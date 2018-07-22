Грузия: Иванишвили ведет наем кандидатов в президенты?

Этой осенью в Грузии пройдут президентские выборы, и многие ожидают, что «серый кардинал» Бидзина Иванишвили воспользуется ими, чтобы посадить своего человека в единственное неподконтрольное олигарху крупное кресло.

Когда Иванишвили, миллиардер и глава правящей партии «Грузинская мечта», в прошлый раз выдвинул кандидата в президенты, все пошло не так, как он надеялся. Действующий президент Георгий Маргвелашвили – человек науки, и Иванишвили любил поболтать с ним на философские темы. Но, будучи избранным президентом в 2013 году, Маргвелашвили проявил независимость, вместо того, чтобы стать одной из многих верных, послушных фигур, которые в последние годы занимают высокие государственные должности в стране.

Маргвелашвили открыто отказывался подчиняться Иванишвили, критиковал его закулисное правление, и даже отказался въехать в президентскую резиденцию, которую «Грузинская мечта» так тщательно для него подготовила. «Я считаю Маргвелашвили своей самой большой политической ошибкой», – как-то признался Иванишвили.

Но миллиардер извлек из всего этого урок, и теперь, судя по всему, проводит собеседования с кандидатами, ища более сговорчивых, но одновременно обладающих соответствующим президентскому посту калибром.

«Их [кандидатов] спрашивают: «Ты будешь показывать характер или будешь пай-мальчиком или пай-девочкой?», – сказал Маргвелашвили в интервью местному каналу «ТВ-25». – Им надо выбрать кого-то, кто готов поступиться чувством собственного достоинства, и одновременно способен выполнять свою работу, и это будет непросто».

Судя по утечкам в СМИ и мнению аналитиков, Иванишвили может остановиться на министре здравоохранения Давиде Сергеенко, который, согласно опросам, является самым популярным государственным чиновником, или экс-министре по делам вынужденно перемещенных лиц Созаре Субари. Также выбор может пасть на родившуюся во Франции и говорящую с французским акцентом экс-министра иностранных дел Саломе Зурабишвили-Кашия. Она – единственный независимый депутат в парламенте, где доминирует «Грузинская мечта», хотя и является известным сторонником этой партии.

Кое-кто даже заявляет, что Иванишвили номинирует единственного в мире человека, которому может полностью доверять – себя. Как его сторонники, так и противники считают, что это был бы умный ход. «Г-н Бидзина [Иванишвили] был бы для нас лучшим кандидатом», – сказал спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Другие члены «Грузинской мечты» выразили такое же мнение.

По словам критиков, если Иванишвили выдвинет свою кандидатуру на пост президента, это позволит ему перестать скрывать секрет Полишинеля о том, что он является настоящим правителем Грузии, и вступить в мир открытой политики, где лидеров избирают на свои должности и призывают к ответу. «Приняв участие в выборах, он вернет себе легитимность», – сказал политический аналитик Гия Хухашвили изданию Prime Time News.

Прочие настроены скептически. «Он не собирается этого делать», – сказал Eurasianet.org директор Грузинского института политики Корнелий Какачиа. «Иванишвили сейчас находится в удобном положении, где ему не приходится беспокоиться о мелких и банальных политических вопросах, пожимать руки политическим лидерам или подвергаться прямой критике по каким-либо политическим вопросам. Столкнувшись с кризисом, он может пожертвовать главами правительства, оставаясь при этом по большей части чистеньким и продолжая выкапывать деревья», – добавил Какачия, ссылаясь на своеобразное, противоречивое хобби Иванишвили.

Иванишвили около года занимал кресло премьер-министра, но в ноябре 2013 года ушел с этого поста. С тех пор он оказывал влияние на политику в неофициальном порядке, через верных ему людей, расставленных на различные должности в правительстве. В этом году он вернул себе официальную политическую роль, заняв пост председателя «Грузинской мечты» в явной попытке положить конец внутренней борьбе за роль кандидата в президенты от этой партии.

Новый президент будет пятым в истории современной Грузии. Но полномочия президента сейчас урезаны до, по сути, титульного статуса. Самой высокой должностью в стране номинально является пост премьер-министра, но премьеры в последнее время быстро сменяют друг друга, уделяя большую часть времени в этой должности восхвалению Иванишвили.

Последний премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил об уходе в отставку в июне, сославшись на разногласия с Иванишвили. Характер этих разногласий остается неясным, учитывая, что до этого Квирикашвили хвалил и благодарил Иванишвили.

Преемник Квирикашвили, ранее малоизвестный 36-летний экс-министр финансов Мамука Бахтадзе, появился ниоткуда, по крайней мере, с точки зрения большей части населения Грузии.

«Премьер-министр [Квирикашвили] просто встал и ушел, и теперь появился этот мальчик, но это не имеет особого значения, поскольку премьер-министры служат только громоотводами, – сказал Какачия. – Всякий раз, когда происходит кризис [в последние два месяца Грузия пережила ряд протестов], во всем обвиняют премьер-министров и избавляются от них, в то время как Иванишвили благополучно остается за кулисами, продолжая принимать решения по ключевым политическим вопросам».

На этом фоне президентские выборы имеют как минимум символическое значение, сказал Луис Наварро, давно наблюдающий за событиями в Грузии. «Захватит ли Бидзина Иванишвили последний институциональный бастион, еще не контролируемый его «Грузинской мечтой?» – задался вопросом Наварро, бывший директор грузинского представительства финансируемого США Национального демократического института (НДИ).

Основным кандидатом от оппозиции станет Григол Вашадзе, еще один бывший министр иностранных дел. Его поддерживают несколько оппозиционных партий, в первую очередь «Единое национальное движение» (ЕНД) экс-президента Михаила Саакашвили. На состоявшейся 17 июня церемонии в честь официального начала своей предвыборной кампании Вашадзе осудил закулисное правление Иванишвили и предложил другим оппозиционным силам объединиться вокруг его кандидатуры. «Нашей национальной целью было и остается движение к экономическому процветанию, истинному прогрессу, истинному равенству и справедливости, – сказал Вашадзе. – Если мы не продолжим двигаться к этой цели, нам не избежать очередной попытки узурпации власти».

Намерен ли переизбираться нынешний президент?

Возможно, что Маргвелашвили захочет быть переизбранным на второй срок, но пока он выжидает. «Я намерен выждать и посмотреть, что предпримут они [«Грузинская мечта»]», – сказал он.

По словам Наварро, если Маргвелашвили переизберут, следующим вопросом будет то, смогут ли его сторонники объединиться в третью силу перед парламентскими выборами 2020 года – силу, способную стать жизнеспособной альтернативой «Грузинской мечте» и ЕНД.

Но хотя Маргвелашвили, благодаря своей принципиальной позиции, приобрел определенное уважение среди интеллигенции и гражданского общества Грузии, уровень удовлетворенности его работой среди населения, согласно опросу НДИ, составляет лишь около 26%.

Однако, по словам Какачии из Грузинского института политики, если Маргвелашвили выдвинет свою кандидатуру, это может разделить голоса избирателей между двумя оппозиционными кандидатами и тем самым повысить шансы кандидата Иванишвили.

Трудно найти определение парадоксу нынешней политической системы Грузии, где олигарх контролирует правительство, оставаясь вне его, сказал Какачия. «Это плененное государство. Есть некоторое сходство с Украиной и Молдовой, но это также стало чисто грузинским явлением, которому трудно найти определение, – сказал он. – Возникает вопрос, а зачем нам все эти государственные структуры, если ключевые решения принимаются вне этих структур».