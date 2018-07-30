Крым: Власти заявляют о росте зарплат и победе над бедностью

Согласно данным властей, с 2014 года ощутимо выросли зарплаты жителей полуострова. Но это утверждение подрывает их собственная статистика, согласно которой цены за этот период выросли примерно на 67,7%, а зарплаты – всего на 61,5%.

Также власти заявляют о полном – до нуля – исчезновении людей, которым доходов не хватает даже на еду. Однако подобная цифра представляется крайне сомнительной, поскольку таких показателей нет даже в самых экономически развитых и благополучных странах мира, а сами власти утверждают о безработице на уровне 7%.

О чем говорится в официальной статистике

Среднемесячная номинальная зарплата в республике Крым с ноября 2014 года по май 2018-го выросла на 61,5% до 27,9 тыс рублей (в Севастополе — до 28,7 тыс), сообщается в последнем отчете властей.

На первый взгляд, это кажется замечательным результатом. Но если учесть, что цены с 2014 года выросли на 67,7%, реальные доходы населения (которые Крымстат не публикует) в действительности упали.

Наконец, по данным властей Крыма, в 2017 году полностью не стало людей, доходов которых не хватает даже на еду (в 2015 году таковых, якобы, было 0,3%, в 2016-м — 1%). Также сократилось с 13,4% до 8% число семей, которым затруднительно покупать одежду и оплачивать коммунальные услуги.

Подобные крайне оптимистичные данные вызывают серьезные сомнения.

Зарплаты в среднем по России на 57% выше, чем в Крыму. Между тем, по состоянию на конец 2017 года, почти 40% россиян заявили о нехватке средств на покупку продуктов питания и одежды.

Свести до нуля число людей, доходов которых не хватает на покрытие базовых нужд, не удается даже самым экономически развитым и благополучным странам. В любом государстве неизбежно имеются люди, по тем или иным причинам не способные получать достаточный или вообще какой-либо доход, включая, например, безработных и некоторые группы людей с ограниченными возможностями. В частности, в ЕС и США часть населения получает пособия на приобретение еды.

По данным самих крымских властей, число безработных в Крыму в первом квартале 2018 года составило почти 7% рабочей силы, что противоречит заявлениям, что достаточные доходы есть у всех крымчан.

Рост цен и теневая экономика

На полуострове дорожают некоторые товары и услуги, которые пользуются массовым спросом.

Например, 95-й бензин сейчас стоит 49 рублей за литр (в России — 45 рублей), хотя летом 2015 года он стоил в Крыму 38 рублей.

Рост цен на топливо влечет за собой общий рост цен на товары и услуги, т.к. на их ценообразование так или иначе влияют транспортные расходы.

В частности, по наблюдениям бывшего главы торгово-промышленной палаты Крыма Александра Басова, из-за удорожания бензина на полуострове растет стоимость продуктов питания. По этой же причине, согласно сообщению властей, в июле на 12,6% подорожали тарифы на пригородные автобусные перевозки.

В завершение следует отметить, что в Крыму высока доля теневой экономики. По последним оценкам, она составляет 37,1% в республике Крым и 28,4% в Севастополе. Самым очевидным ее выражением является сфера товаров и услуг, обслуживающая туристический поток в летний период. Это растянутые по всему побережью Черного моря многочисленные предприятия быстрого питания, продавцы пляжных принадлежностей и сувениров, а также экскурсоводы, устроители развлечений, собственники сдаваемого в аренду жилья и разнообразные уличные торговцы.

Показатели деятельности таких субъектов экономики трудно поддаются измерению, в связи с чем данные крымских властей могут быть неполными.