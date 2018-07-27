Почта России модернизируется по американскому сценарию?

Почта России совместно с банком ВТБ хочет построить 40 современных логистических центров, превратившись из огромной неповоротливой бюрократической машины в более современную структуру. По схожему сценарию развивалась Почтовая служба США, внедрив в свою логистическую цепочку ультрасовременные сортировочные центры Amazon.

Намерениям российской почты могут помешать планы правительства РФ увеличить пошлины на заграничные интернет-покупки граждан. Их рост, скорее всего, приведет к сокращению посылок из-за рубежа, для обслуживания которых почта и ВТБ хотят строить логистические центры. В случае роста пошлин в том виде, как этого хочет Минфин, проект почты может быть отменен или скорректирован.

Власти еще не утвердили порядок изменения пошлин, а Почта России публично пока на него не отреагировала. Так или иначе, в случае реализации проекта скорость доставки посылок должна будет сократиться до трех суток на 80% территории страны и до 24 часов в городах-миллионниках.

Опыт перестройки неповоротливых госструктур в России уже есть. Сбербанк еще 10 лет назад был бюрократическим монстром, а сейчас — один из самых современных банков в стране.

Как хочет измениться Почта России

Банк ВТБ объявил о намерении создать совместно с Почтой России «современную высокотехнологичную логистическую платформу» для обслуживания международной интернет-торговли, а также внутрироссийских почтовых отправлений. Речь идет о строительстве «в течение ближайших двух-трех лет» 40 распределительных почтовых центров, на которые банк готов выделить 30 млрд рублей. Об этом в феврале 2018 года президенту РФ Владимиру Путину сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, банк ведет переговоры с возможными иностранными инвесторами, в том числе из Китая. Интерес китайского бизнеса может быть связан с тем, что большинство покупок жителей России в интернет-магазинах приходится именно на эту страну. К примеру, в 2017 году из Китая пришло 91% всех посылок из-за границы, и на оплату вложенных в них товаров пришлось 53% расходов граждан в зарубежных интернет-магазинах, следует из данных Ассоциации компаний интернет-торговли.

Наконец, в конце мая 2018 года глава Почты России Николай Подгузов объявил, что новая логистическая система спроектирована, точки новых центров определены, и в ближайшие месяцы сделка с ВТБ будет закрыта. Проект предполагает строительство 17 хабов, из которых 10 будут расположены в городах-миллионниках, и еще 21 логистического предприятия в областных центрах. Сейчас у почты два логистических центра — у аэропорта Внуково в Москве и в Казани.

Проект даст возможность на 80% территории России ограничить срок доставки тремя сутками, а в крупных городах — 24 часами. «Мы намерены выдерживать рыночные сроки и даже, может быть, задать такую планку по стандартам доставки, которая соответствует общемировым», — сказал Подгузов.

Что может помешать планам

Планы Почты России и ВТБ могут быть отменены или претерпят изменения в связи с намерением правительства РФ постепенно увеличить в 2018-2020 годах пошлины на интернет-покупки граждан. Рост пошлин может привести к снижению зарубежных покупок жителей страны, с которых Почта России имеет 30% выручки (47 млрд рублей в 2017 году), говорится в письме главы Почты Николая Подгузова в адрес правительства РФ. В обращении он просит перенести изменение пошлин на 2021 год. Осенью 2017 года Подгузов предлагал свой вариант изменения пошлин, который не окажет дурного влияния на возглавляемое им предприятие.

Пресс-служба Почты России не ответила на запрос о судьбе проекта с ВТБ. Чтобы определить возможную степень вероятности его реализации, необходимо обратить внимание на то, что о планах по строительству логистических центров было объявлено значительно позже правительственных обсуждений на тему пошлин. Их обсуждали осенью 2017 года, а проект ВТБ стал публичным в феврале 2018-го. Кроме того, Николай Подгузов объявлял о скором закрытии сделки с ВТБ в конце мая 2018 года, хотя за полтора месяца до этого Минфин опубликовал тот самый проект изменения пошлин, который у руководства Почты вызывает беспокойство.

Как менялась почта США

Если проект Почты будет выполнен, предприятие начнет преображаться из огромной бюрократической структуры в современную высокотехнологичную сеть. Подобное преобразование в последние годы претерпела Почтовая служба США, которая тоже была неповоротливым монстром. Правда, в Америке это развитие произошло не за счет вложений в саму почтовую службу, а за счет расширения сотрудничества с крупнейшими предприятиями интернет-торговли, главным образом — с Amazon.

В частности, компания Amazon вложила сотни миллионов долларов в строительство сети из более чем 20 центров по сортировке посылок, которая в обход большинства элементов сети Почтовой службы США встроена напрямую в ту часть ее инфраструктуры, которая обслуживает последний этап доставки (от распределительного центра конечному получателю), говорится в сообщении Amazon, которая платит почте деньги за конечную доставку заказанных в Amazon товаров.

В штате Висконсин, например, у Amazon есть сортировочный центр размером 105 тыс. кв. м, соединенный со складом площадью вдвое больше, в котором товары распределяются роботами. Кроме того, компания развивает сеть пунктов приема и выдачи посылок, что приводит к сокращению походов на почту. У российской почты стремление к современным проявлениям пока носит характер экспериментов.

С одной стороны, сервисы Amazon частично начинают замещать функции Почтовой службы США. С другой, независимо от государственной или частной принадлежности, сама по себе система доставки товаров в стране становится быстрее и современнее. Не говоря уже о том, что американская почта вынуждена повышать качество своих услуг, поскольку имеет конкурентов в сфере доставки посылок, включая FedEx и UPS. У Почты России между тем есть конкуренты только в сфере подписки на печатные периодические издания.

Отметим, что в России уже есть опыт преображения крупных неповоротливых организаций. Крупнейший банк страны — Сбербанк — около 10 лет назад впервые начал нанимать в офисы молодых сотрудников, ремонтировать свои отделения и строить новые — современные, с электронными очередями, кондиционерами и т. д. Сейчас у банка около 14 тыс офисов. И хотя в небольших городах все еще остаются старые обшарпанные отделения в советском стиле, в городах-миллионниках ситуация давно изменилась.