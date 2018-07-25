Казахстанская поп-звезда покоряет Китай, или «Мягкая сила» славы

В мае китайские телеканалы транслировали в прямом эфире концерт, посвященный грандиозному инфраструктурному проекту «Один пояс – один путь». Среди участников был только один иностранный исполнитель: певец, которого ведущий шоу объявил как «исполнитель с чистым голосом и дружелюбными глазами – Димаш из Казахстана».

Димаш Кудайберген, возможно, самый узнаваемый в мире казах. Окрещенный китайскими государственными СМИ «символом культурного обмена», 24-летний певец из Актобе, промышленного города на северо-западе Казахстана, регулярно выступает на китайском телевидении, то жонглируя футбольным мячом во время чемпионата мира, то исполняя музыкальное поздравление с китайским Новым годом для жителей КНР.

Кудайберген проснулся популярным после участия в китайском вокальном конкурсе «Певец» (Singer). По утверждению телеканала Hunan TV, на котором транслируется шоу, шестой сезон конкурса собрал аудиторию в среднем в 95 миллионов китайских зрителей.

После первого же своего выступления Кудайберген моментально приобрел бешеную популярность. В течение недели он собрал более трех миллионов подписчиков в крупнейшей китайской социальной сети Weibo. Китайская аудитория даже прозвала его jinkou xiaogege, что значит «импортный братишка». Обладатель мужского сопрано и вокального диапазона, который позволяет ему брать самые высокие ноты, Кудайберген занял второе место в длившемся на протяжении недель конкурсе.

«Я считаю его абсолютно очаровательным», – пишет обозреватель из Малайзии Джун Х.Л. Вонг. «Его популярности способствует и тот факт, что он высокий (190 см) и красивый; его внешность – это притягательная смесь азиатских и слегка европейских черт. Он обладает невероятным сценическим обаянием, чувством стиля и производит впечатление вежливого и почтительного молодого человека».

Неожиданный успех Кудайбергена в Китае не остался незамеченным и у него на родине. «Певец-2017» стал первым китайским шоу, транслируемым в прямом эфире в Казахстане. Новостные веб-сайты и поклонники молодого певца объясняют казахстанцам, как войти на сайт шоу и проголосовать за Кудайбергена во время конкурса. По его возвращении в Казахстан его принял президент Нурсултан Назарбаев, который назвал молодого исполнителя «лицом независимости Казахстана».

Некоторые эксперты считают популярность Кудайбергена просчитанным политическим шагом.

«Определенно, его успех не является случайностью», – сказала Eurasianet.org Гаухар Нурша, эксперт из Казахстана по «мягкой силе» Китая в Центральной Азии. «Конечно, он – талантливый и красивый парень, но поддержка с обеих сторон [Казахстана и Китая], способствующая популяризации его образа, [говорит о многом]. Я считаю, что единственное, что Китай пытается сделать, это избавиться от своего образа, протолкнуть идею о том, что он не собирается агрессивно вторгаться в нашу страну. Вместо этого, будучи большой империей, она пытается позаботиться о своих меньших братьях, таких как страны Центральной Азии. Таким образом, Димаш является удачным примером, потому что Китай признал наличие таланта в Казахстане».

Действительно, официальное печатное издание «Жэньминь жибао» («Народная газета») часто упоминает Кудайбергена в передовицах о внешней политике Китая.

Нурша отметила, что китайское правительство более подковано в вопросах использования «мягкой силы», чем Запад. Для Китая, тоже являющегося авторитарным государством, Казахстан ближе по духу, чем западные либеральные государства.

Популярный онлайн-обозреватель Муртаза Булутай также считает, что Китай пытается наводить мосты посредством активно выражаемых симпатий к Кудайбергену.

«Музыкальная культура Казахстана имеет сильные традиции. Поэтому, когда талантливый молодой казахстанский исполнитель был приглашен в Китай принять участие в местном телевизионном проекте, это сразу привлекло общественное внимание», – сказал Бутутай в интервью Eurasianet.org.

Булутай добавил, что Китай по-прежнему остается неизвестной для большинства казахстанцев страной. И успех Кудайбергена в Китае, несомненно, помогает Пекину улучшить свой имидж в соседней стране.

Это ключевой фактор для официальных представителей по обе стороны границы.

Несмотря на то, что Китай инвестировал десятки миллиардов долларов в энергетический, горнодобывающий и химический секторы Казахстана, а президент Китая Си Цзиньпин объявил о своей инициативе «Один пояс – один путь» во время визита в Казахстан в 2013 году, к Китаю в Центральной Азии часто относятся с подозрением. В 2016 году, когда Астана попыталась приватизировать общественные земли, муссировались слухи о том, что большую часть земель приобретут иностранные инвесторы, прежде всего из Китая. Во время последовавших за этим массовых протестов было задержано более 1000 человек, но затем правительство пошло на попятную. В настоящее время недоверие возрастает из-за насильственного содержания этнических казахов в Китае в так называемых «лагерях перевоспитания».

Вряд ли вопросы, вызывающие беспокойство казахстанцев, можно решить при помощи одной привлекательной поп-звезды.

Камила Джамбулатова, казахстанский медиа-стратег, работающий в Нью-Йорке, отмечает, что казахстанцы рады тому, что Кудайберген представляет их за рубежом. Но она не считает, что его популярность изменит мнение казахстанцев о Китае.

«Мы продаем землю Китаю. Думаю, это была самая большая [ошибка], – сказала Джамбулатова. – Я думаю, что, вероятно, именно поэтому люди не испытывают особой радости по поводу [инвестиций со стороны Китая], потому что они не хотят, чтобы Китай просто захватил их».