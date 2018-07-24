Армянская революция проникает и в Армянскую церковь

На проселочной дороге в горах южной Армении католикос всех армян Гарегин II, глава Армянской церкви, был внезапно остановлен и окружен группой людей, выкрикивавших лозунги протеста.

«Уходи! Оставь престол!» — ритмично выкрикивала толпа, в которой были и одетое в черное молодые монахи, не давая ему добраться до ожидавшего его внедорожника.

Протестующие были участниками движения, направленного против чрезвычайно непопулярного Гарегина и черпающего вдохновение в недавнем свержении Сержа Саргсяна, — которого его недоброжелатели называют Сержиком, — бывшего в течение долгого времени политическим лидером Армении. «Гарегин, уходи! Вместе с Сержиком!» — распевали они, даже толкая и хватая его, как видно из поразительной видеозаписи, шокировавшей армян не только грубостью обращения с католикосом, но и той неожиданной уязвимостью, которую он проявил.

В конце концов полиции удалось посадить церковного деятеля в автомобиль. Но стычка 14 июля привлекла внимание общественности ко все более сложным проблемам, с которыми Гарегин и церковь сталкиваются в новой Армении.

Движение его противников под названием «Новая Армения, новый патриарх» организует митинги в центре Еревана, записывает видеоролики, агитирующие против Гарегина, и пикетирует его резиденцию в Эчмиадзине, древнем центре Армянской церкви, расположенном совсем рядом с Ереваном.

Это движение возглавляет иеромонах Корюн Аракелян, настоятель монастыря Гндеванк, который Гарегин II посетил 14 июля, чтобы попытаться договориться с монастырской братией. У Аракеляна, принадлежащего к числу ортодоксальных богословов, имеется по всей Армении множество последователей, почитающих его за набожность и благочестие. Начиная с апреля, когда протесты, во главе которых встал Никол Пашинян, привели к свержению Саргсяна, Аракелян остается в Ереване, возглавляя движение, которое пытается добиться такого же результата в Армянской церкви.

Аналогии тут неизбежны: последователи Аракеляна уподобляют его Пашиняну и видят в Гарегине «церковного Саргсяна», которого еще только предстоит изгнать.

Действительно, Гарегин II так же непопулярен и, по широко распространенному мнению, так же коррумпирован, как Саргсян. Его предшественник Гарегин I пользовался уважением как беспристрастный духовный лидер как жителей Армении, так и обширной армянской диаспоры. Однако скрыть роскошный образ жизни Гарегина II в такой маленькой стране было трудно. Кроме того, он был близким союзником изгнанного Саргсяна, часто появлялся на публике с бывшим президентом и оказывал ему безусловную политическую поддержку.

Все правление Гарегина II сопровождалось многочисленными скандалами. В 2011 году в прессу просочилась видеозапись деловых переговоров, которые он проводил за бокалом вина с грузинским Патриархом Ильей II; самоуверенный тон Гарегина и используемые им бандитские выражения смутили многих в Армении.

В 2015 году появились материалы расследования, обнаружившего у него более миллиона долларов на счету в швейцарском банке. А в апреле 2018 года появился видеоролик, в котором Гарегин заискивающе восхищался украшенным драгоценностями посохом, который передал ему в дар российский бизнесмен.

Кроме того, католикоса обвиняли в кумовстве, проявившемся в посвящении в сан нескольких священников и иерархов, происходящих из его родного села Воскеат.

Однако протестующие активисты движения «Новая Армения, новый патриарх» не останавливаются даже на этих, широко распространенных, обвинениях. Они придерживаются ортодоксального направления восточного православия и критикуют Гарегина за его встречи с «еретиками» — в частности, англиканскими епископами-лесбиянками и франкмасонами, — и утверждают даже, что он тайно женат и имеет детей.

Аракелян известен своим скептическим отношением к поддерживаемой Гарегином политике сближения с восточными православными церквами, в том числе греческой и русской, имеющими догматические разногласия с армянским христианством, которое находится в тесном общении с коптской, сирийской и эфиопской церквами.

Однако, в отличие от Пашиняна, сам Аракелян не пытается выдвинуться на руководящую должность.

«В истории нашей церкви существует негласное правило: когда католикос теряет разум, настоятели монастырей должны сохранять здравый смысл или бороться против ереси», — говорит московский активист Левон Акопян, находящийся сейчас в Армении, где он участвует в координации этого движения.

Акопян утверждает, что протестное движение поддерживают, в частности, высокопоставленные лица в монастырях и приходские священники по всей стране, но не соглашается называть их имена по соображениям безопасности. «Смотрите, за машиной отца Корюна следят, у его офиса днем и ночью дежурит пара машин», — говорит Акопян. По его словам, по номерам этих машин видно, что они зарегистрированы в Воскеате, родном селе Гарегина, которое остается основным центром его поддержки.

Хотя движение «Новая Армения, новый патриарх» вдохновляется «Бархатной революцией» Пашиняна, оно не является ее частью.

«Эти протесты происходят под непосредственным влиянием революции. Люди понимают, что протесты небесплодны и не всегда опасны», — говорит Карен Агекян, работающий в Минске редактор интернет-альманаха Hamatext, освещающего политическую жизнь Армении. Однако, добавляет он, «активистов гражданского общества совершенно не затрагивает ни церковь, ни то, что происходит внутри нее. Их жизнь зависит от разрешения проблем политических, экономических и общественных, а не церковных».

Молодые активисты, участвовавшие в свержении Саргсяна, по большей части не обращают внимания на эти протесты. «Церковная жизнь меня совершенно не интересует, — говорит Ануш Лалаян, в течение долгого времени участвовавшая в антиправительственном протестном движении, а сейчас работающая консультантом Министерства диаспоры. — Религиозные вопросы меня просто абсолютно не волнуют».

Провокационная тактика протестующих может дополнительно ограничивать их популярность, предполагает Ованес Игитян, политический обозреватель и бывший председатель Парламентского комитета по иностранным делам. «Я не думаю, что агрессивные действия могут привести к отставке католикоса. Более того, они могут возыметь обратный эффект», — говорит Игитян.

«Да, возможно, католикос всех армян совершил множество проступков, и это не лучший католикос в нашей истории, но насильственные действия, когда его хватают за одежду, на мой взгляд, совершенно неприемлемы», — написал в Facebook Ален Симонян, депутат парламента от возглавляемого Пашиняном блока партий «Елк».

Партия «АРФ Дашнакцутюн», ранее поддерживавшая Саргсяна, но теперь перешедшая на сторону Пашиняна, выступила в защиту Гарегина: «Возникновение проблем, связанных с церковью, недопустимо. Я не понимаю, почему мы ведем себя так сдержанно, тем самым подталкивая общество к конфронтации. Те, кто находится у власти, должны установить в стране закон и порядок», — сказал 18 июля глава этой партии Грант Маркарян.

Вскоре после унижения, испытанного в Гндеванке, католикос лишил Аракеляна духовного сана. Это решение было публично поддержано несколькими епископами, а епископ Ширакской епархии Микаел Аджапаян заявил даже, что протестующие «нравственно мертвы».

Тем временем, протестующие пересматривают свою тактику и приостанавливают уличные выступления, говорит московский активист Акопян. «Мы начали с того, что продемонстрировали отсутствие у Гарегина авторитета и его связи со старым режимом. Сейчас мы планируем предъявить общественности его коммерческую деятельность и банковские счета, а также нарушения канонических законов церкви». Союзники Гарегина утверждают, что у активистов нет никаких доказательств.

Что касается Пашиняна, он воздерживается от публичных заявлений по этому вопросу с самого момента своего избрания.

«Я просто не знаю, что́ правительство или гражданское общество могут тут сделать с учетом отделения церкви от государства, — говорит Игитян. — Вообще-то, этот вопрос должна решать сама церковь».