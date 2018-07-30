Армения: Генсека возглавляемой Россией ОДКБ обвиняют в «свержении конституционного строя»

На фоне напряженных отношений между Ереваном и Москвой Армения предъявила главе возглавляемого Россией оборонного блока обвинение в «свержении конституционного строя».

Юрия Хачатурова, главу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), освободили под залог после явки в суд, затянувшейся заполночь 28 июля. Обвинения в его адрес были выдвинуты в рамках ведущегося Специальной следственной службой расследования обстоятельств кровавого разгона демонстрантов в 2008 году. В рамках того же расследования 28 июля был арестован экс-президент страны Роберт Кочарян, в отношении которого также было выдвинуто обвинение в «свержении конституционного строя».

Официальные лица в Армении подчеркивают, что обвинения касаются только роли Хачатурова в событиях 2008 года – он тогда занимал должность главы Ереванского военного гарнизона – и не имеют никакого отношения к ОДКБ.

«Это сугубо внутренний процесс, и в рамках расследуемого в Армении уголовного дела привлечен гражданин РА», – сказал пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.

Хачатуров был назначен генеральным секретарем ОДКБ в прошлом году. До этого данную должность в течение многих лет занимал старший офицер российской разведки Николай Бордюжа.

Армения имеет право выдвинуть нового генсека. «Генерального секретаря занимают поочередно представители государств-членов организации в алфавитном порядке, – сообщил армянскому новостному сайту Tert.am заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. – Должность Генсека ОДКБ до 1 января 2020 года принадлежит Армении».

Ереван занимается поиском замены Хачатурову. «Придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной работы Организации, Армения предложила странам ОДКБ начать процедуру замены Генерального секретаря, – сказал Балаян. – Армения верна своему обязательству укреплять и повышать мощь ОДКБ, и будет и впредь активно участвовать в совместных действиях в этом направлении».

Не вполне ясно, насколько важным пост главы ОДКБ является теперь, когда он больше не находится в руках России. Хачатуров был очень малозаметным лидером организации по сравнению с Бордюжей, постоянно общавшимся со СМИ и являвшимся одним из наиболее ярких внешнеполитических представителей России.

Отношения нового руководства Армении с ОДКБ носят деликатный характер. С одной стороны, это консервативная организация, открыто демонстрировавшая, что предотвращение «цветных революций» на постсоветском пространстве является одним из ее приоритетов, а «бархатная революция» Пашиняна была «цветной» по всем характеристикам, кроме решения России не пытаться напрямую ей препятствовать.

С другой стороны, ОДКБ является одним из ключевых элементов предоставленной Россией гарантии безопасности Армении, которая сыграет ключевую роль в случае начала полномасштабной войны с Азербайджаном. Если конфликт разразится до 2020 года, то Еревану предстоит выбрать человека, который – как минимум номинально – будет руководить ответными действиями ОДКБ.

Реакция в России на ситуацию вокруг Хачатурова была неоднозначной.

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, прокомментировав только предстоящие формальные шаги, не касаясь при этом каких-либо возможных политических последствий: «в соответствии с правилами процедуры ОДКБ, именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване».

Но «высокопоставленный дипломатический источник» сказал российскому новостному агентству ТАСС, что заявление Балаяна удивляет «своим непрофессионализмом».

«Слышать подобные заявления тем более странно, что произошедшие в Армении перемены не отразились на коллективе внешнеполитического ведомства, которое еще недавно и представило ОДКБ кандидатуру Хачатурова и, самое главное, отлично знает процедуру» замены генерального секретаря, добавил источник ТАСС.

Федор Лукьянов, ведущий российский аналитик по внешнеполитическим вопросам, сказал изданию «Ведомости», что поскольку происходящее касается только Армении, «вмешиваться никто не будет». Между тем военный аналитик Руслан Пушков высказал мнение, что «арест генерального секретаря ОДКБ, несомненно, привел бы к снижению доверия в российско-армянских отношениях, в том числе и в военной области».

Для тех в России, кто был изначально настроен против нового армянского правительства, это послужило дополнительным доказательством ненадежности Еревана. «Сложно представить, чтобы, например, Норвегия внезапно отдала под суд генерального секретаря НАТО. Но в случае с Россией произошло нечто очень похожее – Армения предъявила обвинение действующему главе ОДКБ, важнейшего для Москвы военно-политического блока», – отмечается в газете «Взгляд».

«Слова Пашиняна о том, что он хочет продолжать политику добрососедского сотрудничества с Россией, неправда, – сказал газете аналитик Сергей Марков. – Мы видим, что он горячо говорит о дружбе, но преследует политиков, которые ориентированы на Россию. Преследование официального лица ОДКБ – это проявление плохих отношений с российским руководством».

При этом положительным аспектом, по мнению Маркова, является то, что «потеря» Армении не будет особо серьезной проблемой для России. «Хорошо то, что у России нет жизненно важных интересов в Армении. Даже если Пашинян пригласит американские войска в Армению, я не уверен, что это будет сверхсильным ударом по российским интересам», – добавил он.