В Казахстане судят этническую казашку из Китая

Районный суд в маленьком казахстанском городке Жаркент, в 30 километрах от границы с Китаем, в эти дни решает вопрос жизни и смерти человека.



Подсудимая – этническая казашка, гражданка Китая, 42-летняя Сайрагуль Сауытбай – обвиняется в пересечении казахстанско-китайской границы по поддельным документам. По казахстанским законам ей грозит штраф до $7000 или лишение свободы до одного года с последующей депортацией.



Но тюрьма подсудимую не пугает.



«Я полностью признаю свою вину и готова понести любое наказание. Я прошу только одного – не выдворять меня в Китай. Там меня ждет смертная казнь», – просит Сауытбай.



Казахстан оказался в щекотливом положении. Оправдание Сауытбай или отказ в депортации вызовет возмущение у Пекина, с которым Астана имеет тесные экономические связи. А выдворение может привести к решительному протесту в стране, где синофобскими настроениями могут воспользоваться оппоненты власти.



13 июля в Панфиловском районном суде в Жаркенте состоялось второе заседание по делу Сауытбай. В этот жаркий день в душном зале суда размером с обычную гостиную более 40 человек – родственников, общественных деятелей и журналистов – сидели, прижавшись друг к другу, на скамейках в три ряда.



Посередине сидела семья Сауытбай: супруг Уали Ислам и двое детей – 13-летняя дочь Укаляй и 8-летний сын Улагат. Мальчик сидел на коленях у отца и помогал ему справиться с жарой, угощая холодным чаем.



Люди обсуждали детали судебного дела. В самом углу, у окна, было тихо. Там сидели два представителя консульства Китая и переводчик.



«Китайцы пришли, китайцы», – шептались люди, показывая на них пальцем.



Конвоиры ввели в комнату подсудимую – женщину невысокого роста с загорелым, обветренным лицом и усталым взглядом. Ее правая рука была прикована наручниками к руке полицейского.



Дочь, увидев маму, бросилась ей на шею и заплакала.



«Все будет хорошо, милая, видишь, я в порядке. Не плачь», – сказала ей мать. После этого конвойные завели женщину внутрь застекленного ограждения.



Прокурор зачитала обвинительный акт, согласно которому Сайрагуль Сауытбай 5 апреля «умышленно и незаконно пересекла государственную границу Казахстана» со стороны Китая по поддельным документам, а 22 мая была задержана сотрудниками Комитета национальной безопасности Казахстана.



Подсудимая призналась, что у нее не было выбора, и объяснила свои мотивы.



Сауытбай состояла в Коммунистической партии Китая и несколько лет работала директором детского сада. По ее словам, эта должность там приравнивается к государственной службе.



Все началось, когда ее муж и дети летом 2016 года переехали в Казахстан, а ровно через год получили гражданство этой страны. Такую возможность предоставляет специальная программа правительства по возвращению этнических казахов на родину.



Китайские власти начали обвинять Сауытбай, которая поддерживала связь с семьей, в передаче конфиденциальной информации Казахстану. Ее уволили из детского сада, отобрали документы и пригрозили судом.



«В начале 2018 года они отправили меня работать в лагерь политического перевоспитания, который расположен в горах. Официально это учебный центр, где люди изучают идеологию Китая. Но на самом деле это настоящая тюрьма», – сказала она.



Казахские репатрианты из Китая говорят, что люди в этих центрах содержатся против воли, многих заточают в кандалы.



До этого СМИ широко освещали бедственное положение уйгуров, живущих в китайском районе Синьцзян. Как и казахи, это преимущественно мусульманское и тюркоязычное сообщество, которое подвергается репрессиям на протяжении четверти века. По словам правозащитников, огромное количество людей покинули свои дома, были арестованы или исчезли. С преследованием китайских властей сегодня столкнулись и казахи, утверждают активисты.



Лагеря перевоспитания являются самым жестким методом китайской «кампании». Бывшие заключенные говорили о голоде, пытках и системе воспитания, схожей с тем, что было в Китае в разгар культурной революции.



По словам Сауытбай, «воспитанников» заставляют читать идеологическую литературу, учить государственный гимн или осваивать местный язык. В этих центрах в основном содержатся казахи и уйгуры, чьи культурные особенности оцениваются как «отсутствие патриотизма к Китаю».



Основанием для такого обвинения, как правило, служит переезд этнических казахов на историческую родину по правительственной программе Казахстана. Китай обвиняет их в двуличии и предательстве. Когда репатрианты возвращаются в Китай проведать родных или выписаться с места проживания, местная полиция задерживает их и помещает в центры политического перевоспитания.



Количество людей, содержащихся в таких лагерях, неизвестно. Исполнительная комиссия Конгресса США по Китаю сообщает со ссылкой на сообщения в СМИ, которые она считает заслуживающими доверия, что в так называемых «центрах политического образования» находятся или содержались от 500 тысяч до миллиона человек.



На судебном заседании Сауытбай впервые озвучила шокирующую цифру, проливающую свет на масштабы проблемы.



«В заключении в центре, где я работала, находилось более 2500 этнических казахов. Я знаю, что в том районе было еще несколько таких лагерей», – сказала она.



После этих слов в зале раздался гул возмущения.



Когда китайским властям задавали вопросы о лагерях, они отрицали их существование. В то же время чиновники постоянно говорят о своей борьбе против предполагаемого исламского экстремизма в отдаленных западных регионах.



Сауытбай заявила, что китайские власти часто приговаривают казахов к смертной казни. Подсудимая рассказала о женщине, которую казнили только за то, что она отправила по мессенджеру родным в Казахстан видео с церемонии поднятия государственного флага Китая. Ее обвинили в незаконной передаче информации Казахстану.



«Китайцы могут казнить наших соотечественников без суда и следствия, лишь на основе подозрений. Решения выносятся за несколько минут. Они нас за людей не считают», – сказал Eurasianet.org сидящий в зале Саяхат Асимхан, житель Алматы, переехавший в Казахстан из Китая более 10 лет назад.



Сауытбай заявила, что даже упоминание в другой стране о центре перевоспитания считается раскрытием государственной тайны и грозит смертной казнью в Китае.



В заключение она призналась, что была вынуждена нарушить закон, чтобы найти в Казахстане убежище и воссоединиться с семьей.



Абзал Куспан, адвокат Сауытбай, в перерыве сообщил Eurasianet.org, что судьба его подзащитной остается неясной. По казахстанским законам подсудимая, будучи гражданкой другого государства, подлежит депортации, отметил он.



«Однако ее защищают международные документы – Пакт о гражданских и политических правах и Конвенция ООН против пыток, ратифицированные Казахстаном и имеющие приоритет над национальными законами, – отметил он. – Эти соглашения запрещают выдворение человека в страну, где его права будут нарушены, не говоря уже об угрозе жизни».



Куспан добавил, что в Казахстане еще не было подобного прецедента и итог судебного разбирательства предсказать трудно.



После судебного процесса журналисты окружили представителей китайского консульства и засыпали их вопросами. Дипломаты было явно в плохом настроении и молча поспешили к своему автомобилю. Толпа последовала за ними.



«Эй, почему не отвечаете?», «Вам задают вопросы!», «Переводчик, ты же казах, переводи им!», – потребовали гражданские активисты, в прошлом сами бежавшие из Китая. Кто-то из них кричал на китайском.



Китайцы быстро уселись в черный посольский внедорожник и уехали.



Супруг подсудимой Уали Ислам явно не испытывал агрессивных эмоций по отношению к представителям Китая. Он стоял перед зданием суда и успокаивал дочь.



«Дети переживают, хотят, чтобы мама скорее приехала домой. Я им говорю, что маме будет лучше в тюрьме, но в Казахстане, лишь бы не уехала в Китай, тогда мы ее больше никогда не увидим. Но детям трудно это объяснить», – сказал Ислам Eurasianet.org.