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Почта России модернизируется по американскому сценарию?

Почта России хочет измениться за счет ВТБ, как Почта США менялась за счет Amazon.

Александр Аликин Jul 27, 2018

Распределительный почтовый центр Почты России. (Фото: Почта России)

Почта России совместно с банком ВТБ хочет построить 40 современных логистических центров, превратившись из огромной неповоротливой бюрократической машины в более современную структуру. По схожему сценарию развивалась Почтовая служба США, внедрив в свою логистическую цепочку ультрасовременные сортировочные центры Amazon.

Намерениям российской почты могут помешать планы правительства РФ увеличить пошлины на заграничные интернет-покупки граждан. Их рост, скорее всего, приведет к сокращению посылок из-за рубежа, для обслуживания которых почта и ВТБ хотят строить логистические центры. В случае роста пошлин в том виде, как этого хочет Минфин, проект почты может быть отменен или скорректирован.

Власти еще не утвердили порядок изменения пошлин, а Почта России публично пока на него не отреагировала. Так или иначе, в случае реализации проекта скорость доставки посылок должна будет сократиться до трех суток на 80% территории страны и до 24 часов в городах-миллионниках.

Опыт перестройки неповоротливых госструктур в России уже есть. Сбербанк еще 10 лет назад был бюрократическим монстром, а сейчас — один из самых современных банков в стране.

Как хочет измениться Почта России

Банк ВТБ объявил о намерении создать совместно с Почтой России «современную высокотехнологичную логистическую платформу» для обслуживания международной интернет-торговли, а также внутрироссийских почтовых отправлений. Речь идет о строительстве «в течение ближайших двух-трех лет» 40 распределительных почтовых центров, на которые банк готов выделить 30 млрд рублей. Об этом в феврале 2018 года президенту РФ Владимиру Путину сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, банк ведет переговоры с возможными иностранными инвесторами, в том числе из Китая. Интерес китайского бизнеса может быть связан с тем, что большинство покупок жителей России в интернет-магазинах приходится именно на эту страну. К примеру, в 2017 году из Китая пришло 91% всех посылок из-за границы, и на оплату вложенных в них товаров пришлось 53% расходов граждан в зарубежных интернет-магазинах, следует из данных Ассоциации компаний интернет-торговли.

Наконец, в конце мая 2018 года глава Почты России Николай Подгузов объявил, что новая логистическая система спроектирована, точки новых центров определены, и в ближайшие месяцы сделка с ВТБ будет закрыта. Проект предполагает строительство 17 хабов, из которых 10 будут расположены в городах-миллионниках, и еще 21 логистического предприятия в областных центрах. Сейчас у почты два логистических центра — у аэропорта Внуково в Москве и в Казани.

Проект даст возможность на 80% территории России ограничить срок доставки тремя сутками, а в крупных городах — 24 часами. «Мы намерены выдерживать рыночные сроки и даже, может быть, задать такую планку по стандартам доставки, которая соответствует общемировым», — сказал Подгузов.

Что может помешать планам

Планы Почты России и ВТБ могут быть отменены или претерпят изменения в связи с намерением правительства РФ постепенно увеличить в 2018-2020 годах пошлины на интернет-покупки граждан. Рост пошлин может привести к снижению зарубежных покупок жителей страны, с которых Почта России имеет 30% выручки (47 млрд рублей в 2017 году), говорится в письме главы Почты Николая Подгузова в адрес правительства РФ. В обращении он просит перенести изменение пошлин на 2021 год. Осенью 2017 года Подгузов предлагал свой вариант изменения пошлин, который не окажет дурного влияния на возглавляемое им предприятие.

Пресс-служба Почты России не ответила на запрос о судьбе проекта с ВТБ. Чтобы определить возможную степень вероятности его реализации, необходимо обратить внимание на то, что о планах по строительству логистических центров было объявлено значительно позже правительственных обсуждений на тему пошлин. Их обсуждали осенью 2017 года, а проект ВТБ стал публичным в феврале 2018-го. Кроме того, Николай Подгузов объявлял о скором закрытии сделки с ВТБ в конце мая 2018 года, хотя за полтора месяца до этого Минфин опубликовал тот самый проект изменения пошлин, который у руководства Почты вызывает беспокойство.

Как менялась почта США

Если проект Почты будет выполнен, предприятие начнет преображаться из огромной бюрократической структуры в современную высокотехнологичную сеть. Подобное преобразование в последние годы претерпела Почтовая служба США, которая тоже была неповоротливым монстром. Правда, в Америке это развитие произошло не за счет вложений в саму почтовую службу, а за счет расширения сотрудничества с крупнейшими предприятиями интернет-торговли, главным образом — с Amazon.

В частности, компания Amazon вложила сотни миллионов долларов в строительство сети из более чем 20 центров по сортировке посылок, которая в обход большинства элементов сети Почтовой службы США встроена напрямую в ту часть ее инфраструктуры, которая обслуживает последний этап доставки (от распределительного центра конечному получателю), говорится в сообщении Amazon, которая платит почте деньги за конечную доставку заказанных в Amazon товаров.

В штате Висконсин, например, у Amazon есть сортировочный центр размером 105 тыс. кв. м, соединенный со складом площадью вдвое больше, в котором товары распределяются роботами. Кроме того, компания развивает сеть пунктов приема и выдачи посылок, что приводит к сокращению походов на почту. У российской почты стремление к современным проявлениям пока носит характер экспериментов.

С одной стороны, сервисы Amazon частично начинают замещать функции Почтовой службы США. С другой, независимо от государственной или частной принадлежности, сама по себе система доставки товаров в стране становится быстрее и современнее. Не говоря уже о том, что американская почта вынуждена повышать качество своих услуг, поскольку имеет конкурентов в сфере доставки посылок, включая FedEx и UPS. У Почты России между тем есть конкуренты только в сфере подписки на печатные периодические издания.

Отметим, что в России уже есть опыт преображения крупных неповоротливых организаций. Крупнейший банк страны — Сбербанк — около 10 лет назад впервые начал нанимать в офисы молодых сотрудников, ремонтировать свои отделения и строить новые  — современные, с электронными очередями, кондиционерами и т. д. Сейчас у банка около 14 тыс офисов. И хотя в небольших городах все еще остаются старые обшарпанные отделения в советском стиле, в городах-миллионниках ситуация давно изменилась.

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Почта России модернизируется по американскому сценарию?

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Распределительный почтовый центр Почты России. (Фото: Почта России)

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