Таджикистан: Студенты исламских вузов возвращаются в никуда

За последние восемь лет около 3,4 тысяч молодых людей были возвращены в Таджикистан из зарубежных стран, где они получали исламское образование, сообщил глава религиозного комитета журналистам на пресс-конференции 25 июля.

Глава Государственного комитета по делам религии Сулаймон Давлатзода заявил, что около 400 таджикистанцев продолжают обучаться в религиозных учреждениях за пределами страны.

Кампания по возвращению учащихся из религиозных школ в таких странах, как Египет и Иран, проводилась по поручению президента Эмомали Рахмона, который заявил, что там таджикская молодежь приобщается к экстремистской идеологии.

Рахмон напомнил об этом и в мае этого года, заявив, что учеба за границей представляет риск.

«У нас есть свой Исламский институт, который может готовить специалистов на высоком уровне», – сказал он в публичном обращении.

Однако единственный в стране Исламский институт, находящийся в столице Душанбе, может принять не более 1400 студентов.

Даже Давлатзода был вынужден признать, что только 126 возвращенцев продолжили учебу в Таджикистане. Еще 73 в конечном итоге вернулись в свои зарубежные институты.

Около 1000 студентов пополнили ряды огромной армии трудовых мигрантов, сказал Давлатзода. Еще 585 официально зарегистрированы в качестве безработных на бирже труда.

И около 1300 бывших студентов работают на сельскохозяйственных фермах.

Хотя многие молодые люди не смогли найти себя на родине после возвращения, Давлатзода сказал, что он удовлетворен тем положительным результатом, которого достигло правительство.

«Страны, где расположены эти религиозные учебные заведения, нестабильны. Нет уверенности в безопасности. Если бы не своевременный указ президента, то кто знает, что случилось бы с этими 4000 соотечественниками», – сказал он.

Возможности для получения религиозного образования в Таджикистане ограничены. Исламский институт не может удовлетворить спрос. А медресе де-факто запрещены. Согласно поправкам к закону, принятым в 2012 году, религиозные школы могут работать лишь с одобрения правительства, но с тех пор ни одно такое учреждение его не получило.

Несмотря на враждебное отношение правительства к проявлениям мусульманского благочестия, в Таджикистане наблюдается социальная тенденция к более широкому приобщению к религии. С этим власти предпочитают бороться с помощью запретов и репрессивных мер.

Имамы мечетей, которые проходят государственную аттестацию, обязаны читать только официально утвержденные проповеди. В некоторых крупных мечетях установлены камеры наблюдения. Дебаты и диалог об исламе нежелательны.

Любой, кто стремится изучать или придерживаться отличного от официального ханафитского направления ислама, не имеет права даже совершать молитву в мечетях. Все это создает благодатную почву для обращения людей к непроверенным и сомнительным источникам информации.