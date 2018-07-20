Между Узбекистаном и Кыргызстаном процветает челночная торговля, но долго ли это продлится?

В конце июня на пропускном пункте «Достук» на кыргызско-узбекской границе царили духота и толчея. Люди с коробками, полными товаров, ждали в огромных очередях под палящим солнцем.

Еще год назад такое невозможно было представить.

«Достук» («Дружба»), расположенный на юге Кыргызстана рядом с городом Ош, работает круглосуточно начиная с осени 2017 года. До недавнего времени сотрудники узбекской погранслужбы позволяли пересекать здесь границу только людям, имеющим специальное разрешение, которое трудно было получить. Основанием для получения разрешения были похороны, свадьбы или другие подобного рода события, в других случаях добиться разрешения было практически невозможно. Теперь границу может пересечь любой гражданин Узбекистана или Кыргызстана с действительным паспортом.

Такое упрощенное передвижение – результат узбекской политики добрососедства, которая была воспринята с энтузиазмом. И в обеих странах поспешили воспользоваться представившейся возможностью.

Воссоединение семей

Раз в месяц 61-летняя Адинахон Мамадинова ездит из Узбекистана в Кыргызстан, чтобы навестить свою младшую дочь и других родственников. Адинахон родилась и выросла в Калинине, кыргызском селе почти в 30 км от Оша. Но когда ей исполнилось 25 лет, она вышла замуж и переехала в Узбекистан. На протяжении семи лет она мало виделась со своими родственниками в Кыргызстане.

«Слава Богу, дорога теперь открыта. Спасибо за это нашим президентам, потому что так много людей таких же, как я. Многие были разлучены со своими родственниками», – сказала Мамадинова.

И хотя поначалу открытие границы приветствовали из-за возможности вновь воссоединиться семьям, вскоре последовал бурный рост торговли.

Начиная с весны, Мамадинова и ее родственники везут через границу помидоры и огурцы, которые в Узбекистане созревают чуть раньше, чем в Кыргызстане.

И она не одинока. В шесть часов утра на главном овощном рынке Оша в районе Шейит-Добо начинают появляться сельские жители из Узбекистана со своими товарами. Некоторые привозят товары грузовиками. У других же, как у Мамадиновой, меньше товара для продажи, и они добираются от границы до рынка на микроавтобусе.

Когда в конце июня журналистка Eurasianet.org встретилась с Мамадиновой, та ежедневно перевозила до 50 кг укропа, лука, душистого чабера и красного перца. В Оше ту же зелень и овощи можно продать в два раза дороже, чем в Узбекистане.

«Мы живем за счет торговли. Мы немного помогаем нашим детям, растим внуков, – рассказывала Мамадинова. – Если ты работаешь не покладая рук, все будет хорошо, где бы ты ни оказался».

Зов беспошлинной торговли

Настоящий заработок приносит перевозка бытовой техники из Кыргызстана в Узбекистан.

Цифры ошеломляют. По данным представителей пограничной службы Кыргызстана, к июню этого года границу ежедневно пересекали до 18 000 человек. Многие их этих людей специально приезжали за холодильниками, телевизорами, кухонными плитами, кондиционерами и микроволновками, пользуясь лазейкой в законодательстве, позволяющей приезжающим вывозить такого рода вещи для личного пользования без уплаты пошлины.

«У нас в Узбекистане есть компания «Артель», которая делает холодильники, но они дороже. Товары из Китая тоже дороже, поскольку они проходят через таможню, и нам приходится оформлять множество документов, – рассказал Маруф, один из тех узбекских предпринимателей, которые выступают в качестве посредников и организаторов этого огромного потока товаров. – Это намного удобнее, потому что мы можем избежать всей таможенной процедуры».

Бытовая техника типа той, что перевозит через границу Маруф, представившийся только по имени, в Узбекистане может стоить примерно на $50-$100 дороже.

Работает это следующим образом: посредники получают заказы из таких мест, как товарный рынок «Жахон» в узбекском городе Андижане. Затем посредники передают заказ поставщикам на рынке «Кара-Суу» – огромном базаре в Кыргызстане, расположенном примерно в 30 минутах от Оша, где продаются практически исключительно китайские товары. Потом эти товары привозят на фуре в «Достук» на импровизированный распределительный пункт. Люди, которые, надрывая спины, перетаскивают на себе товары через границу – это разнорабочие, или, как их называют по-узбекски, «мардикоры».

Подобная система оказалась выгодным делом для таких людей, как 24-летний Хурсанали Джурабаев, который раньше был разнорабочим в своем узбекском селении недалеко от границы. После ослабления пограничного режима он работал на нескольких стройках в Кыргызстане, где платили немного лучше. Но после того как работодатели несколько раз его обманули, он решил, что больше денег можно заработать, перевозя бытовую технику.

Перейдя границу с Кыргызстаном, Джурабаев присоединяется к прочим мардиковам, ожидающим на стоянке. Посредники, координирующие работу, фотографируют их паспорта и записывают номера телефонов для подстраховки. Затем мардикоры получают свой груз на тот день. Нередко это тяжелый холодильник, обвязанный веревкой и ненадежно балансирующий на спине у челнока. В свободной руке некоторые могут нести телевизор или другие небольшие товары.

Затем мардикоры проводят под открытым небом от пяти до десяти часов, а иногда и больше, ожидая, пока пограничники пропустят людей одного за другим.

«За переправку одного груза мне платят 300 [кыргызских] сомов ($4,4). У меня повреждена рука, поэтому я не могу нести больше двух предметов одновременно. Но я привычен к такой работе. С детства я перетаскивал разные вещи», – рассказал Джурабаев.

Будучи разнорабочим, Джурабаев получал около $150 в месяц. Переправляя бытовую технику, он может заработать до $190.

«Я трачу эти деньги на дорогу и на другие вещи. Я живу один в квартире и должен платить [за аренду]. На оставшиеся деньги я покупаю еду. А после этого, слава Аллаху, они кончаются!» – смеется он.

Переносить товары через границу – это не сугубо мужское занятие.

Ханипа Ахматкулова стояла в очереди уже больше одного дня, когда с ней встретилась журналистка Eurasianet.org. Ханипа перевозила две большие коробки, в которых были холодильник и телевизор. Когда ожидание слишком затягивается, коробки превращаются в импровизированные кровати.

«На нашей стороне нет работы. Мы просто выживаем. Муж зарабатывает деньги в Москве. А я ненадолго приезжаю в Кыргызстан, когда удается найти кого-нибудь, кто может посидеть с ребенком», – сказала Ахматкулова.

Нурланбек Жалбиев, начальник управления пограничного контроля Государственной погранслужбы, отметил, что четыре пятых всего трафика через КПП «Достук» – это люди, переправляющие товары. Он признается, что они не ожидали такого огромного количества людей.

«Поначалу пропускная способность была в пределах нормы. Но поток людей увеличился в два-три раза. Конечно, мы не можем с ним справиться, и узбеки с ним тоже не справляются. Чтобы как-то облегчить ситуацию, мы установили дополнительные кабины паспортного контроля, но этого по-прежнему недостаточно», – заметил Жалбиев.

Многие из челноков жалуются, что огромное скопление людей на границе создало идеальные условия для тех пограничников, которые рассчитывают на взятки. Однако никто не готов выступать с подобного рода обвинениями под запись.

Выгодная сделка

Огромные толпы людей создали в свою очередь возможности заработка для находчивых предпринимателей. Территория около «Достука» была заброшенной. Теперь на этом месте возник оживленный центр торговли. Когда-то оставленные и пустующие магазинчики заново покрасили. В некоторых палатках меняют валюту, в других торгуют конфетами, а где-то даже продают авиабилеты в Россию, Турцию и Дубай.

В начале лета 42-летняя Дилярам Таджиева вместе со своим братом арендовали торговую точку и теперь продают конфеты российского производства.

«Многие покупают конфеты на рынке в Кара-Суу вместе с более крупными товарами, будь то бытовая техника или текстиль. Но к тому времени, когда конфеты оказываются на границе, они уже тают. Удобнее покупать их непосредственно здесь, у нас», – сказала Таджиева.

Таджиева – этническая узбечка родом из Оша, но, хотя она бегло разговаривает со своими этническими родственниками, по ее словам, покупатели с узбекской стороны все же кажутся ей чужими.

«С узбеками, по сравнению с кыргызами, трудно работать. Они всегда пытаются сбить цену, поторговаться. Наши люди щедрее. Я предпочитаю работать с нашими людьми», – говорит она.

Таджиева раньше работала на рынке в Кара-Суу, но ее новое место работы гораздо ближе к дому. Она работает в магазине днем, а ночью ее сменяет брат. Это круглосуточный бизнес, и ночью даже лучше покупаются конфеты, поскольку меньше вероятность, что они испортятся.

«В Узбекистане очень высокие пошлины на ввоз товаров, особенно на российские конфеты. Они сами делают вполне хорошие сладости, но российские конфеты все же лучше. Поэтому они приезжают за ними сюда», – рассказывает Таджиева.

Заняты, как никогда прежде

Торговцы в Кара-Суу особенно воодушевлены происходящим. Рынок в Кара-Суу столкнулся с резким снижением спроса начиная с 2015 года, когда Кыргызстан присоединился к Евразийскому экономическому союзу во главе с Россией, что потребовало увеличения торговых пошлин на товары из Китая – изменение, которое нанесло удар по сектору реэкспорта.

Но, по словам Хамрахан Газиевой, которая почти 20 лет занимается продажей холодильников, телевизоров и пылесосов, она никогда не видела такого уровня продаж, как в последние три месяца.

«Что касается холодильников, то мы продаем их с наценкой только в $3-5, чтобы можно было продать их быстрее. Мы не можем увеличить наценку. Если раньше мы продавали 15-25 холодильников в неделю, то теперь мы продаем такое количество за один день», – рассказала она.

Количество больших металлических контейнеров, выстроенных в лабиринт, который представляет из себя базар в Кара-Суу, значительно увеличилось после того, как начался узбекский бум.

«Эта торговля помогает нам хотя бы немного жить, кормить наших внуков», – сказала Газиева.

Ложный оптимизм?

Что же касается всего этого ликования, оно может так же быстро закончиться, как и началось.

Напуганные неожиданным притоком иностранных товаров, производители в Узбекистане обратились за поддержкой к властям, чтобы те приняли строгие меры. Таким образом, начиная с 1 июля было введено ограничение, в соответствии с которым наемные рабочие могут ввозить в страну всего один предмет в месяц для так называемого личного пользования.

Но когда журналистка Eurasianet.org побывала на границе за несколько дней до вступления в силу нового правила, казалось, мало кто был обеспокоен грядущей переменой.

Олимжон Исмаилов работает поваром в столовой. Каждые выходные он пересекает границу через КПП «Достук», чтобы перевезти холодильник и заработать немного дополнительных денег для своих троих детей.

«Хорошо, я не буду больше сюда ездить. Буду работать в столовой и жить, как раньше, на 30 000 сумов ($4) в день», – сказал он.

Посредники спешно принимают меры, чтобы спасти свой бизнес. Маруф сказал, что наймет побольше людей, которые будут переносить дозволенный им по закону один предмет бытовой техники. Если ему не удастся сохранить большой объем товарооборота, то, по его словам, он просто вернется в Андижан, чтобы найти другую работу.

«Найду работу. Только Бог знает, что я буду делать», – сказал он.

Новые правила действительно не замедлили дать результат. Гульмира Борубаева, пресс-секретарь пограничной службы Кыргызстана, сообщила, что начиная с 1 июля границу в «Достуке» пересекают не более 9 000 человек – это много, но гораздо меньше, чем 18 000 человек, когда поток людей достигал пикового значения.

Милиционер, дежуривший на пропускном пункте «Достук», испытывал явное облегчение в связи с сократившимся количеством людей.

«Наконец-то первый раз за полгода наши ребята могут немного передохнуть», – сказал он.