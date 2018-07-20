Кыргызстан: Мэра столицы задержали по подозрению в коррупции

Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана 19 июля задержал мэра Бишкека по делу о коррупции. Неделю назад депутаты городского собрания единогласно вынесли ему вотум недоверия. Через несколько часов после задержания премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подписал указ об увольнении мэра.

Задержанный Албек Ибраимов был последним высокопоставленным назначенцем экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, который после окончания своего президентского срока потерял политическое влияние.

Новый президент Сооронбай Жээнбеков, который изначально позиционировался как преемник Атамбаева, отвернулся от него и менее чем за полгода уволил всех соратников бывшего главы государства.

Как утверждают в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ), Ибраимов проходит обвиняемым сразу по трем уголовным делам, связанным с коррупцией.

По версии следствия, будучи мэром, Ибраимов организовал коррупционную схему по незаконному выделению земель в южной части города Бишкека. По его указанию, на подставных лиц оформили 2 участка по 5 гектаров.

«При этом выделенные участки впоследствии были перепроданы третьим лицам по более высокой цене», — объясняют в ГКНБ.

По этому делу 6 июля также задержали первого вице-мэра Бишкека Рената Макенова.

Кроме этого, Ибраимова подозревают в растрате и присвоении имущества транснациональной корпорации «Дастан» в 2012 году. На тот момент Ибраимов был ее председателем и якобы присвоил $270 тыс.

В третьем деле, по которому проходит мэр, его обвиняют в продаже 100% акций пансионата «Солнечный берег», из-за чего корпорация «Дастан» также потеряла более 152 млн сомов (около $220 млн).

Сам Ибраимов, комментируя и уголовные дела против себя, и вынесенный ему вотум недоверия, сказал, что считает все эти действия «политически мотивированными».

Экс-президент страны Алмазбек Атамбаев также назвал увольнение и задержание своих бывших соратников «грязной травлей» со стороны новых властей.

Парламент Кыргызстана, лояльный к новому президенту, ранее поддержал увольнение экс-генпрокурора Индиры Джолдубаевой и бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Последний с 5 июня находится в следственном изоляторе ГКНБ, причем также по делу о коррупции.