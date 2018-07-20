Казахстан: Власти не раскрыли чиновника-олигарха

Министерство финансов Казахстана сохранило в тайне имя загадочного «покупателя из правительства», который приобрел элитные апартаменты в Париже.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Мади Такиев 18 июля заявил, что личность покупателя квартиры стоимостью 65 млн евро ($76,5 млн) установлена. Но не будет озвучена.

«Налогоплательщик не разрешает нам оглашать его сведения. Поэтому мы не можем разгласить», – цитирует чиновника деловой портал Forbes.

В ноябре 2017 года местные СМИ облетела сенсационная новость о покупке казахстанским чиновником недвижимости в Париже по заоблачной цене.

Источником информации стал сайт агентства элитной недвижимости Mansion Global, принадлежащий Dow Jones, который сообщил, что официальный представитель правительства Казахстана купил роскошную квартиру площадью 1200 квадратных метров в «золотом треугольнике» французской столицы, всего в минуте ходьбы от Елисейских полей.

Казахстанский телеканал КТК связался с источником издания – бельгийским риелтором Игнасом Мювиссеном, который дополнительно сообщил, что казахстанские покупатели часто приобретают европейскую недвижимость, переплачивая при этом в два-три раза выше рыночной цены.

Новостному порталу Sputnik риелтор рассказал, что покупатель из Казахстана вместе с квартирой приобрел также четыре автомобиля: два Mercedes G для сотрудников службы охраны, а также два Maybach для личного пользования.

Новость несколько дней горячо обсуждалась в соцсетях. Казахстанцы возмущались масштабами покупки на фоне усиления кампании по борьбе с коррупцией, проводимой Астаной.

Гадая о том, кто это мог быть, большинство склонялось к «кандидатуре» зятя президента Тимура Кулибаева. 51-летний бизнесмен, по данным американского Forbes на июль 2018 года, занимает первое место среди казахстанцев в мировом рейтинге миллиардеров, где он расположился на 729 строчке с общим состоянием $3,1 млрд.

Генеральный прокурор Жакип Асанов поспешил успокоить общественность и заявил, что на основе новости начато расследование.

О результатах проверок правительство Казахстана сообщило только сейчас, но ответов на самые главные вопросы не предоставило.

Представитель Комитета государственных доходов Мади Такиев сказал, что недвижимость была приобретена законным путем.

«Он [покупатель] показал свой доход, с которого были уплачены налоги, и свободные деньги, на которые он приобрел имущество. Это не правительственный человек», – заявил он.

Судя по новым онлайн-комментариям к новости, люди считают, что их догадки подтвердились.