоятельств

Около заброшенного бывшего здания парламента Абхазии, сгоревшего во время сепаратистского конфликта с Грузией в 1990-е годы и не подлежащего восстановлению, на ветру развеваются несколько флагов. Государственные флаги России, Науру, Венесуэлы, Никарагуа, Тувалу и Вануату соответствуют горстке стран, которые признали Абхазию как независимое государство, что вызвало озабоченность Грузии и ее западных союзников.

Но вскоре добавится еще один флаг. В конце мая Сирия установила дипломатические отношения с Абхазией и другой отделившейся от Грузии территорией – Южной Осетией. Таким образом Дамаск возобновил процесс, который, казалось, остановился: после того, как Россия первой признала независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года, последней страной, заявившей об официальном признании, стала в сентябре 2011-го Тувалу. Признания независимости государством Тувалу оспаривается: Грузия заявляет, что тихоокеанская островная страна отозвала свое первоначальное решение, а Абхазия утверждает обратное.

«Это столь же важно, как и первое признание Республики Абхазия со стороны другого государства, – сказал Eurasianet.org де-факто президент республики Рауль Хаджимба в своем кабинете с видом на Черное море. – Сирия на сегодняшний день находится в состоянии войны, – продолжил Хаджимба. – Они оказались в сложной ситуации, но нашли в себе смелость признать Республику Абхазия».

В Абхазии и за ее пределами многие восприняли признание независимости территории со стороны Сирии как знак благодарности Дамаска Москве: российское военное вмешательство в сирийскую гражданскую войну переломило ситуацию в пользу правительственных сил Башара Асада. В заявлении министра иностранных дел Сирии о признании независимости говорилось, что Сирия сделала это «в знак благодарности за помощь в борьбе против террористической агрессии» – помощь, которая была незначительной со стороны Абхазии и Южной Осетии, но решающей со стороны России.

Абхазские официальные лица признают роль России, но настаивают на том, что эта роль была вторична.

«Хорошие отношения между Россией и Сирией – это дополнительное преимущество», – сказал Eurasianet.org бывший де-факто министр иностранных дел Вячеслав Чирикба. Однако он отрицает, что Дамаск заявил о своем признании с подачи России.

«Это плод многих разнообразных усилий – и помощи со стороны России, конечно – но по большей части это произошло в результате непосредственных контактов между абхазскими и сирийскими дипломатами и деятелями культуры, – отметил Чирикба. – Наши люди регулярно ездили в Дамаск – из торговой палаты, министерства иностранных дел, министерства финансов – и в конечном итоге это привело к такому политическому шагу».

«Сотрудники российского посольства оказывали нам большую техническую поддержку, когда наша делегация находилась в Сирии», – заметил Инвер Алшундба, начальник департамента Ближнего Востока и Африки де-факто министерства иностранных дел Абхазии.

Официальные лица Абхазии надеются, что признание со стороны Сирии повлечет за собой развитие сотрудничества. В то время как расстояние между Абхазией и большинством ее дипломатических партнеров препятствует их тесному взаимодействию, Чирикба в шутку заметил, что «отсюда до Сирии можно доплыть на лодке – она гораздо доступнее». По словам Алшундбы, его ведомство рассматривает возможность открытия посольства Абхазии в Дамаске, и он считает, что «это позитивно скажется на наших торговых отношениях».

Абхазские официальные лица любят обращать особое внимание на долгую историю связей между Абхазией и Сирией. Де-факто президент Хаджимба отметил, что абхазы ведут свой род от древних хеттов, которые, по его словам, «пришли из Сирии». В XIX веке завоевание Россией Кавказа привело к тому, что многие коренные жители были вынуждены покинуть свои дома, и тысячи абхазов и черкесов переселились на Ближний Восток. «У нас древние исторические связи», – заметил Хаджимба.

С тех пор как Абхазия де-факто обрела независимость, она стремится вернуть на родину своих этнических родственников из Сирии и Турции, и эта деятельность приобрела безотлагательный характер после начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Абхазское правительство помогло принять на территории Абхазии более 500 этнических абхазов из Сирии, многие из которых остаются здесь по сей день.

«Когда в Сирии вспыхнул военный конфликт, Абхазия стала одной из первых стран, проявившей участие к сирийскому народу», – заметил Алшундба. Беженцы – это «естественный мост между Абхазией и Сирией», добавил Чирикба, который до своей отставки в 2016 году координировал программу по репатриации.

Другие абхазы более скептично отнеслись к признанию со стороны Сирии. «При всем должном уважении к нашим дипломатам, очевидно, что шаг Дамаска – это знак благодарности России, – написал известный журналист Инал Хашиг на сайте JAM News. – Тем не менее, еще одно государство установило дипломатические отношения с Абхазией. [...] Абхазия пребывает в хорошем настроении, после того как Сирия признала ее государственность».

Алшундба, начальник департамента Ближнего Востока и Африки министерства иностранных дел, сообщил, что его ведомство активно пытается добиться признания со стороны других государств. Некоторые могут подумать о Турции, где абхазская диаспора намного обширнее. Однако в своем комментарии на «Эхе Кавказа» колумнист Виталий Шария заметил, что не стоит ожидать, что Анкара последует примеру Дамаска. Для Турции «отношения со своим северо-восточным соседом, Грузией, гораздо важней».

«Речь не только о Ближнем Востоке или об арабских государствах, – утверждает Алшундба. – Министерство иностранных дел постоянно работает над установлением контактов со всеми государствами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве на основе взаимного уважения. Это будет продолжаться до тех пор, пока все не признают Республику Абхазия». Алшундба отказывается раскрывать подробности. «Я могу только сказать, что мы над этим работаем – я не могу дать конкретных названий», – сказал он, ссылаясь на усилия, направленные против признания Абхазии, которые предпринимают Грузия и ее союзники.

В 2017 году Соединенные Штаты приняли закон, запрещающий оказывать поддержку странам, признавшим Абхазию и Южную Осетию. Грузия ответила на признание со стороны Сирии разрывом дипломатических отношений с Дамаском и даже закрыла свое воздушное пространство для сирийских авиалиний. Европейский Союз, наряду с другими силами, действующими на международной арене, также осудил предпринятый Сирией шаг и вновь заявил о своей поддержке Грузии.

«Мы много работали в Африке, Латинской Америке, в Тихоокеанском регионе, – сказал Чирикба. – Иран, арабские государства, Северная Африка, Эфиопия, Эритрея. Проблема в том, что большинство стран – в большей или меньшей степени – финансово зависят от Запада».

«Никто не знает, сколько времени придется ждать Сухуму до очередного признания, – написал Хашиг, использовав при этом местный вариант названия столицы Абхазии. – Может быть, год. Иран, например, сейчас стал нашим козырем стараниями Трампа. А, может быть, десять лет. В этой геополитической игре очень мало зависит от нас, абхазов».